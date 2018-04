Museo Sivori: Expo y Conferencia de Gabriela Giurlani

“UN MODO DE VER ES TAMBIÉN UN MODO DE NO VER”

ExpoConferencia de Gabriela Giurlani

Domingo 15 de abril a las 17 hs

Av. Infanta Isabel 555, frente al Rosedal

Auditorio

Entrada Libre y Gratuita

La investigadora y artista plástica Gabriela Giurlani ofrecerá un ExpoConferencia en la que, partiendo de su obra homónima, juega filosófica, gnoseológica, estética y conceptualmente, a partir de un recorrido por la historia del arte –artistas, obras y temas– en imágenes, bajo la mirada de la discapacidad.

La ExpoConferencia Un modo de ver es también un modo de no ver abarca desde Protágoras y “el hombre es la medida de todas las cosas”, pasando por Campoamor con “todo es según el cristal con que se mira”, hasta Einstein y el pensamiento relativista contemporáneo. Para partir de las concepciones de Kenneth Burke y John Berger respecto del arte como modo de conocimiento y descubrimiento: “A way of seeing is also a way of not seeing” (Kenneth Burke, Permanencia y Cambio / Permanence and Change, 1954), y “aunque toda imagen encarna un modo de ver, nuestra percepción o apreciación de una imagen depende también de nuestro propio modo de ver” (John Berger, Modos de ver / Ways of seeing, 1972). En forma simultánea e indistinta, acerca a todas las personas la experiencia de inclusión y discapacidad en el arte, aportando una nueva perspectiva.

Sobre Gabriela Giurlani

Es investigadora y artista argentina contemporánea. Cursó estudios en la Universidad de Buenos Aires, la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredon, el Instituto Universitario Nacional de Artes y la Universidad Torcuato Di Tella, entre otros.

Recibió Becas Honoríficas del Gobierno de España CCEBA/AECID/FOGA para Posgrados Internacionales en Artes, Cultura y Patrimonio. Obtuvo Declaración de Interés Cultural de la Nación y Declaración de Interés Académico del Instituto de Investigación en Historia del Arte Argentino y Latinoamericano “Luis Ordaz” de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA). Contó con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes, de la Universidad Nacional de las Artes, del Ministerio de Cultura de la Nación, del Instituto Nacional del Teatro y del Instituto Nacional de Estudios de Teatro, ONU, UNESCO, UNICEF, OEA, OEI, entre otras instituciones.

Es autora de los libros ArteInclusivo (Lugar Editorial, 2017), Adaptaciones Teatrales (Editorial Victoria Ocampo, 2017), y Conferencias del Milenio (Editorial Biblos, 2017), entre otros. Su obra se presentó en América Latina, los EE.UU. y Europa. Ha sido premiada en Argentina y en el exterior, y ha representado oficialmente a nuestra cultura en diversos países.