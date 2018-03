Semana de Cine Francés 2018. En Cinemark Palermo, del 5 al 11 de abril del 2018.

Les Avant-Premières 2018 – Semana de Cine Francés – 10º edición

Consolidado en la agenda cultural de la Ciudad como un evento imperdible, Les Avant-Premières tendrá su 10ma edición en Cinemark Palermo, del 5 al 11 de abril del 2018.

Este año, Les Avant-Premières contará en su programación con 15 destacadas películas y recibirá al prestigioso director y ganador de la Palma de Oro de Cannes Laurent Cantet en el marco del estreno en el Festival de su nueva película “El atelier”.

Como todos los años contamos con el apoyo de la Embajada de Francia en Argentina, UniFrance y empresas que se identifican con el cine francés y buscan un lugar cerca de su promoción.

Les Avant-Premières será comunicado a través de una campaña que incluirá: pauta en medios radiales y gráficos, avisos en sitios web del sector, distribución de postales promocionales y acciones con periodistas y críticos de cine. Con esto esperamos lograr un alto impacto en la prensa especializada, que ya considera el ciclo Les Avant-Premières como una cita impostergable en la agenda cultural porteña.

A su vez, se hará hincapié en la promoción del ciclo a través de las redes sociales como Facebook y Twitter, donde los seguidores están atentos a la programación y pueden seguir minuto a minuto el transcurso de la semana. Estas estrategias de comunicación permiten un contacto inmediato con el público, quien replica la información entre sus propios contactos, otorgándole al ciclo mayor visibilidad y trascendencia.

Programación COMPLETA

El atelier

Título original: L’atelier

Año: 2016

Género: Drama

Director: Laurent Cantet

Origen: Francia

Duración: 114 min.

Tráiler: https://youtu.be/2Rtp1etA58I

Reparto: Marina Foïs, Matthieu Lucci, Warda Rammach.

Distribuidora: Zeta Films

Sinopsis

El joven Antoine asiste a un taller de escritura a cargo de una famosa novelista, Olivia. Lo que parece un simple aprendizaje pronto comienza a tomar forma en la escritura de un thriller policíaco que tiene como escenario ese propio pueblo al sur de Francia: La Ciotat. Pero en ese mismo proceso de elaboración de la ficción, la realidad parece también describirse por temores, nostalgia y miedos, lo que generará distintas emociones entre los protagonistas.

Festivales y premios:

– Les Rendez-vous du cinéma français à Paris 2018. Sección Press junket.

– Festival de Cannes 2017. Sección Un certain regard.

– Festival International de La Rochelle 2017. Selección oficial.

– Festival du Film Français d’Hélvétie 2017. Selección oficial.

– Festival International du Film de Vancouver 2017. Selección oficial.

– Chicago International Film Festival 2017. Selección oficial.

– UK French Film Festival 2017. Selección oficial.

– American Film Institute Festival 2017. Sección Word Cinema.

– Dubai International Film Festival 2017. Sección Cinema of the World.

Madame

Título original: Madame

Año: 2016

Género: Comedia

Directora: Amanda Sthers

Origen: Francia

Duración: 91 min.

Tráiler: https://youtu.be/IYqV8b1YGcM

Reparto: Toni Collette, Harvey Keitel, Rossy De Palma.

Distribuidora: Energía Entusiasta

Sinopsis

Anne y Bob son una pareja de ricos norteamericanos que, tras instalarse en París, darán una cena para 12 personas de la alta sociedad. La inesperada llegada de un nuevo invitado, el hijo del primer matrimonio de Bob, hace que Anne le pida a María, la criada, que simule ser una amiga rica de ella. ¿Qué ocurre si en la cena María conoce al amor de su vida? ¿Podrá mantener la doble vida real de criada y ficticia de millonaria?

Festivales y premios:

– Les Rendez-vous du cinéma français à Paris 2018. Sección Press junket.

– Zurich Film Festival 2017. Selección oficial.

– Hof International Film Festival 2017. Selección oficial.

– Prague French Film Festival 2017. Selección oficial.

– Oh Là Là!, Festival of French Comedy Film, Jerusalem Film Fest 2017. Selección oficial.

