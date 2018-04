Cabify implementa opción de pago en efectivo

● La nueva forma de pago se encuentra activa desde el Jueves 12 de Abril para la ciudad de Buenos Aires.

● Esta modalidad, será opcional para usuarios y socios conductores.

Buenos Aires, Argentina, Abril de 2018 – A partir del 12 de Abril, Cabify, la plataforma tecnológica de movilidad, pone a disposición de socios conductores y usuarios la posibilidad de seleccionar una nueva modalidad de cobro en efectivo, la cual estará disponible exclusivamente para la ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de que un mayor número de personas puedan acceder a su servicio.

A diferencia de otras empresas de movilidad que ya utilizan el pago en efectivo y que lo han implementado como obligatorio para sus conductores, en Cabify el socio conductor es libre de seleccionar si desea recibir dinero en ese momento o si prefiere métodos de pago electrónicos. Para activarlo o desactivarlo, solo deberá elegir la función que está visible dentro de la App.

Guillermo Minieri, General Manager de Argentina comentó: “Siempre estamos pensando en cómo brindar una mejor experiencia de viaje tanto para usuarios como para socios conductores, y aunque esta nueva modalidad le da la posibilidad a cada persona de seleccionar cómo quiere viajar o cobrar, decidimos sumarnos porque hemos escuchado a nuestros socios que desean percibir un ingreso extra al instante para cubrir sus gastos del día a día y, en el caso de los usuarios, queremos abrirles las puertas a las personas que prefieren el efectivo como método de pago, dado que la mitad de los argentinos no están bancarizados”.

Los usuarios que deseen pagar en efectivo, sólo deben seleccionar la pestaña “método de pago”, luego “verificar” su identidad y tras estos pasos podrán optar el “pago en efectivo”.

La empresa asegura que este cambio se implementa con una serie de barreras de acceso para garantizar que el viaje siga siendo cómodo y seguro, tanto para el socio conductor como el usuario. De esta manera, la nueva versión de su App., incluye un mecanismo de seguridad encargado de verificar que los datos personales del usuario correspondan a los de su identificación personal, junto con una verificación en dos pasos por mensaje de texto. De esta manera, aseguran que incorporar herramientas tecnológicas más avanzadas a su App, les permitirá seguir manteniendo sus altos estándares de calidad.

“El validador de identidad está incorporado en la aplicación para garantizar que los datos registrados por los usuarios correspondan a los de su identificación personal.

Desde Cabify queremos seguir transformando la movilidad de la ciudad para que cada vez más personas dejen de utilizar el vehículo particular y se reduzca la flota vehicular actual” explica Minieri.

1. ¿Por qué ahora comenzarán a usar el pago en efectivo?

Nuestra misión es hacer de las ciudades mejores lugares para vivir y mejorar la movilidad de más ciudadanos. Con esta nueva modalidad, seguramente mejoraremos el transporte de miles de personas más que podrán tener acceso a nuestro servicio con la plena seguridad de que nuestra calidad permanecerá intacta.

Decidimos implementarlo ahora, porque además de que en Buenos Aires el cobro en efectivo está permitido dentro de la regulación, queremos acercar nuevas formas de movilidad para las personas que no tienen tarjetas o que prefieren el efectivo como método de pago, y por el lado de nuestros conductores hemos escuchado que desean tener un ingreso en efectivo para el día a día. Sin embargo, es importante recordar que esta es una opción para quien decida utilizarla, pues la podrán habilitar o deshabilitar en cualquier momento.

2. ¿Es una nueva categoría?

No, es un nuevo método de pago del cual el usuario decide si desea pagar con efectivo o con tarjeta de crédito o PayPal.

3. Siempre habían dicho que no lanzarían efectivo, ¿por qué existe ahora esta modalidad?

Cada mercado es diferente, y en el caso específico de Buenos Aires, el cobro en efectivo está permitido dentro de la regulación, por eso decidimos probar en un mercado en el que tanto usuarios como socios conductores lo solicitaron.

4. ¿Es menos seguro que con tarjetas de crédito?

No, no es menos seguro. Nuestros filtros de conductores y vehículos no han cambiado. Nos esforzamos por ofrecerte siempre el mejor servicio. Además, es una opción más, no es obligatorio utilizarlo.

5. ¿Ahora con efectivo bajarán calidad tal como le pasó a Uber?

No respondemos a menciones a competencia o comparaciones con ellos.

6. ¿Puedo elegir en cada viaje cómo puedo pagar?

Sí, deberás elegirlo en la opción ‘Métodos de pago’ de la aplicación antes de pedir tu Cabify.

8. ¿Cómo funciona el validador?

Esta es una nueva herramienta tecnológica que fue diseñada por expertos en la materia, y que ya está presente en la nueva versión de la App. Su función es hacer un reconocimiento de los datos, y nombre del usuario que se está registrando en la plataforma.

