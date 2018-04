Paro de Subtes, Bancos y más de 40 cortes de calles

Dirigentes gremiales y de organizaciones sociales porteñas realizarán hoy unos 40 cortes de calles e interrumpirán el servicio del subte en la Ciudad de Buenos Aires, entre otras acciones de protesta como parte de una jornada de rechazo al “ajuste del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta”, según indicaron a Télam desde los sindicatos convocantes.

La protesta incluirá también paros de 24 horas de docentes y estatales, otro de 48 horas de los empleados judiciales que se inició ayer, además del cese de actividades de los trabajadores del subte, a partir de las 20:30 y hasta el final de la jornada. Además no habrá bancos por una huelga a nivel nacional.

De las movilizaciones participarán los docentes de la Unión de Trabajadores de Educación (UTE) y del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), los estatales de ATE-Capital, los metrodelegados, los camioneros de la rama de recolectores de residuos y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).

Los cortes de calles se desarrollarán entre las 9 y las 11 y, a partir de las 12, está prevista una concentración frente a la legislatura porteña -Perú 160- donde se hará el acto central.

Según informaron voceros de UTE a esta agencia “los cortes no serán totales, sino interrupciones parciales”, pero afectarán al tránsito que circule por los cruce de las avenidas San Juan y Entre Ríos; Paseo Colón y Belgrano; Callao y Corrientes; 9 de Julio y Corrientes; y Lacroze y Corrientes; Libertador y Santa Fe; Eva Perón y Perito Moreno, y Hornos y Brasil.

También habrá cortes en los puentes Pueyrredón, Alsina y Avellaneda; en la avenida Rivadavia, a la altura de la Plaza Flores, y en la terminal de micros de Retiro, entre otros puntos de la ciudad.

La información fue confirmada esta tarde en una conferencia que encabezaron Rafael Klejzer, secretario general de CTEP Capital; Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital; Eduardo López, titular de UTE en la ciudad de Buenos Aires, y Quique Rositto, de los metrodelegados, en la sede de este gremio, en Carlos Calvo 2363.

“En la ciudad de Buenos Aires, como en el país, aumentó todo, menos el salario. Hay un techo (salarial) del 15 por ciento que Rodríguez Larreta hace propio y que es del gobierno nacional”, aseguró López.

Fuentes de la concesionaria del servicio, Metrovías, indicaron que la empresa intentará armar un diagrama de emergencia con formaciones a cargo de personal jerárquico para garantizar las prestaciones, aunque la posibilidad de instrumentarlo es incierta.

Bancos

La jornada de este viernes estará marcada por la falta de bancos debido a un paro nacional activo de los trabajadores nucleados en el gremio “La Bancaria” quienes denunciaron “la ausencia de propuestas superadoras patronales”, y confirmaron que de no haber acuerdo definitivo la semana próxima habrá otra huelga de 48 horas.

El secretario general del gremio, Sergio Palazzo explicó a periodistas en la sede gremial de Sarmiento 341 ante la prensa “las razones y alcances del conflicto y el paro nacional dispuesto” para este jueves ante “la ausencia de una propuesta superadora patronal, que debe implicar un salario justo”.

Además, Palazzo sostuvo que la protesta será “activa”, es decir, habrá movilizaciones y marchas en las principales ciudades del país. El dirigente denunció que la “falta de propuestas serias y justas” por parte de las cuatro cámaras y el Banco Central (BCRA) provoca consecuencias sobre “la economía familiar de los trabajadores bancarios”.

El tarifazo

El tarifazo del transporte el 1° de este mes, los pasajeros todavía están enojados por el primer incremento, cercano al 33%, en micros y trenes. Un estudio de la Universidad Metropolitana del Trabajo (UMET) sostiene que para el 52% de la población, el costo de las tarifas de colectivos de febrero es mayor a partir de que comenzó a funcionar la Red SUBE, presentada como un alivio para quienes hacen más de un viaje en el lapso de tres horas.