M. et Mme Adelman

Título original: M. et Mme Adelman

Año: 2016

Género: Comedia dramática

Director: Nicolas Bedos

Origen: Francia

Duración: 120 min.

Tráiler: https://youtu.be/LVUoSaaanfc

Reparto: Nicolas Bedos, Doria Tellier, Denis Podalydès

Distribuidora: Mirada Distribution

Sinopsis

45 años juntos. 45 años de amor, de pasión, de secretos, de penas, de sorpresas, de fidelidad, de traición. Esta es la historia de una pareja, de una vida tan fuera de lo normal como cotidiana, de una invitación a remontarnos a las pequeñas y grandes anécdotas del siglo pasado. Esta es la historia de Sarah y Víctor… del Señor y de la Señora Adelman.

Festivales y premios:

– Les Rendez-vous du cinéma français à Paris 2018. Sección Press junket.

– Festival du Film Francophone d’Athènes. Selección oficial.

– CoLCoA French Film Festival 2017. Selección oficial.

– Prague French Film Festival 2017. Selección oficial.

– UK French Film Festival 2017. Selección oficial.

Yo Godard

Título original: Le redoutable

Año: 2016

Género: Comedia

Director: Michel Hazanavicius

Origen: Francia

Duración: 102 min.

Tráiler: https://youtu.be/9PD6JoHJupM

Reparto: Louis Garrel, Stacy Martin, Bérénice Béjo.

Distribuidora: CDI Films

Sinopsis

El director ganador del Oscar por “The Artist” presenta una comedia pop sobre el proceso de transformación de uno de los mayores cineastas de la historia parisina: Jean-Luc Godard. Luego de rodar “La Chinoise” junto a la mujer que ama y con quien termina casándose, las críticas negativas hacia el filme y el contexto revolucionario del Mayo Francés del ’68, lo transformarán profundamente. De cineasta famoso se convertirá en un artista anti-sistema, tan incomprendido como incomprensible.

Festivales y premios:

– Festival de Cannes 2017. Selección oficial.

– Les Rendez-vous du cinéma français à Paris 2018. Sección Press junket.

– Premios César 2017. Nominado a mejor actor Louis Garrel; nominada a mejor adaptación; nominada a mejor fotografía; nominada a mejores decorados.

– Hong Kong French Film Festival 2017. Selección oficial.

– Festival de Films CINEMANIA 2017. Selección oficial.

– French Film Festival UK 2017. Selección oficial.

– Festival Internacional de Cine de Morelia 2017. Selección oficial.

– Mumbai Film Festival 2017. Selección oficial.

– Festival do Rio 2017. Selección oficial.

– FilmFest München 2017. Sección Cinemasters.

– Toronto International Film Festival 2017. Sección Special presentations.

– BFI London Film Festival 2017. Selección oficial.

La aparición

Título original: L’apparition

Año: 2017

Género: Thriller

Director: Xavier Giannoli

Origen: Francia

Duración: 137 min.

Tráiler: https://youtu.be/bP65k2VQAnw

Reparto: Vincent Lindon, Galatéa Bellugi, Patrick d´Assumçao.

Distribuidora: CDI Films

Sinopsis

En una pequeña ciudad al sureste de Francia, una joven de 18 años afirma haber visto una aparición de la Virgen María. Miles de peregrinos acuden al lugar, la aclaman y la noticia se extiende, pero el Vaticano quiere conocer con certeza qué ocurrió. El periodista Jacques será elegido para participar de una investigación que pondrá en duda su propia racionalidad, pero también su propia fe.

Festivales y premios:

– Les Rendez-vous du cinéma français à Paris 2018. Press junket.

– Audi Dublin International Film Festival 2018. Selección oficial.

Basada en hechos reales

Título original: D’après une histoire vraie

Año: 2016

Género: Thriller

Director: Roman Polanski

Origen: Francia

Duración: 100 min.

Tráiler: https://youtu.be/n-jYhCwPycg

Reparto: Emmanuelle Seigner, Eva Green, Vincent Perez, Josée Dayan.

