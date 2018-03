Cerró con un mega desfile el Argentina Fashion Week en el Hipódromo de Palermo

BAFWeek -Buenos Aires Fashion Week- volvió con toda la fuerza. Esta edición –del 1 al 9 de marzo– presentó una mirada itinerante con desfiles en diferentes locaciones de la ciudad como: Alto Palermo Shopping, el Hipódromo de Palermo, la estación Carlos Jáuregui de la línea H del Subte y el Pabellón Frers de La Rural. Los escenarios de las nuevas pasarelas.

Famosos más famosos por ejemplo se vieron la actual novia de Federico Hoppe (45), Macarena Rinaldi (30) y su expareja, Laurita Fernández (26) se subieron a la pasarela y tuvieron a su cargo el final del desfile de Le Vaska by Popic en el Argentina Fashion Week. La tercera semana tiene su espacio el Argentina Fashion Week, con los escenarios del Hipódromo de Palermo, el Teatro Colón y el Hotel Alvear. … Angie Landaburu, it girl comprometida con el diseño made in Argentina, desfiló para la marca los modelos más coloridos y siluetas femeninas.

Las bailarinas fueron elegidas por las diseñadoras de la marca y a la hora del cierre dejaron en claro que no existe rivalidad, ni mala onda entre ambas. Juntas desplegaron toda su belleza en la semana de la moda producida por Héctor Vidal Rivas como novias, todas de blanco.

La nota en Argentina Fashion Week la dieron Mica Viciconte y Fabián Cubero en este se mostraron muy mimosos durante el Argentina Fashion Week. Fabián “Poroto” Cubero y Mica Viciconte oficializaron su romance ante las cámaras y disfrutaron de su primer salida. La ocasión elegida fue: Argentina Fashion Week, organizado por Héctor, Manuela y Agustín Vidal Rivas, que se realizó anoche en el Hotel Alvear Palace.