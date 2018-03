Clásicos Porteños. El disco “Willy Crook y Los Funky Torinos” salió en 1997

El disco “Willy Crook y Los Funky Torinos” salió en 1997 e incluye 11 temas, producidos por el mismo Crook y Daniel Melingo (Milton Nascimento, Los Abuelos de la Nada, Andrés Calamaro, Miguel Abuelo, Los Twist, entre otras bandas). Cuenta con la participación de músicos invitados. Todos los temas están interpretados en inglés excepto la versión de “Je t’aime… moi non plus”. La banda estaba integrada por Juan Miguel Valentino en guitarra, Timoty Cid en batería, Carlos Patan Vidal en teclados, Miguel Ángel Tallarita en trompeta, Fernando Lupano en bajo, Bebe Ferreira en trombón y Willy Crook en saxo, guitarra y voz. Los Funky Torinos realizaron las cortinas musicales para varios programas de televisión (por ejemplo, Locos por el futbol). Durante ese año presentaron el disco por el interior del país y acompañaron al Rey del Funk, James Brown, en sus tres presentaciones en Argentina.

Lista de temas:

1. Seen Sin

2. Big Ting

3. Lite

4. Soul Driver

5. Je T’Aime

6. Brass Fury

7. Kings

8. Something very dancing happens in God’s car

9. Play your game

10. Family jam

11. 40 flores (bonus track)