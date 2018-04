Desarmadero propone novedosos cócteles de autor y mezclas con cerveza artesanal

Desarmadero, el exitoso bar de cervezas artesanales, ofrece una nueva propuesta de coctelería con opciones clásicas y de autor, donde predominan las frutas, los macerados y los almibares caseros.

Buenos Aires, Abril de 2018 – Desarmadero elevó la vara en el circuito cervecero de Palermo con su especial ambiente artístico, su excelente carta de comidas y una insuperable pizarra, protagonizada por 120 variedades de los más destacados productores locales que desfilan cada mes por sus 24 canillas. Pero los amantes de los cócteles también encuentran su lugar en este imponente bar, con una propuesta de coctelería variada, original y de calidad.

La carta de cócteles de Desarmadero cuenta con opciones de todos los tiempos y dobla la apuesta con una lista de mezclas de diseño que sobresalen por sus ingredientes, elaborados de manera artesanal. Sabrosos almíbares caseros, mermeladas y macerados artesanales se combinan con bebidas de calidad, frutos cítricos y hasta con cervezas artesanales para articular una oferta que se adapta a todas las preferencias.

Así, el menú se divide en cócteles “De La Casa” ($130), que sorprenden con estimulantes aromas y sabores, y los “Clásicos” ($110-$120) que comprenden opciones más populares.

De la primera sección se destacan las opciones con cerveza artesanal que resultan perfectas para los cerveceros que buscan nuevas sensaciones y para los miembros del “team cócktail” que quieran acercarse al mundo de la malta: el Cynar Honey, equilibrado y con toques cítricos, lleva Cynar, Campari, almíbar de jengibre y cerveza Honey; y por su parte, el Desarmadero combina ron Bacardi dorado, menta fresca, mermelada de rosa mosqueta, jugo de limón, almíbar y cerveza Scotch.

Para los más jugados es ideal el Tónico Especiado con Gin Bombay, Aperol macerado en ají rocoto peruano, almíbar de morrón rojo, jugo exprimido de limón y agua tónica. También hay cócteles frutados como el Jager Power con Vodka, Jaggermeister, jugo de pomelo, almíbar de hibiscus y dash de limón, y el Vuelta de Rosca, compuesto por vermouth blanco, vodka Absolut, pulpa de maracuyá, jugo exprimido de limón y almíbar de jengibre.

Los más conservadores cuentan con una gran variedad de cócteles en la sección “Clásicos”, preparados con reconocidas etiquetas, como Mojito, Gin Tonic, Aperol Spritz, Garibaldi, Caipirinha, Fernet Cola, Cuba Libre, Pisco Sour, Negroni y Daiquiri, entre muchos otros.

Como acompañamiento, Desarmadero ofrece una completa propuesta gastronómica con platos de calidad para disfrutar y compartir en cualquiera de los múltiples espacios -bajo techo o al aire libre- que convergen en un ambiente distendido y moderno.

Desarmadero:

Dirección: Gorriti 4295, Palermo – CABA

Días y horarios de apertura: martes de 18 a 1 am, miércoles y jueves de 18 a 2 am, viernes de 18 a 3 am, sábado de 13 a 3 am y domingos de 13 a 1 am.

Happy Hour: desde la apertura hasta las 20:30 hs

Medios de pago: Efectivo y todas las tarjetas de crédito y débito

Take Away de Crowlers

Facebook: www.facebook.com/desarmaderobar

Instagram: www.instagram.com/desarmaderobar