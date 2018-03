“Marcha por la Vida”. Se realizó desde Plaza Italia a la Facultad de Derecho

Se realizó una marcha en contra de la despenalización del aborto. Participaron de la iniciativa mundial denominada “Marcha por la Vida”, contraria a la legalización del aborto, y que coincide con la celebración del Domingo de Ramos y el Día del Niño por Nacer. En la Ciudad de Buenos Aires la marcha se realizó desde Plaza Italia a la Facultad de Derecho de la UBA, sobre avenida Figueroa Alcorta, donde varios oradores se expresaron contra el aborto desde diversos enfoques y defendieron “la vida desde el momento de la concepción”.

“LA MAYOR AMENAZA PARA LA PAZ ES EL ABORTO”

“SI ALGUNO NO QUIERE UN HIJO, DENMELO, YO SI LO QUIERO” (Madre Teresa de Calcuta 03.02.1994

El evento contó con un acto central en la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo, y varias concentraciones en decenas de ciudades de todo el país.

“Estamos viviendo una etapa de la Argentina con algunas dudas respecto a lo que significa la vida y en qué momento se origina”, planteó un organizador de la jornada que convocaron ONGs nucleadas en Unidad Provida, a la que se sumaron el clero católico y la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera).

El obispo de la ciudad bonaerense de Azul, Hugo Salaberry, dijo que “considerando la cantidad de familias que desean un niño y no lo pueden tener, el aborto es una afrenta a esas personas”.

Monseñor Salaberry afirmó que él y los sacerdotes de su diócesis están “dispuestos a recibir a los niños no deseados” y a hacerse “cargo de ellos”. “Las leyes nos hacen crecer en humanidad y nos sacan del reino de la selva en la medida que protegen al más débil frente al poderoso”, señaló el obispo.

Y agregó: “Esta encrucijada nos obliga a tomar posición: una mujer embarazada que duda, parientes o amigos que aconsejan y profesionales que necesariamente intervienen por un lado y por otro, un niño por nacer, indefenso e inocente. Nosotros ya decidimos”.

LA CONVOCATORIA

El próximo 25 de marzo 2018 se llevará a cabo la II Marcha por la Vida desde Plaza Italia (a las 15 hs.) hasta la Facultad de Derecho. Están todos convocados para ese día.

Como todos saben el 25 de Marzo es el día del Niño por nacer. Por esta causa queremos salir a la calle para manifestarnos por estos motivos:

-contra el aborto

-por una anulación inmediata del protocolo homicida

-contra la ley de género

Somos conscientes de la urgencia de los temas a tratar y es por eso que hemos decidido anticipar la Marcha por la Vida. Se ha lanzado una “cruzada latinoamericana” a favor de la vida para que el estado no decida sobre la educación de nuestros hijos y muchos menos sobre la vida de los niños por nacer.

El 25 de marzo es una fecha muy importante y la Marcha por la Vida quiere ser un aporte más en la defensa de la vida. Hemos elegido un horario (15 hs) del día domingo de manera que todos puedan participar en otros eventos por la vida o en sus liturgias del día. Nuestra intención es sólo la de sumar cada día más personas sin perjudicar a los demás. Sabemos que no podemos conformar a todos: unos quieren fin de semana y otros durante la semana (ej. un miércoles), unos quieren a la mañana y otros a la tarde, etc. Lo que sí pedimos a todos los que puedan venir es que sepan renunciar a unas horas del domingo para defender la vida. Es un sacrificio que seguramente dará muchos frutos que hoy no vemos. Son frutos en lo social y en lo personal.

Ningún ideal se consigue sin sacrificio.

¡NADIE PUEDE FALTAR!

¡POR FAVOR DIFUNDIR LA FECHA Y LA HORA!

¡JUGATE POR LA VIDA!