“Pedofilia”. Eduardo Sanguinetti, Filósofo, poeta y performer argentino

La pedofilia y la prostitución han sentado reales hace siglos, como ley no escrita que actúa cual corteza que legitima atroces delitos ; un rito demoníaco en la historia de la humanidad, que aniquila la vida de decenas de miles de niños, niñas y jóvenes que llegan a una muerte prematura en vida… niños abusados, violados y entregados a los antojos de una clientela compuesta, como nadie ignora, de farándula infecta, empresarios delincuentes y esa raza construida en las últimas décadas de “ricos y famosos”, frase acuñado en era menemista que se perpetúa de manera alarmante en era macrista.

El poder desde siempre tiene sus vasos comunicantes con los “pedófilos” y “proxenetas”, habilitados al comercio de niños menores de edad, niñas prostituidas, “trata de blancas” o como se prefiera denominarlo, con total impunidad, desde sus simuladas empresas de contratar modelos, actrices, camareras y demás, conformando a la que podríamos denominar “Cofradía de Pedófilos deleznables”.

El 99% de las investigaciones periodísticas de los últimos años tienen el mismo nivel de pruebas que las declaraciones de una señora denunciante, invitada a comer hace unos días a la mesa que acuden semana a semana los adalides del teatro rabelesiano en que se debate la sociedad argentina, tan proclive a la alcahuetería, el chusmerío y la grosería, como factor de degradación y pobreza ética. Lo curioso resulta ser que ningún escriba rentado en conocimiento de la “Institución Pedofílica” trata este atroz tema, ni da las señas de los pedófilos, pareciera sólo importa tapar el accionar criminal de los espantosos delitos pedofílicos efectivizados por “basuras humanas”, cobardes y mitómanos… los autodenominados periodistas sólo piden pruebas ¿qué pruebas?, o hay selfies de estas bestias cometiendo el aberrante delito… estas lacras no van a sacar boleto para abusar ni estarán en listas de espera todo blindado ¿qué esperan los siempre militantes de causas originadas en tendencias para organizar una marcha contra los pedófilos? tienen nombre y apellido, ¿ o tienen dudas?… que les importa la justicia, lo que importa es lo que opina este “cultísimo” pueblo. La dignidad murió en Argentina y no hay velorio

Pareciera, que ese proyecto de nación “chatarra”, solo lo hacen los eternos dueños del poder, en fin, los de siempre, no hace falta ni mencionar sus siglas, habilitados, para articular todo tipo de emprendimientos macro-innecesarios, solo para pocos.

Sabemos que hay “marginados ” y “excluidos” cerca, lo vivimos y experimentamos nosotros mismos, los silenciados por la denominada opinión pública, que no es ni más ni menos, que la opinión de los bocones de medios, pagados con dinero del Estado, en manos de ricachones “malitos” groseros y sus bandas asesinas de la existencia en libertad.

De estas comunidades presentadas como modelos por la enseñanza proporcionada por ella, los educandos conocen los secretos, no los del poder, sino de sus resultados. Los desórdenes y carencias de su cotidianeidad, ¿no les permite descubrir inconscientemente las catástrofes irreversibles que preceden del derrumbe?

Soy de aquellos para los que la verdad de este mundo es la vida: de aquellos que han elegido “ser”, obrando contra viento y marea, decididos a permanecer en estado de constante resistencia al poder de las bestias, suceda lo que suceda, a hacer siempre “como si” las mañanas que cantan fueran realmente mañanas… y en adelante los apocalipsis cotidianos, que nos presenta la denominada civilización occidental, formidable revelación de la inmundicia burguesa camuflada tras la hipocresía de humanitarismo, que desvía la mirada de las multitudes temerosas, que aplauden la ignominia cotidiana.

Y si a pesar de todo se elige vivir (o sobrevivir), se detesta la cobardía cotidiana, clavándola en un papel como un insecto, al menos nos alejamos del conformismo, modo de vida de pueblos condenados a la esclavitud: la “porquería universal”, donde reina el destripe, pues es peligroso dar prueba de amor o de dignidad y valor.

Por el contrario, para salvar la piel en este milenio de las grandes muertes, hay que mentir, reptar, robar, engañar y si es necesario asesinar… un solo mandamiento rige la vida de millones de seres: “ser cobardes”.

No deseo dejar de hace mención en este editorial escrita desde mi exilio sobre el juez brasilero Sérgio Moro, persistente acusador de Luiz Inácio Lula da Silva en los últimos años, ha dictado, en la noche de este jueves, el inmediato ingreso en prisión del expresidente de Brasil. No habían pasado ni 24 horas desde que el Supremo Tribunal Federal (STF) decidiese, en la madrugada anterior, denegar el último recurso de Lula, condenado a 12 años por corrupción, cuando Moro dictó un auto fulminante para decretar su encarcelamiento asegurándose de este modo sus ansias de ser candidato a presidente de Brasil… no tengo muchas dudas al respecto.

Es imprescindible y necesario que los presidentes y expresidentes de Latinoamérica de tinte progresista no dejen de manifestarse en contra de esta medida… me basta, y puede parecerles un tanto ingenuo, que a Lula da Silva lo apoyen intelectuales de la altura de Chico Buarque De Holanda, un talento universal, ético y un luchador por la libertad del pueblo de Brasil en tiempos de dictadura, a quién tuve el placer de conocer en 1986, cuando retornó la democracia a Brasil.

Sin Lula, cobra fuerza el fantasma del ultraderechista Jair Bolsonaro, que, con cerca de un 20%, pasaría a liderar las encuestas. Bolsonaro, homófobo, machista y defensor de la tortura, se aprovecha también del páramo que reina en la derecha tradicional.

Temer, el presidente que ha tomado por asalto el poder en Brasil ha dicho que desea presentarse. Este presidente de opereta con unos índices de popularidad que no llegan ni al 5% y varios escándalos de corrupción que se investigan, no tiene posibilidades de llegar a ser ni miembro del Club de los miserables. Lo único seguro es que, sin Lula, todo parece posible en Brasil en los próximos meses… incluso el accionar de los uniformados amenazantes, que muestran ánimos golpistas… todo es posible en este tiempo de ignorantes y mitómanos… ah! de pedófilos protegidos… las mayorías silenciosas., aplaudiendo a su héroes de TV, que conforman una realidad en exteriores, muy lejana al “deber ser”.