Distribuidora: BF Paris

Sinopsis

Este thriller psicológico cuenta la historia de Delphine, una escritora autora de un best-seller sobre la vida de su madre. En crisis por las peticiones, la presión de los recuerdos y la necesidad de volver a escribir, atraviesa un giro inesperado cuando una mujer aparece en su vida: Elle. Joven, seductora, inteligente e intuitiva, Elle comienza a entablar una relación de amistad con Delphine que toma dimensiones inesperadas. El interrogante es uno: ¿Qué ha venido a hacer Elle a la historia de la autora: llenar un vacío o robarle su vida?

Festivales y premios:

– Les Rendez-vous du cinéma français à Paris 2018. Sección Press junket.

– Belgrade International Film Festival 2018. Sección Largometrajes.

– Festival de Cannes 2017. Fuera de Competición.

– Tour de Cinéma Français en Corée 2017. Sección Largometrajes.

– Tapei Golden Horse Film Festival 2017. Selección oficial.

– Stockholm Film Festival 2017. Sección Open Zone.

– Festival Internacional de Cine en Rio de Janeiro 2017. Sección Sélection de films français.

– Zurich Film Festival 2017. Sección Premières Gala.

Si pudieras ver su corazón

Título original: Si tu voyais son coeur

Año: 2017

Género: Drama

Directora: Joan Chemla

Origen: Francia

Duración: 86 min.

Tráiler: https://youtu.be/S_1kv27NBa0

Reparto: Gael García Bernal, Marine Vacth, Nahuel Pérez Biscayart.

Distribuidora: Snap Media

Sinopsis

Una oscura adaptación cinematográfica de la novela “Boarding Home”, escrita en 1987 por el cubano Guillermo Rosales. Tras sentirse responsable por la reciente muerte de su mejor amigo, Daniel termina en uno de los moteles más peligrosos de la ciudad. Coordinado por la mafia y con la violencia como protagonista, es el ámbito donde Daniel conocerá a una mujer enferma de quien se enamorará. Una combinación del cine negro y el melodrama romántico para relatar la soledad y la autodestrucción del ser humano.

Festivales y premios:

– Les Rendez-vous du cinéma français à Paris 2018. Sección Press junket.

– Toronto International Film Festival 2017. Sección Platform.

– Festival International du Film Francophone de Namur 2017. Competencia 1ères oeuvres de fiction.

Los fantasmas de Ismaël

Título original: Les fantômes d’Ismaël

Año: 2017

Género: Drama

Director: Arnaud Desplechin

Origen: Francia

Duración: 114 min.

Tráiler: https://youtu.be/6ID85-NYwVc

Reparto: Charlotte Gainsbourg, Marion Cotillard, Mathieu Amalric.

Distribuidora: Wild Bunch

Sinopsis

Todo parecía normal. Ismael tenía una pareja, una casa y estaba próximo a rodar su película. La vida de cineasta parecía perfecta. Hasta que un giro inesperado se presenta: aparece Carlotta, un viejo amor de 20 años atrás. Idas y vueltas, encuentros y desencuentros, amor y pasión en una historia cargada de excelentes actuaciones.

Festivales y premios:

– Les Rendez-vous du cinéma français à Paris 2018. Sección Press junket.

– Festival de Cannes 2017. Selección Oficial.

– Hong Kong French Film Festival 2017. Selección Official.

– Tokyo International Film Festival 2017. Sección World Cinema.

– FilmFest Munchen 2017. Sección Cinemasters.

– Vancouver International Film Festival 2017. Selección Official.

– New York Film Festival 2017. Sección Main Slate.

– Festival Internacional de Cine de Gijón 2017. Selección Oficial.

Momo

Título original: Momo

Año: 2016

Género: Comedia

Directores: Vincent Lobelle y Sébastien Thiery

Origen: Francia

Duración: 85 min.

Tráiler: https://youtu.be/LyhVpvwKhXw

Reparto: Catherine Frot, Christian Clavier, Sébastien Thiéry.

