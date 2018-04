El Ángel, de Luis Ortega, integrará la Selección Oficial del Festival de Cannes en la sección Un Certain Regard

La película, producida por K&S Films, Underground Producciones, El Deseo y Telefé, competirá en mayo dentro de la Selección Oficial del festival francés en la sección Un certain Regard.

Buenos Aires, 12 de abril de 2018. El Ángel, la película de Luis Ortega inspirada en el estremecedor caso de Carlos Robledo Puch, integrará la sección Un Certain Regard de la 71° edición del Festival de Cannes, uno de los eventos cinematográficos más importantes del mundo, y tendrá como Presidente del Jurado de dicha sección al actor puertorriqueño Benicio del Toro. Thierry Frémaux, director de la prestigiosa cita francesa, realizó el anuncio esta mañana durante una conferencia de prensa en la ciudad de París y destacó que los films que integran la selección oficial fueron escogidos entre mas de 1900 películas presentadas. La nueva edición del Festival de Cannes se celebrará del 8 al 19 de mayo.

Producida por K&S Films, Underground Producciones, El Deseo y en coproducción con Telefé, El Ángel está inspirada en la vida de Carlos Robledo Puch, el asesino serial más famoso de la historia criminal argentina. Apodado “El ángel negro” o “El ángel de la muerte”, Robledo Puch cometió once asesinatos y numerosos robos a principios de la década del setenta, cuando aún no había cumplido 20 años. El caso de este joven, autor de crímenes atroces y a la vez de aspecto angelical, conmocionó a la sociedad argentina. Fue detenido en 1972, juzgado y condenado a reclusión perpetua. Permanece detenido desde hace 46 años, lo que lo convierte en el preso más antiguo del país. El guión de la película fue escrito por Ortega junto al periodista e investigador Rodolfo Palacios (autor del libro El ángel negro – La feroz vida de Carlos Robledo Puch) y el reconocido escritor Sergio Olguín (autor del best seller La fragilidad de los cuerpos, entre otras novelas).

El estreno de El Ángel, que será distribuida en Argentina por 20th Century Fox, está previsto para el 9 de agosto. Además, la reconocida compañía francesa UGC Distribution se aseguró los derechos para proyectar la película en su país.

El personaje de Robledo Puch es interpretado por el debutante Lorenzo Ferro, quien fue elegido para el rol luego de un extenso casting al que se presentaron más de mil actores y se extendió durante varios meses. En el rol coprotagónico lo acompaña Chino Darín como compañero de crimen de Puch. Mercedes Morán, el chileno Luis Gnecco, Daniel Fanego, Peter Lanzani y la participación especial de Cecilia Roth completan el elenco de prestigio internacional.

Luego del éxito de crítica y audiencia de la serie televisiva Historia De Un Clan, Luis Ortega vuelve a encarar un proyecto cinematográfico rodeado de reconocidos técnicos de la industria cinematográfica como el director de fotografía Julián Apezteguía (El Clan, Carancho, El Otro Hermano), el vestuarista Julio Suarez (Zama, El Clan, Gilda), la directora de arte Julia Freid (El Marginal, Historia De Un Clan) y el sonidista José Luis Díaz (Relatos Salvajes, El Secreto de sus Ojos).

El Ángel se trata de la tercera colaboración entre K&S Films, de Hugo Sigman, y El Deseo, la productora de los hermanos Pedro y Agustín Almodóvar, luego de las elogiadas Relatos Salvajes y El Clan. Además es la primera realización cinematográfica de Underground Producciones, la productora creada por Sebastián Ortega, que logró éxitos de crítica y público en televisión con series como Graduados, Historia de un Clan, El Marginal y Un Gallo para Esculapio, entre otras. El Ángel también cuenta con la coproducción de Telefé.

El productor Hugo Sigman, de K&S Films, aseguró que “El Ángel es la obra de un director notable, con actuaciones maravillosas y un protagonista que es un gran hallazgo. Hemos disfrutado mucho todo el proceso con nuestros socios y con todo el equipo. Nos honra poder presentar este film excepcional en Cannes y que gracias a ésto, la película pueda ser disfrutada por espectadores de todo el mundo. Es un premio al esfuerzo y al talento de todos los que hicimos la película”.

