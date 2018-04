Martín Lousteau inauguró el Congreso de la Juventud Radical Porteña

La Juventud Radical de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inauguró hoy ante más de 400 militantes en Ituzaingó su Congreso de formación junto a Martín Lousteau y destacados dirigentes y especialistas que debatirán durante el fin de semana sobre educación, derechos humanos, transporte, economía y género.

El encuentro, que se desarrollará durante dos días en el predio ubicado en Julián Balbín 4025 de Ituzaingó, contó con las palabras de bienvenida del Diputado Nacional Martín Lousteau y del presidente de la agrupación juvenil, Tomás Mestre ante la atenta mirada de más de 400 jóvenes y dirigentes partidarios que se acercaron a pesar de la copiosa lluvia.

El primero en hacer uso de la palabra fue Mestre quien destacó el alcance de la convocatoria. “Acá estamos para formarnos y para debatir como podemos hacer para transformar esa realidad de la gente. Somos nuevos vientos soplando viejas banderas y que a través de esas banderas vamos a hacer posible una ciudad moderna y de iguales que anhelamos”, dijo.

“Vamos a tener un panel de justicia y derechos humanos para reivindicar la lucha de Raúl Alfonsín quien hace 34 años nos garantizó vida y paz para siempre. Estamos acá por los derechos que 34 años después siguen vulnerados como los jóvenes, los niños y las mujeres. Vamos a tener un panel de economía porque en un país que produce alimentos para 300 millones de personas hay 10 millones sumidas en la pobreza y vamos a debatir sobre educación porque fuimos somos y seremos los garantes de la educación laica gratuita y de excelencia”, añadió Mestre.

Luego, fue el turno del Diputado Lousteau. “La Juventud Radical es un espacio único. No hay otros espacios políticos que sean capaces de convocar a la juventud, no solamente a militar sino a militar antes pensando en qué se quiere militar. Qué es lo que se quiere defender, qué es lo que se quiere lograr. Hay otros espacios que se convocan, pero no se convocan a ese diagnóstico riguroso que los argentinos nos debemos”, dijo el Diputado Nacional.

“Los radicales nos tenemos que sacer de encima la culpa y el temor. La culpa que la sociedad le trata de achacar a veces al radicalismo es la crisis del 2001. Créanme, lo digo como economista. No había manera de salir de eso. Era imposible y una trampa mortal”, añadió el Legislador.

“La vocación del radicalismo es transformar. Si quieren ejemplos de transformación miren las dos puntas principales: la democracia por el voto popular empieza con el radicalismo, y la recuperación de la democracia es del radicalismo. Si eso no es una transformación de una sociedad que alguien me diga qué es la transformación”, expresó el economista.

“Esta ciudad tiene con respecto al inicio de la gestión del PRO, $8 millones más por cada una de las manzanas de la ciudad. Antes teníamos un Estado que nos daba la tranquilidad de que la próxima generación iba a estar mejor”, expresó el Diputado por Evolución radical.

“Cuando volvamos a pelear por el Estado por cómo tiene que ser, vamos a estar representando a los que tenemos que representar. Vamos a estar representando a la clase media de la Ciudad de la Argentina. Y cuando digo la clase media no refiero solamente a quienes son de clase media, sino a los millones de personas que debería serlo pero que por los desastres de la administración pública y de las crisis económicas las hemos empujado a la pobreza. Cuando digo clase media me refiero al 90% de la Argentina. Esos a los que les importan la educación pública porque la van a usar. Esos a los que les importa la salud pública porque la van a usar. Esos a los que la justicia les importa porque creen que es la manera de construir una sociedad colectiva e igualitaria”, sentenció.

“Creemos que la manera de transformar las cosas es a través de la política. Todas las cosas que la sociedad ya decidió están es sus instituciones. Y todas las que tenemos que decidir a partir de ahora, todos los nuevos desafíos se tienen que dirimir colectivamente a través de la representación y se tienen que zanjar colectivamente a través de la política”, finalizó Lousteau.

La actividad contó con la presencia de las autoridades partidarias como Guillermo De Maya, la Diputada Nacional, Carla Carrizo; del dirigente Emiliano Yacobitti; los legisladores porteños, Juan Francisco Nosiglia, Inés Gorbea y Leandro Halperín, entre otros.

La jornada, además, contará con la presencia de militantes de todas las comunas que discutirán sobre la agenda del radicalismo junto a Graciela Fernández Meijide, Ricardo Gil Lavedra, Norma Morandini, Daniel Nieto, Mario Riorda, Legisladores y Comuneros, entre otros.

El sábado están previstos varios paneles de discusión política. Mientras que el domingo disertarán los legisladores porteños, la Organización de Trabajadores radicales (OTR), Franja Morada y comuneros.

Ciudad de Buenos Aires, sábado 7 de abril de 2018.