Distribuidora: California Filmes

Sinopsis

Lo que era una noche tradicional cambia por completo. El matrimonio Prioux llega a su casa y descubre a un joven que dice ser su hijo: Patrick o “Momo”. Ellos no tienen hijos o, al menos, eso creen. Una comedia sobre el reencuentro de estas tres personas y la búsqueda de resolución a varios interrogantes: ¿Será Momo un mitómano o un manipulador? ¿O acaso han olvidado los Prioux que han tenido un hijo?

Festivales y premios:

– Les Rendez-vous du cinéma français à Paris 2018. Sección Press junket.

Swagger

Título original: Swagger

Año: 2016

Género: Documental

Director: Olivier Babinet

Origen: Francia

Duración: 84 min.

Tráiler: https://youtu.be/HNniWa-uM2E

Reparto: Naïla Hanafi, Aïssatou Dia, Maryama Diallo

Distribuidora: Lucky you

Sinopsis

Los barrios más desfavorecidos de las afueras de Francia. 11 niños y adolescentes. 11 sueños. 11 visiones de la realidad en la que viven. Una película emotiva e inspiradora que muestra el interior de estas almas prometedoras sobre los temas más cotidianos, cómo los atraviesan, qué proyectos tienen, cómo perciben la vida que les tocó vivir y la cual quieren modificar.

Festivales y premios:

– Premios César 2017. Nominada a mejor película documental.

– Les Rendez-vous du cinéma français à Paris 2017. Sección Press junket.

– ACID Cannes 2016. Selección oficial.

– Festival International du Film de Namur 2016. Sección Regards du présent.

– Filmfest Hamburg 2016. Selección oficial.

– Melbourne Film Festival 2016. Sección Films français sélectionnés.

– 17ème Semaine du cinéma français de Berlin 2016. Sección Nouveau Cinéma français.

– Stockholm Film Festival 2016. Sección Discovery.

La casa junto al mar

Título original: La villa

Año: 2017

Género: Drama

Director: Robert Guédiguian

Origen: Francia

Duración: 107 min.

Tráiler: https://youtu.be/OSB15CJsjBU

Reparto: Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Anaïs Demoustier, Gérard Meylan.

Distribuidora: MK2 Films

Sinopsis

Un lugar cerca de Marsella. Un invierno. Una casa con vista al mar. Un padre anciano sin posibilidad de recuperarse. Una familia que vuelve para acompañarlo. Un restaurante obrero y un futuro incierto. Esta es una historia sobre los ideales de un padre y el interrogante de sus hijos por conservarlo. Esta es la historia apasionante de cómo la aparición de ciertas visitas inesperadas pueden interrumpir todo proyecto.

Festivales y premios:

– Premios César 2018. Nominada a mejor actriz de reparto Anaïs Demoustier.

– Les Rendez-vous du cinéma français à Paris 2018. Sección Press junket.

– Mostra Internazionale d´arte Cinematografica la Biennale di Venezia 2017. Sección Certamen Oficial.

– Toronto International Film Festival 2017. Sección Masters.

– Festival Internacional de Cine de San Sebastián 2017. Selección Oficial.

– Hong Kong French Film Festival 2017. Selección Oficial.

– Vienna International Film Festival 2017. Selección Oficial.

Madame Hyde

Título original: Madame Hyde

Año: 2018

Género: Comedia

Director: Serge Bozon

Origen: Francia

Duración: 95 min.

Tráiler: https://youtu.be/y1KzHPDN1JI

Reparto: Isabelle Huppert, Romain Duris, José García.

Distribuidora: MK2 Films

Sinopsis

Una profesora excéntrica. Sus alumnos se burlan de ella. Sus compañeros de trabajo la ignoran. Pero en una noche de tormenta, una descarga eléctrica cambiará su forma de ser. La Sra. Géquil pasa a ser otra mujer, con otra energía, con otro espíritu. El interrogante es uno: ¿podrá la tradicional docente contener a esta nueva, poderosa y peligrosa Sra. Hyde?

Festivales y premios:

– Les Rendez-vous du cinéma français à Paris 2018. Sección Press junket.

– Festival Internacional de Cine Mar del Plata 2017. Selección Oficial.

– Festival International du film de Locarno 2017. Competición Internacional.

