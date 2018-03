“Macbeth” de Shakespeare, dirigida por Roberto Aguirre en el Actors Studio

Tragedia de William Shakespeare

Versión y dirección de Roberto Aguirre

El sábado 10 de marzo se estrenó “Macbeth”, el clásico de William Shakespeare, con adaptación y dirección de Roberto Aguirre. Todos los sábados a las 20:00 hs. en el Actors Studio.

Sinopsis

“Macbeth” es la obra de una máquina asesina. Según H. Bloom es la obra más desafortunada de Shakespeare. Se dice que es la más ordinaria y al mismo tiempo la más fantasmagórica. Es una de las piezas extrañas porque requiere que el público, aún a su pesar, sienta identificación con el asesino.

Sangre es la palabra que contiene la clave de “Macbeth”. Asunción, caída, inevitabilidad del desmoronamiento del asesino y sus apariciones. Nada está a salvo a excepción de la muerte.

AGENDA

Estreno: sábado 10 de marzo, 20:00 hs.

Funciones: sábados, 20:00 hs.

Lugar: Actors Studio ( Av. Díaz Vélez 3842, CABA)

Reservas: 4958-8268

Entradas: $250 | 2×1 con Club La Nación, Clarín 365, Sagai, Club Escena.

Duración: 75 min.

Trailer: “Macbeth, dir. Roberto Aguirre”

Ficha técnica

Elenco: Amanda Bond, María del Carmen Sánchez, Mariano Sapetti, Miguel Nocera, Daniel Silveira, Gonzalo Martínez Castro, Mauro Sález, Diego Gallardo.

Asesoramiento Vocal: Flor Fränkel

Coreografía: Omar Saravia

Máscaras: Diego Gallardo

Iluminación: Martín Hoffmann

Vestuario: Trini Muñoz Ibáñez

Fotografía: Antonio Fernández, Federico Pérez, Aldo Ballarini

Gráfica: Patricio Pérez Ututo

Prensa: Octavia Comunicación

Producción: Amanda Bond

Adaptación y Dirección: Roberto Aguirre

Sobre la obra

Esta puesta contiene un particular desafío artístico ya que incurre en el camino de una road movie y la lucha es continua y desbordante. Con toques de teatro épico, la propuesta escénica se basa en la utilización de todo el espacio.

El mundo macbethiano se construye a partir de los actores e intenta volver al Teatro como entretenimiento primario. Un elenco pequeño cuenta toda la historia, y el recurso de actuación se inclina hacia el corrimiento de las convenciones teatrales.

No hay armas. No hay elementos de violencia. Las peleas se suceden no sin cierta estilización del punto límite que las atraviesa. La música es el diálogo de los actores con la muerte en escena.

La función teatral de “Macbeth” tiene como fin esperar al espectador e invitarlo a una fiesta de teatro, donde la vida se extiende hacia el placer del redescubrimiento de la teatralidad.

Sobre el director

Nacido en la ciudad de Vicente López, Roberto Aguirre es investigador y director de teatro. Fundó y dirige el Teatro de Repertorio.

Su debut teatral se produjo con la dirección de la obra “La farsa de Maese Pedro Pathelin” en el auditorio de la Alianza Francesa en 1980 y, desde ese momento, ha realizado numerosos montajes. Entre ellos, se pueden citar: “Melodía Americana 1492″ de Jura Soyfer, “Fando y Lis” de Fernando Arrabal en el CCR, “El Horacio” de Heiner Müller en el teatro Margarita Xirgu; “El que dijo sí. El que dijo no” y “Los fusiles de la Sra. Carrar”, ambas de Bertolt Brecht en la sala Planeta y en La Gran Aldea, respectivamente. “Extraña Pareja” de Neil Simon, “Visita” de Ricardo Monti, “Woyzeck” de Georg Büchner, “Las Troyanas” de Eurípides (Teatro Nacional Cervantes), “El señor Paul” de Tankred Dorst para el Instituto Goethe. Otras obras para mencionar: “Crac”, obra de Jorge Huertas en el Teatro Cervantes, “Juana, doncella” con textos de F. Schiller y Bertolt Brecht, “Naufragios de Álvar Núñez” y “Lope de Aguirre, Traidor”, “Tartufo” de Moliére y “La máquina Hamlet” de Heiner Müller, entre otros. En el 2015/6 montó “Calígula” de Albert Camus, “Juana, la doncella” de Bertolt Brecht, y “Rinoceronte” de Eugene Ionesco. Dirigió junto a Daniel Suárez Marzal “La Tormenta” de N. Ostrovski, “Sueño”, de August Strindberg.

Recibió múltiples premios provinciales e internacionales por las producciones de: “La danza de la muerte” de August Strindberg, “Marathon” de Ricardo Monti, “Concierto de aniversario” de Eduardo Rovner, “Tambores en la noche” de Bertolt Brecht, “El juego de las preguntas” de Peter Handke y con “La doncella” de su autoría. Recibió el premio al mejor director de la provincia de Buenos Aires (2000) y ha sido declarado “Artista de la ciudad de Vicente López” por el Honorable Concejo Deliberante.

El año pasado dirigió “Todos tus huesos” de Jorge Huertas, “La danza macabra” de August Strindberg y “Bajo tu cielo” de María del Carmen Sánchez, un homenaje a Roberto Arlt con el montaje de “La isla desierta”. Con “La danza macabra” realizó una gira europea. En el presente año, 2018, además de “Macbeth”, de William Shakespeare, reestrena “Tambores en la noche”, de Bertolt Brecht, en preproducción está “Tango”, de Patricia Zangaro, “Andar sin pensamiento”, de Jorge Huertas, y “Ronda Rusa”, sobre textos de Anton Chèjov.

Para acceder al CV extendido hacer click aquí: CV Roberto Aguirre

Sobre el TRN

El Teatro de Repertorio Norte es un espacio para la enseñanza, investigación y realización de artes escénicas en Vicente López, Buenos Aires, Argentina. En el año 2017 cumplieron, como compañía, veinticinco años de existencia y compromiso con las artes escénicas. Veinticinco años trabajando en la búsqueda de un lenguaje propio. Un camino sin retorno. El teatro como herramienta transformadora. Un lugar en el mundo.

Esta obra cuenta con el apoyo de Proteato y del INT.