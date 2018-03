“Rivadavia, sapo del diluvio”

Eduardo Sanguinetti, Filósofo y poeta argentino

En un asado en la Quinta Presidencial de Olivos, en el que se celebraba el 206° aniversario de la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, Mauricio Macri, presidente de Argentina, quiso dar cuenta de que conocía la historia de por qué los legendarios uniformados a cargo de la custodia del mausoleo de San Martín son siete: “Lo leí porque me dio curiosidad. Cuando los trajo Rivadavia de vuelta a los restos de San Martín, eran siete los que aparecieron a cuidarlo”, manifestó Macri, refiriéndose imprecisamente a los granaderos que custodian su mausoleo… al evento histórico de la repatriación de los restos del prócer, que tuvo lugar en 1880, durante la presidencia de Nicolás Avellaneda.

Bernardino Rivadavia murió en Cádiz el 2 de septiembre de 1845, José de San Martín falleció el 17 de Agosto de 1850 en Boulogne Sur Mer, es decir el “sapo del diluvio”, cómo llamaban a Rivadavia sus enemigos, dejó de existir cinco años antes, motivo por el cual resulta imposible, que el “sapo del diluvio” hubiera repatriado a San Martín, pues estaba muerto, un error de Macri que provocó hilaridad y enojo en el universo de la web… y me pregunto, ¿Macri tendrá conocimiento de que Rivadavia era acérrimo enemigo del Libertador José de San Martín? , sabrá que Bernardino Rivadavia, “sapo del diluvio”, fue un personaje nefasto para nuestra historia, según documentos de aquel tiempo, que entre otras injusticias, niega a San Martín volver a territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata en 1824… habrá leído Macri, sobre la guerra con el Imperio del Brasil (1825-1828), cuya victoria la consiguió el ejército patriota en la batalla de Ituzaingo y la paz con el Imperio se ha negociado en Rio de Janeiro, según las imposiciones de Inglaterra, pactando la independencia de la Banda Oriental… tendrá idea Macri, que Rivadavia ha disuelto el glorioso Regimiento de Granaderos… el presidente Macri no debe olvidar, que “el sapo del diluvio”, contrajo el primer empréstito con la Baring Brothers, por un millón de libras esterlinas, que se terminó de pagar en 1947, 120 años después, “la deuda eterna”, acto bastante similar al bono de 100 años del ministro de finanzas del gobierno PRO, Luis Caputo … las historias se repiten, no hay dudas, sobre todo en Argentina, donde entre olvidos flagrantes de nuestro acervo histórico cultural o simplemente desinterés por lo acontecido según se sucedieron los años de nuestro devenir como país… y los actos sobrevuelan las voces que desdibujan nuestra historia.

El sarcasmo absurdo y el anacronismo, configuraron en infinidad de ocasiones la alegoría de la historia argentina. Los condicionamientos impuestos a la misma por quienes la hicieron y deshicieron, impidió la formación de este país que hoy la imaginación de algunos gobernantes procura sintetizar con datos inconexos de lo que pudo haber sido.

Frente a la imposición del olvido y a la reconciliación amnésica del relato del poder, muchas de las mejores novelas de las últimas décadas en Argentina ejercieron una obstinada interrogación sobre la historia nacional y polemizaron, en muchos casos, en el momento en que no era posible decir.

La narración histórica pasada y presente, escrita por rentados escribas, en la arena sinuosa de la gran tradición del drama isabelino, la historia, entra en escena como una genealogía del poder. Historia en la que tiene lugar, cual doble tradición, el interrogante de si los hombres son, se hacen o deshacen, al andar en un mundo materialista, economicista, con efecto placebo inmediato.

A partir de allí, cobra sentido la necesidad epistemológica y hermenéutica de definir y establecer una nueva lectura de la historia: estamos ante una realidad compleja, y dentro de registros y códigos de saberes que fueron dejados de lado. Por otro lado, los textos de la Historia, articulan, desarrollan y amplifican los núcleos básicos de la ficción política nacional: la historia es, por lo tanto, un laboratorio epistemológico, que permite pensar las lagunas ficticias, las causas ausentes y las escenas no dichas por la historiografía oficial.

