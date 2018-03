Vuelve “Amarillo” de Carlos Somigliana. Adaptación y Dir. de Facundo Ramírez

“Desconfíen del amarillo:

es el oro donde confluyen todas las ambiciones innobles.”

// Lunes, 21:00 h. Desde el 2 de abril. En Andamio 90.

Dijo la prensa

Marcela Somigliana: “Fui con mi mamá a ver Amarillo y nos encantó. Quiero agradecer esta hermosísima y contundente puesta que desborda vitalidad y belleza. ¡Me gustó muchísimo todo! ¡La puesta me pareció tan hermosa! Parece un sutil mecanismo de relojería que narra más allá del texto y al mismo tiempo lo refuerza, lo revitaliza. Todo me pareció atrapante: el vestuario, las luces, la música, las actuaciones versátiles, plásticas y elocuentes… en fin, todo. Creo que a mi papá también le hubiera encantado y a mí me alegra mucho que alguien con el talento de Facundo Ramírez haya elegido esta obra. Muchas gracias a todo el equipo que hace posible este hermoso espectáculo.”

Desde el 2 de abril vuelve a la cartelera porteña, “Amarillo”, de Carlos Somigliana, con adaptación y dirección de Facundo Ramírez. En esta oportunidad, los lunes a las 21:00 hs en el teatro Andamio 90 (Paraná 662).

Con las actuaciones de Patricia Becker, Gustavo Chantada, Manuel Fernández Othacehe, Pablo Finamore, Matías Garnica, Mario Mahler, Edgardo Marchiori, Manuel Martínez Sobrado, Mario Petrosini, Facundo Ramírez, Luciana Ulrich, Manuel Vignau.

Sinopsis

En la Roma antigua, un joven patricio, Cayo Graco, decide honrar la memoria de su hermano asesinado levantando las banderas de su lucha.

Resignando su entorno familiar, se presenta a elecciones como candidato a tribuno en favor del pueblo, y al ser elegido, lleva adelante una profunda reforma política que incluye la concesión del voto para todos sus habitantes, un nuevo poder judicial representado en partes iguales por ciudadanos y por nobles y la implementación de la reforma agraria.

Pero a medida que consigue que se aprueben las leyes que favorecen al pueblo, sus políticas son resistidas por los poderes que se oponían a su implementación: la nobleza romana comienza a ver en Cayo Graco a su peor enemigo.

La tragedia política se desata y el enfrentamiento es inevitable.

Víctima de un golpe de Estado, Cayo Graco no puede escapar a su trágico destino que, al igual que al de su hermano, finalmente le costará la vida.

AGENDA

Reestreno: lunes 2 de abril, 21:00 hs.

Funciones: lunes, 21:00 hs.

Lugar: Andamio 90 (Paraná 662, CABA)

Entradas: $200 / Desc. jubilados y estudiantes: $100

Reservas: 5031 7637

Duración: 90 min.

Ficha técnica

Elenco (por orden alfabético): Patricia Becker, Gustavo Chantada, Manuel Fernández Othacehe, Pablo Finamore, Matías Garnica, Mario Mahler, Edgardo Marchiori, Manuel Martínez Sobrado, Mario Petrosini, Facundo Ramírez, Luciana Ulrich, Manuel Vignau.

Diseño de Luces: Roberto Traferri

Escenografía y Vestuario: Pía Drugueri (sobre bocetos de Facundo Ramírez)

Maquillaje: Dora Angélica Roldán

Fotos y Diseño Gráfico: Fernando Lendoiro

Prensa: Octavia Comunicación

Asistente de Dirección: Hernán Chacón

Producción: Manuel Fernandez Othacehe y Facundo Ramírez

Producción Ejecutiva: Rosalía Celentano

Adaptación y Dirección: Facundo Ramírez

Esta obra cuenta con el apoyo de PROTEATRO.

