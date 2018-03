El magnate Jeff Bezos, compartió una imagen en Twitter con su perro robot

El magnate titular de Amazon, Blue Origin, Washington Post, Jeff Bezos, compartió una imagen en donde se lo puede ver junto a un ejemplar robótico con las facciones similares a las de un can. El fundador de Amazon, Jeff Bezos, sorprendió al salir a pasear junto a su nueva mascota. Taking my new dog for a walk at the #MARS2018 conference. #BostonDynamics publicó en sucuenta de Twitter. “Si no trata a la pierna de Jeff como su novia, no pasa el Test de Turing para perros”. dijo uno de los internautas a modo de humor.

Se trata de SpotMini la reciente creación Boston Dynamics, especialistas en ingeniería y robótica. El “perro” pesa aproximadamente 25 kilos y es alimentado por una batería eléctrica recargable.

“Llevando a mi nuevo perro a pasear”, comentó el multimillonario en su cuenta de Twitter, acompañado por una imagen.