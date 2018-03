Dellecarbonara: “Hace semanas que no tenemos respuestas, por eso el miércoles 21 volvemos a parar”

En relación al escándalo por la presencia de asbesto en los trenes de la línea B del Subte¸ Claudio Dellecarbonara, miembro del secretariado ejecutivo de la AGTSyP, explicó que “ha transcurrido casi un mes de conocida la presencia de material cancerígeno en los trenes comprados al Metro de Madrid para circular en la línea B de Buenos Aires y aun no hemos tenido respuestas a nuestros reclamos. Tanto el Gobierno de la Ciudad y como el SBASE, autores de la fraudulenta compra, como Metrovías concesionaria privada del servicio de Subte, son los responsables de esta situación que pone en riesgo tanto a los trabajadores como a los usuarios. Exigimos el análisis de los trenes que aun se encuentran circulando, inmediatos exámenes médicos a todos los empleados que estuvimos expuestos y, sobre todo, la creación de una comisión donde los trabajadores tengamos injerencia directa sobre las cuestiones que afectan la salud y la vida de nuestros compañeros y de los usuarios”.

Dellecarbonara recordó que la semana anterior ya realizaron medidas de fuerza por estos motivos y señaló: “advertimos en aquel momento que si la actitud irresponsable de SBASE y Metrovias era la de continuar desconociendo nuestros reclamos, retomaríamos el plan de lucha los primeros días de esta semana. Lamentablemente no hemos tenido aun respuesta alguna por lo que haremos nuevas medidas de fuerza. El día miércoles 21 de marzo entre las 5.30 y las 8.30 a.m. paralizaremos el servicio de las 6 líneas de Subte y el Premetro. Queremos dejar en claro que nuestra exigencia no solo busca resguardar nuestra salud, si no también la de los usuarios. La falta de inversión, de mantenimiento y la desidia de la empresa Metrovias, con la complicidad de los gobiernos, se refleja no solo en un servicio deficiente e inseguro, si no sobre todas las cosas en las muertes obreras a razón de una por año en el ámbito del Subte”.

A propósito de la decisión de la Corte que dejar sin personería gremial a la AGTSyP, Dellecarbonara agregó que “es evidente que se trata de un ataque a la democracia de los trabajadores de parte de un organismo retrogrado y reaccionario como la Corte Suprema, la misma que habilito el 2X1 a los genocidas, que está al servicio del Gobierno en su intento de aplicar una política de ajuste y represión sobre la clase obrera y los sectores populares. Ellos piensan que la representación está determinada por un papel, cuando en realidad está fundamentada por la decisión legitima de los trabajadores. Pero no es una situación nueva para nosotros, ni una exclusividad de este gobierno, también con el gobierno anterior tuvimos que pelear para hacer valer nuestros derechos. El ministerio de trabajo a cargo de Carlos Tomada hizo todo lo posible para no reconocer nuestra organización, primero demorando mas de 4 años el trámite de nuestra personería jurídica y luego otro tanto la personería gremial. Ningún gobierno nos regaló nada a los trabajadores del Subte, todas nuestras conquistas fueron peleando contra la empresa Metrovias y los diferentes gobiernos que benefician a las burocracias sindicales con las que negocian salarios a la baja y perdida de condiciones laborales como se ve en las paritarias en curso. Seguiremos dando la lucha en defensa de los derechos de los trabajadores con o sin papeles, le pese a quien le pese”.