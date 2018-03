Autoridades del Colegio Francesco Faá Di Bruno decidieron apartar a Pando de su cargo.

Contratan a Pando como maestra y la echan a los dos días. La militante a favor de la dictadura dio clases en 7º grado pero la despidieron.

Los padres de los alumnos de la escuela se quejaron por su llegada. Barrio de Palermo. Cecilia Pando, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA), fue contratada en una escuela privada de la Ciudad de Buenos Aires como maestra de séptimo grado, cargo del que fue removida dos días después. La docente fue cuestionada en numerosas ocasiones por organismos de Derechos Humanos por pedir la liberación de militares condenados por crímenes de lesa humanidad y por defender el accionar de los represores de la última dictadura.

La primera en dar la noticia de su reincorporación a las aulas fue la misma Pando en su cuenta de Twitter, donde se mostraba “feliz de volver al aula” y de “poder ayudar en la casa con los gastos”. Tras anunciar su ingreso como docente en el Colegio Francesco Faá Di Bruno, de enseñanza católica y ubicado en el barrio de Palermo, la docente remarcó: “¡Yo voy a enseñar, no voy al colegio a hacer política, no mezclo las cosas! ¡Trabajo con chicos, no los adoctrino como hacen otras organizaciones”.

Tras el anuncio, las autoridades del colegio decidieron apartar a Pando de su cargo. Padres de los alumnos que asistían al establecimiento expresaron su malestar con la designación de la dirigente y fueron el principal motor para su despido. “Es muy triste lo que está pasando, la discriminación. No tengo derecho a trabajar”, expresó la esposa del mayor retirado Pedro Rafael Mercado. Para Pando los dirigentes “se asustaron por todo lo que circuló en las redes sociales” y reafirmó que al dar clases “deja la ideología en la puerta”. El Equipo Directivo de la escuela agradeció a las familias que se acercaron y reafirmó su “compromiso por la educación de sus hijos”.