– New York Film Festival 2017. Selección Main Slate.

– Afi Fest 2017. Selección World Cinema.

– Festival International du film francophone de Tubingen 2017. Selección Oficial.

Nos vemos allá arriba

Título original: Au revoir là-haut

Año: 2016

Género: Drama histórico

Director: Albert Dupontel

Origen: Francia

Duración: 117 min.

Tráiler: https://youtu.be/WMTyn_fKjCM

Reparto: Nahuel Pérez Biscayart, Albert Dupontel, Laurent Lafitte, Niels Arestrup.

Distribuidora: Gaumont

Sinopsis

Francia en la época de la Primera Guerra Mundial. Un ilustrador y un contable. Ambos son soldados. Ambos son víctimas en una batalla. Ambos sobreviven e inician un proyecto tan espectacular como peligroso: una estafa alrededor de los monumentos caídos en el conflicto. Basada en la novela homónima de Pierre Lemaitre, una historia distinta que nos traslada a otros tiempos, a otras aventuras, a otras mentes.

Festivales y premios:

– Premios César 2018. Nominado a mejor actor Albert Dupontel; nominada a mejor actriz de reparto Mélanie Thierry; nominados a mejor actor de reparto Laurent Lafitte y Niels Arestrup; nominada a mejor música original; nominada a mejor sonido; nominada a mejor fotografía; nominada a mejor vestuario; nominada a mejores decorados; nominada a mejor montaje.

– Les Rendez-vous du cinéma français à Paris 2018. Sección Press junket.

– Festival Internacional de San Sebastián 2017. Selección Certamen Oficial.

– French Film Festival in Prague 2017. Selección Oficial.

– Hong Kong French Film Festival 2017. Selección Oficial.

Jalouse

Título original: Jalouse

Año: 2017

Género: Comedia

Directores: David Foenkinos y Stéphane Foenkinos

Origen: Francia

Duración: 102 min.

Tráiler: https://youtu.be/PSUcVAyRvYE

Reparto: Karin Viard, Anne Dorval, Anaïs Demoustier, Thibault de Montalembert.

Distribuidora: The Festival Agency

Sinopsis

Nathalie es profesora de francés, está divorciada y se encuentra a punto de vivir un drástico cambio en su vida: un ataque de celos por… todo. Desde celar a su bella hija de 18 años, bailarina de ballet clásico, a envidiar a compañeros de trabajo, a sus vecinos, a todo el que se cruce en su camino. Un mix de comedia ácida y suspenso psicológico sobre la revolución que puede atravesar una sola mujer.

Festivales y premios:

– Premios César 2018. Nominada a mejor actriz Karin Viard.

– Les Rendez-vous du cinéma français à Paris 2018. Sección Press junket.

– Festival de Films Francophones CINEMANIA 2017. Selección Oficial.

– Festival International du Film Francophone de Namur 2017. Selección Oficial.

La melodía

Título original: La mélodie

Año: 2016

Género: Comedia dramática

Director: Rachid Hami

Origen: Francia

Duración: 102 min.

Tráiler: https://youtu.be/VnjlS2YIxfE

Reparto: Kad Merad, Samir Guesmi, Alfred Renely.

Distribuidora: CVT México

Sinopsis

Simon es violinista y le acaban de asignar uno de los máximos desafíos de su vida: ser profesor de música de un grupo de niños en un instituto de París. Lo que empieza como una misión imposible se terminará convirtiendo en una enseñanza sobre música, sobre la vida, sobre los sueños, sobre la posibilidad de hacerlo todo. El interrogante queda abierto: ¿podrá Simon superar los obstáculos y llevar a sus alumnos a tocar a la Filarmónica de París?

Festivales y premios:

– Les Rendez-vous du cinéma français à Paris 2018. Sección Press junket.

– Festival de Films Francophones CINEMANIA 2017. Selección Oficial.

– Dubai International Film Festival 2017. Selección Oficial.

– Mostra Internazionale d´arte Cinematografica la Biennale di Venezia 2017. Fuera de concurso.

– Semaine du cinéma français de Berlin 2017. Selección Oficial.