Sebastián Ortega, de Underground Producciones, manifestó: “Siento una gran alegría y un enorme orgullo, tanto por recibir la invitación para participar del festival de cine más importante del mundo, como así también por haber tenido la oportunidad de trabajar junto a mi hermano Luis, en coproducción con las dos productoras mas grandes de Iberoamérica, K&S Films de Hugo Sigman y El Deseo de los hermanos Almodóvar. El Ángel es la primera película de Underground, tenemos una gran expectativa por presentarla al mundo, y no existe mejor marco que el Festival de Cannes”

Desde Madrid, Agustín Almodóvar, de El Deseo, expresó que “Cannes nos ofrece una maravillosa oportunidad para mostrar El Ángel a la prensa mundial especializada en cine de autor, así como a los profesionales y cinéfilos en general, que cada año acuden a la llamada de, probablemente, el festival de cine más prestigioso e influyente del panorama cinematográfico internacional”.

El Ángel será distribuida por 20th Century Fox en Argentina y Latinoamérica.

Sobre Kramer & Sigman Films

K&S Films es una productora de cine fundada por Oscar Kramer y Hugo Sigman hace más de una década. Integrada por un equipo de productores de gran experiencia, K&S Films tiene como meta principal crear proyectos innovadores y originales, con directores notables, y propuestas narrativas capaces de interesar al público local e internacional. Entre sus títulos destacados se encuentran La Cordillera, de Santiago Mitre, Cien Años de Perdón, de Daniel Calparsoro; El Clan, de Pablo Trapero; Relatos Salvajes y Tiempo de Valientes, de Damián Szifron; Truman, de Cesc Gay; Séptimo, de Patxi Amezcua; El Último Elvis, de Armando Bó; Crónica de una Fuga, de Adrián Caetano. Además, ha brindado servicios de producción en Argentina para realizaciones internacionales de primer nivel como The Pope, Operation Finale, The Revenant, Focus, Lucky Luke y On the Road, entre otras.

www.ks-films.com

Sobre Underground Producciones

Underground Producciones es una joven empresa creadora de formatos y contenidos audiovisuales, reconocida en Argentina y con proyección internacional. La producción es liderada por Sebastián Ortega, que junto a su productor general Pablo Culell, su gerente general Gonzalo Armendares y su equipo, ha creado exitosos productos televisivos de gran calidad e innovación artística como Graduados, Lalola, Los exitosos Pells, entre otros, que fueron producidos internacionalmente por varios países. También fueron premiadas las últimas de sus producciones: Historia de un Clan, El marginal y Un Gallo para Esculapio.

www.undertv.tv

Sobre El Deseo

El Deseo es una de las compañías cinematográficas españolas de más prestigio nacional e internacional. Fundada en 1985 por Pedro y Agustín Almodóvar, produce la filmografía de Pedro Almodóvar con títulos como La Ley del Deseo, Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios, Atame!, Todo sobre mi Madre, Hable con Ella, Volver y Julieta. Durante su larga trayectoria ha producido a otros reconocidos directores como Guillermo del Toro (El Espinazo del Diablo), Alex de la Iglesia (Acción Mutante), Lucrecia Martel (La Niña Santa), Isabel Coixet (Mi Vida sin Mí), Damián Szifron (Relatos Salvajes) y Pablo Trapero (El Clan), entre otros. En su catálogo también cuenta con una serie para TV y diversos documentales.

www.eldeseo.es

Ficha técnica de El ángel

Director: Luis Ortega

Guión: Luis Ortega, Rodolfo Palacios, Sergio Olguín

Producida por Kramer & Sigman Films, Underground Producciones y El Deseo

Productores: Hugo Sigman, Sebastián Ortega, Pedro Almodóvar, Agustín Almodóvar, Matías Mosteirín, Esther García, Leticia Cristi, Pablo Culell y Axel Kuschevatzky

Productores ejecutivos: Micky Buyé y Javier Braier

En coproducción con Telefé

Distribuida por 20th Century Fox

Director de fotografía: Julián Apezteguía

Director de arte: Julia Freid

Director de sonido: José Luis Díaz

Montaje: Guillermo Gatti

Vestuario: Julio Suárez

Maquillaje: Marisa Amenta

Peinado: Emma Miño

Jefa de producción: Mercedes Tarelli

Coordinador de post producción: Ezequiel Rossi

Casting: Martín Ortega, María Laura Berch, Katia Szechtman, Iair Said

Créditos de las fotografías adjuntas: Marcos Ludevid