La historia es algo menos que la interpretación que hasta hoy declara la unicidad del conocimiento humano, al devenir de las más disímiles comunidades, tan proclives en este presente, a lo epidérmico, frívolo y al aparente goce de lo inmediato, en beneficio de disolver la poética de la historia, elaborando formas narrativas, cercanas a la alegoría y el fragmento.

La clausura de sentido está legitimada por decreto hoy, en el relato de la Historia, devenida, a lo que en un tiempo se denominó “inmortalizar lo trascendente”. Hombres-símbolo, legitimados en actos de vida y que han brindado a sus comunidades una alegría y un horizonte a alcanzar, merecerían sus nombres e imágenes replicadas en monumentos y calles, símbolos de agradecimiento y fraternidad de las comunidades que los han visto nacer y hacer, sin pedir nada a cambio…una inversión de ¿causalidad y de casualidad?, una trampa, un trueque de trascendencia por una obra, una vida… La trampa se flexibiliza, se disfraza, se desnuda, y nada por debajo del éxtasis, de un mundo donde el ocultamiento de la verdad es el destino al que pareciera nos han condenado las fuerzas de la destrucción y de quienes desdramatizan, dramatizando acerca de apocalipsis cotidianos, que solo son llamados en sus deseos de permanecer, a cualquier costo, incluso cobrando la vida de nuestras comunidades, al borde del camino de la vida.

El mundo, hoy, es una cultura de lo epidérmico, de lo degradado que se perpetúa y hago mención puntualmente en la relación político-cultural que divide y desorienta a los pueblos mediante la especulación y la perversión del simulacro de ciudadanos, en aparente ejercicio de sus derechos y garantías.

Las nociones de tiempo, de espacio, de intereses, en fin de existencia, se hicieron diferentes. El paradigma de la cultura ha obviado que la historia de este planeta ha sido sufragada en base a esclavitud a las tendencias imperiales, al tráfico de tradiciones ajenas e impuestas bajo presión, responsables absolutas de la pérdida de todo referente de una historia donde instalar a las nuevas generaciones, una historia que tuvo espacio de trascendencia en la ‘Imagen del Mundo’. Pertenecen al pasado abolido, la tolerancia, la diferencia, el diálogo entre iguales.

La Aldea Global no es otra cosa que egoísmo, avidez, intemperancia, dilación, psicopatías, grandes expectativas de fama y éxito devenidas en prostitución y delito perpetrado por ‘los peores’. La riqueza cultural se defenestró por varias vías: una, la del saber universitario y trascendente, presentido, seducido y deglutido, por las corporaciones macro económicas; y por otro lado la conducta del dominado, inconforme con sus haberes. Por eso desde ese punto de nostalgias se le impondrá lo foráneo sin resistencias de pueblos sometidos y esclavizados, expulsados del “régimen” de la Historia.

El homo sapiens en franco retroceso a ‘homo primates’, ha devenido en empresa, en rédito y materia concreta de intercambio financiero, segregando su propio ser, que sería actuar como motor de la historia en favor de la vida. Pero hay otro lazo disociativo en la narración literaria de la Historia: la mecánica económica que impone el desequilibrio, las desigualdades, las diferencias. En ese conjunto los hombres, como los animales, dan libre curso a su naturaleza sin advertir sus metas.

‘Llegan a fines que no son capaces de prever’. La resistencia no tiene espacio alguno, salvo la que reivindica todo el planeta, para la economía de mercado, hoy triunfante, y que por cierto posee una lógica propia a la cual no se enfrenta ninguna otra. Todos parecen participar de estas ceremonias fúnebres, considerar que el estado actual de las cosas es el único viable y posible, que el punto al que ha llegado la Historia es el que aparentemente la humanidad adormecida esperaba, deseaba y anhelaba.

La alternativa, la alteridad, sería el ensayo admirable del homo plus (el hombre por venir, asimilado a los más diversos entornos, en las más disímiles circunstancias), de crear confusión en las filas de la confusión, con un orden sutil, poniendo en ridículo al ridículo, cual ensayo de entendimiento. Llevo a cabo, así, desde el exilio de mi discurso de la verdad, la creación de un espacio textual, que, a partir de la lectura de los textos invertidos de la prensa hegemónica y homogénea, asumo los silencios de la Historia Oficial Argentina, intentando generar una resistencia al olvido obligatorio, al que está sometido el pueblo de la República Argentina.