La muestra se hizo en forma de encuesta a más de 2.000 personas que dieron su parecer. Los más afectados son los jóvenes, los ciudadanos de entre 16 y 29 años (59%). Sólo un 10% afirma que paga menos que antes. A esto se agrega que casi la mitad de los habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) (el 46%) considera que el costo del transporte es elevado. En tanto un 12% afirma que le es imposible afrontarlo con sus ingresos. Los más afectados se encuentran en el segundo cordón de zona norte.

Nicolás Trotta, rector de la UMET, se refirió a los datos presentados: “A pesar de las promesas del gobierno sobre la eficiencia de la Red SUBE y la reducción de costos para los usuarios que más la utilizan, nuevamente los datos demuestran los contrario. Que un 52% de los encuestados afirme que su situación frente a las tarifas de transporte público ha empeorado comprueba el descuido social de las políticas implementadas en estos últimos años”.



La Izquierda marcha

Desde el Frente de Izquierda y el Movimiento de Agrupaciones Clasistas, con importante presencia en los sindicatos convocantes, como la minoría de la directiva de la AGTSyP, congresales de UTE y miembros en la directiva de ADEMyS y varias juntas internas de ATE, entre otros gremios, están convocando a transformar el paro, cortes y marcha de mañana en el primer paso de un plan de lucha, única forma de hacer retroceder el ajuste del gobierno.

El docente Federico Puy, Congresal de UTE-CTERA y delegado de la Lista Marrón sostuvo que “los docentes paramos y nos movilizamos junto a los estatales y trabajadores de la Ciudad para hacer sentir nuestro rechazo a las políticas de Larreta”. Asimismo declaró: “El gobierno de la Ciudad ofrece a los docentes una paritaria del 15% cuando todos los diarios dicen que la inflación anual será de más del 25%, es decir, nos rebajan el 10%”. Federico Puy manifestó: “En las escuelas los docentes y las familias empezamos a sentir fuerte el tarifazo, pero no se trata solo de un ataque a nuestro salario, también vienen por la educación pública como se ve con el proyecto de crear la UNICABA con el cierre de los institutos de formación docente. No lo vamos a permitir: faltan más de 500 maestros en la Ciudad y más de 12 mil chicos se quedaron nuevamente sin vacantes. Vamos a exigir a la conducción que se realicen asambleas en cada escuela y se vote un plan de lucha, para continuar con las medidas de fuerza, poniéndole fecha a la Marcha Federal con un paro de 48 horas y movilización”.

Por su parte, Claudio Dellecarbonara, del Secretariado Ejecutivo del Sindicato del Subte AGTSyP manifestó: “este viernes vamos a hacer un paro a las 20.30 hs en el marco de la jornada de protesta. Estamos sufriendo un ataque cruzado que afecta a trabajadores y usuarios. Ya es de público conocimiento que los trenes que compró el gobierno a España contenían material cancerígeno, una estafa a costa de la salud de los trabajadores y usuarios del subte. Pero además entre mayo y junio buscan aplicar un nuevo tarifazo que aumenta el pasaje un 66%. Se trata de otro negociado por parte de una empresa que no invierte y un Gobierno de la Ciudad que mira para otro lado mientras los llena de subsidios”. Dellecarbonara agregó: “En este marco pretenden debilitarnos como organización con el quite de la personería de nuestro sindicato. Este conjunto de reivindicaciones, junto con la pelea por nuestra paritaria, las pondremos en evidencia en el paro del viernes a las 20.30. Como se ve, motivos para parar no nos faltan”.

Para finalizar Dellecarbonara manifestó que “Se están movilizando varios gremios porteños. Desde todas nuestras agrupaciones del Movimiento de Agrupaciones Clasistas y desde el PTS en el Frente de Izquierda, exigimos asambleas inmediatas para votar la continuidad del plan de lucha después del viernes 6, y proponemos un plenario de delegados de base con mandato de todos los gremios que estamos saliendo a la lucha. La unidad y participación masiva de los trabajadores es lo que fortalecerá nuestros reclamos.”