Una vez que el usuario registre como medio de pago “Efectivo”, se desplegará el validador de identidad para ingresar los datos correspondientes.

9. ¿Es más caro el servicio?

No es más caro. Tiene el mismo valor que viajar y pagar con otro método.

10. ¿Será obligatorio para los socios aceptar pago en efectivo?

Los conductores tienen la opción de decidir si quieren o no realizar viajes con pago en efectivo. No es una medida obligatoria, sino que es un decisión que cada socio conductor puede tomar en cualquier momento que utilice la app, incluso el conductor puede activarlo en zonas y horarios que desee.

11. ¿Esperan atraer más conductores con esta modalidad?

No es nuestro principal objetivo, pero al igual que cualquier persona que desea incorporarse, deberán aprobar los test que realizamos en Cabify, así como cumplir con toda la documentación necesaria.

12. Así como los usuarios tendrán un validador de identidad para la seguridad de los conductores, ¿qué harán los conductores para resguardar la seguridad de los usuarios?

Actualmente, ya contamos con uno de los procesos más rigurosos para que las personas puedan ingresar a la plataforma, y aunque nadie está exento de la inseguridad que vivimos en Buenos Aires, es importante resaltar que de todos los que aplican para incorporarse como socios conductores, solo el 10% aprueba.

13. Si pago en efectivo, ¿el viaje se paga al inicio?

No, el viaje se paga al final.

14. ¿Los conductores tienen suficiente cambio?

Nuestros conductores no viajan con grandes cantidades de dinero por lo que, por favor, le pedimos a los usuarios que intenten pagar con el importe justo para facilitar el cambio.

15. ¿Qué pasa si no tengo suficiente dinero en efectivo?

La aplicación solo permite realizar viajes si ya ingresaste el destino final, para que conozcas previamente el precio y con esto podrás comprobar la tarifa y así asegurarte de tener el efectivo necesario para el viaje.

16. ¿Por qué considerar el efectivo si con él bajarán la calidad?

Incluir los pagos en efectivo no es sinónimo de baja en la calidad, la baja de calidad es bajar los filtros de captación y selección de conductores, vehículos.

17. ¿Cómo creen que tomen esta decisión los usuarios?

Consideramos que al permitir que más personas tengan acceso a un medio de transporte de calidad, muchos de nuestros usuarios actuales y potenciales, se alegrarán con la noticia, sin embargo sabemos que al principio esta modalidad algunos podrían asociarla con baja en la calidad debido a experiencias con nuestros competidores, pero tenemos la plena certeza de que mantendremos nuestro estándar de calidad.

18. ¿Por qué deciden implementar pagos en efectivo después de haberse caracterizado por recibir únicamente TC?

Queremos transformar positivamente la movilidad de las ciudades y, desafortunadamente, el porcentaje de bancarización en Argentina aún no es el ideal, así que esta modalidad es una buena opción si queremos mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

19. ¿Es un método de pago definitivo?

Nos mantenemos adaptándonos a las necesidades de nuestros usuarios, es una de las grandes ventajas de este tipo de compañías; somos ágiles y nuestra respuesta suele ser a la velocidad de la innovación. No podríamos asegurar si será temporal o definitivo.

20. Le están siguiendo los pasos a Uber, ¿han considerado sacar un modelo POOL?

No está en nuestros planes.

21. Lanzaron tarifa dinámica y ahora cash ¿qué sigue? ¿Cabify pool?

No está en nuestros planes.

Acerca de Cabify Argentina

Cabify es una plataforma tecnológica de movilidad que pone en contacto a usuarios privados y empresas con formas de transporte que mejor se adapten a sus necesidades. Creó un modelo de movilidad como servicio (MaaS) que se adecúa a las condiciones particulares de las 38 ciudades de América Latina, España y Portugal en las que opera. Su principal objetivo es el convertir las ciudades en un mejor lugar para vivir. Para ello, busca descongestionar las calles gracias a que ofrece una alternativa al uso del auto particular al ofrecer, gracias a su tecnología, una opción de movilidad segura y de calidad que contribuya a mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de las ciudades.

Fundada en 2011 en Madrid, Cabify se expandió a los pocos meses de su creación a América Latina y está presente en Argentina desde Septiembre de 2016. Entre las categorías de servicios de movilidad que ofrece se encuentran Cabify Lite y Cabify Executive.

Cabify se destaca en el sector por apostar en el talento local, generando empleos de alto valor en una industria que está siendo transformada por la tecnología y la innovación. En la actualidad, la empresa cuenta con más de 1.800 colaboradores directos y ofrece oportunidades de autoempleo sostenible a cientos de miles de socios conductores.