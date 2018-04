Dante Liporace “Personalidad Destacada de la Ciudad de Buenos Aires”

LIPORACE, EL CHEF DE LA ROSADA, SERÁ DISTINGUIDO EN LA LEGISLATURA PORTEÑA

Este miércoles, a las 18hs, en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña, se realizará un acto por el reconocimiento al cocinero Dante Liporace como “Personalidad Destacada de la Ciudad de Buenos Aires”, declaración aprobada a instancias de un proyecto de la diputada Carolina Estebarena (Vamos Juntos).

Al respecto, la legisladora autora de la iniciativa afirmó: “La gastronomía es un aspecto de la cultura por el que se reconoce a los pueblos del mundo y Dante en ese sentido un embajador cultural. Con gran pasión por la cocina y espíritu innovador, tomó lo aprendido aquí y en el exterior para transformar productos y sabores muy nuestros, como el asado y la pizza, en presentaciones elaboradas exquisitamente, de nivel internacional, manteniendo la identidad local”.

Liporace estudió cocina en el Colegio del Gato Dumas, continuó su perfeccionamiento en Europa y se convirtió en uno de los más exitosos y destacados chefs argentinos a nivel nacional e internacional. De regreso al país abrió el restaurante “Moreno” en el barrio de San Telmo, luego “Tarquino”, restó que lo hizo conocido y valorado, y desde diciembre de 2015 es el chef de la Casa Rosada, cuya cocina es responsable, además de la comida que se ofrece en Balcarce 50 a los empleados, sino también la del Presidente de la Nación, Mauricio Macri y las personalidades del ámbito político, social y cultural que lo visitan allí.

Estebarena concluyó: “Esta distinción no sólo valora las cualidades de Liporace como chef y su aporte a nuestra cultura sino que también premia el esfuerzo, la disciplina, el estudio. Sus logros no fueron productos del azar, persiguió un sueño y trabajó duro para llegar a ser lo que es hoy. Estoy muy contenta de haber podido impulsar este reconocimiento y que mis colegas legisladores me acompañaran en la aprobación”.

Acerca de Carolina Estebarena (Vamos Juntos)

Tiene 45 años y es de Barracas. Actualmente, se desempeña como Diputada de la Ciudad de Buenos Aires, habiendo asumido en diciembre del 2015. Preside la Junta de Interpretación y Reglamento, e integra también las comisiones de Ambiente; Seguridad; Tránsito y Transporte; y Desarrollo Económico. Sus ejes de trabajo, además de los temas de las comisiones, incluyen principalmente Ciencia y Tecnología (integra el Consejo Asesor de CyT de la Ciudad) así como Cultura y Colectividades. Ingresó en Unión por la Libertad en 2003, y desde 2011 coordina sus equipos técnicos.