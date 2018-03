Inauguración de la Exposición “Convivir” de Liliana Golubinsky

Buenos Aires, Marzo, 2018. El próximo 3 de abril se inaugura “Convivir” de Liliana Golubinsky en Galería Rubbers (Av. Alvear 1640, PB). La exposición podrá visitarse hasta el 23 de abril para luego continuar en su taller de la calle Arcos 1888, PB A, en el barrio de Belgrano.

La muestra resalta multitud de personajes que se van entrelazando unos con otros como se entrelazan las palabras, con un sentido que adquiere la misma rapidez como si se estuviese escribiendo un texto. Se trata de un idioma humano. Esa misma libertad es la que se percibe al ver sus obras, tan sueltas en figuras y colores. Liliana utiliza diferentes materiales y texturas con colores vibrantes.

“A medida que voy adquiriendo velocidad los personajes se van sumando, y cuando más dibujo, más me suelto. Los personajes saltan alto, hacen arcos para atrás, vuelan, se paran de cabeza, hacen lo que yo no puedo hacer. Con ellos soy libre, los personajes me liberan”, afirma la artista.

En Noviembre de 2017 las obras de Golubinsky estuvieron expuestas en la Galeria Kreisler de Madrid donde reunió 20 de sus obras pictóricas de los últimos años en un atractivo recorrido a través del tiempo, las que figuraban en su libro prologado por Rodrigo Alonso , siguiendo lo que denominó “las batallas de la pintura”.

A fines de 2016 Golubinsky presentó la exposición “Algo estarán tramando” en Galeria Rubbers, donde se exhibieron 20 obras de su última producción.

Golubinsky nació en Buenos Aires, el 9 de marzo de 1954. Se formó en la Academia de Bellas Artes Augusto Bolognini, y en la escuela de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón. Luego concurre al taller del artista Miguel Dávila hasta 1987. Ha sido distinguida con más de cuarenta premios nacionales e internacionales. Su obra se exhibió en numerosas muestras individuales y grupales, en importantes galerías, museos e instituciones de Argentina y del exterior.

