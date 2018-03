Abierta la inscripción a la diplomatura de comercialización frutihorticola

El curso comienza el próximo 10 de abril y se dicta de manera gratuita dos veces por semana en el Mercado Central. Organizado por la Escuela de formación en agronegocios del Central, cuenta además con el aval académico de la Facultad de Ciencias Agrarias de Lomas de Zamora.

Ya están abiertas las inscripciones para la Diplomatura en gestión de la comercialización frutihortícola sustentable, un curso de carácter de posgrado organizado de manera conjunta por la Escuela de formación en Agronegocios del Mercado Central y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Lomas de Zamora, que comienza el próximo martes 10 de abril en el edificio del Mercado. El mismo es libre y gratuito y está orientado a cualquier persona que se desempeñe dentro del sector frutihortícola o esté interesada en su funcionamiento. No es necesario ser empleado o trabajar dentro del Mercado Central para poder tomar las clases. A lo largo de un total de 100 horas cátedra, los alumnos reciben conocimientos sobre el funcionamiento del sector: Análisis financiero específico del sector, bases para la gestión de recursos en empresas familiares, marco normativo, seguridad e higiene, marketing aplicado, planificación empresarial estratégica, poscosecha y conservación, packaging y tecnología, y canales de comercialización entre otros temas. Además de una parte teórica, dictada por docentes de la Universidad de Lomas y técnicos del Mercado Central, las clases cuentan con un fuerte contenido práctico, que incluye presentaciones de casos reales explicados por algunos de los jugadores más destacados del rubro. La diplomatura es una iniciativa del Mercado Central que responde a la necesidad de agregar valor a la cadena frutihortícola a través del conocimiento y la capacitación de los recursos humanos que intervienen en ella. “Esta es una de las propuestas más innovadoras del Mercado y estamos orgullosos de ella, no existen muchos mercados en el mundo que brinden este tipo de capacitaciones de manera gratuita. Con más y mejor formación seguramente podremos desarrollar todas las potencialidades que tenemos y ser el país que queremos”, sostuvo Fabián Miguelez, presidente del Mercado Central. Andrés Petrocelli, socio gerente de Frutihortícola Sasha y uno de los egresados del ciclo 2017, destacó también la importancia de seguir capacitándose dentro del sector: “Comencé en este Mercado Central en el 85, no vengo de familia del sector, y esta fue la primera vez que alguien vino a formarnos. No vine por el diploma, vine porque quería y necesitaba aprender”, destacó. Petrocelli. La Escuela de formación en agronegocios es llevada adelante por la Gerencia de Relaciones Institucionales del Mercado Central. La misma brinda capacitaciones gratuitas a distintos actores del sector frutihortícola. Además de la Diplomatura en comercialización, realiza mensualmente cursos de manipuladores de alimentos, los cuales son necesarios para tramitar la libreta sanitaria. También desarrolla, junto al Ministerio de Trabajo, un curso de jóvenes emprendedores orientado a chicos y chicas de entre 18 y 24 años, donde aprenden a desarrollar un proyecto de negocio propio, que incluye un capital semilla para darle marcha.

Para inscribirte, llená el siguiente formulario: https://goo.gl/forms/mIKVAcQQ19FOXn1p2 Descargá el programa completo en este link: http://bit.ly/2IDjx4X Para más información, mandanos un mail a [email protected] o comunícate al 4480-5558.