Sobre la obra

Concebida por Carlos Somigliana como una tragedia política, la obra es una amarga reflexión sobre la traición, el poder, la reforma agraria y la lucha de clases. “Amarillo” conjuga a través del lirismo de sus versos, un universo en el que conviven las relaciones humanas, el amor, la violencia y la contradicción entre el deber y el ser. A pesar de estar ambientada en la Roma antigua (año 123 a.C ) la acción de la obra aborda problemas de una gran actualidad. En primer lugar, problemas económicos y sociales y, en segundo lugar, problemas de orden psicológicos. A través de su protagonista, el joven Cayo Graco (prototipo del anti-héroe revolucionario), se exponen los planos donde chocan la necesidad de llevar adelante un proceso de reforma política en beneficio de los más vulnerables sin perder la pureza, y la angustia de tener que resignarlo todo en un plano personal y familiar.

Amarillo tiene como paratexto a las “Vidas paralelas” de Plutarco, en el sentido que se propone extraer en profundidad el carácter moral del personaje antes de adentrarse finalmente en la narración de los acontecimientos políticos de la época.

Como tragedia, “Amarillo” le rinde a su vez un homenaje a las tragedias escritas por W. Shakespeare: las citas a “Ricardo III”, “Macbeth” y “Hamlet” ponen de manifiesto la admiración de Carlos Somigliana por la obra del genial “Bardo de Avon”.

En la adaptación que realicé del material escrito, desarrollé con textos de otros personajes de la obra el personaje de Lucio Septimuleio: suerte de asesino a sueldo que reflexiona sobre el pasado y el futuro como si alcanzara a ver en forma simultanea las dos caras de Jano Bifronte (Dios de las puertas, los comienzos y los finales) en otro guiño del autor, ésta vez, a la mitología romana.

De este modo el personaje se transforma en una suerte de presentador de cada acto que conoce y devela poco a poco el desenlace argumental de la obra a los espectadores, trayendo el mundo trágico a una contemporaneidad más emparentada con el teatro de Bertolt Brecht.

Ese acercamiento me permitió llevar el lenguaje escrito a un castellano neutro, despojándolo del modo antiguo (“vosotros”, “tenéis”, etc.) más conservando de la escritura original su vuelo poético y sin perjudicar su estructura dramática.

“Amarillo” funciona hoy como un relato que nos obliga a reflexionar sobre la trágica historia de una humanidad que intenta conseguir, a través de la justicia, su verdadera libertad.

(Conceptos tomados del prólogo de Araceli Arreche para la edición impresa por la Editorial Biblos, más palabras del director de la versión 2017, Facundo Ramírez)

Sobre el director

Facundo Ramírez fue nombrado “Personalidad destacada de la cultura”, por iniciativa de la Sra. Susana Rinaldi y otorgado por unanimidad por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Ganador “Premios Gardel 2014” como Mejor Álbum Conceptual por su cd “A.Piazzolla, A.Ramírez”.

Ganador “Mención Especial Premios Luisa Vehil 2015” por su trabajo en conjunto como actor, director, adaptador, y diseñador de vestuario y escenografía por la obra “El asesino del sueño” (Macbeth, de W.Shakespeare).

Nominado como Mejor Actor de Reparto en Drama Premios ACE 1998 por su labor en “Seis personajes en busca de un autor”/ Dirección Jorge Lavelli.

Nominado como actor en la categoría “Revelación” Premios Estrella de Mar 2002 por su trabajo en la obra “Después del mar”/ Dirección Miguel Guerberof.

Nominado como Mejor Director Premios María Guerrero y Florencio Sánchez 2015 por la obra “El asesino del sueño” (Macbeth, de W.Shakespeare).

Nominado en la categoría “Revelación” Premios ACE 1994 por su primer cd “Ramírez x Ramírez”.

Nominado Premios Grammy Latino 2014 como Mejor Álbum Música Clásica por su cd “A.Piazzolla, A.Ramírez”.

Como pianista se presentó en grandes salas de concierto en Alemania, Argentina, Austria, Brasil, Chile, España, Holanda, Hungría, Inglaterra, México, Paraguay, Portugal, Puerto Rico y Uruguay.

Como actor trabajó en obras de S.Beckett, P.P Pasolini, Copi, T.Bernhard, T.Williams, E. Rostand , A.Strindberg, G.de Maupassant y W.Shakespeare, dirigido, entre otros, por Miguel Guerberof, Roberto Villanueva, Jorge Lavelli, Philippe Arlaud, Norma Aleandro y Alicia Zanca.