Conoce a Pedro Morales representante Latinoamericano que competirá en la Just Dance World Cup 2018 en París

Martes 10 de abril de 2018 — Ciudad de México, 12 de abril de 2018 — El día de hoy, Ubisoft® anuncia que Pedro Morales, el representante chileno y campeón de Sudamérica para la Just Dance® World Cup, ya está listo, así como la finalista mexicana, Ariadna Ramírez, para disputar el título mundial contra 16 competidores, entre los que se encuentra el campeón defensor Tütüncü (originario de Turquía, quién se coronó el año pasado) y ser los dignos representantes de América Latina en la máxima justa de baile de Ubisoft este 21 de abril en la París Esports Arena.

“Just Dance es para todos, es para toda la familia, es para todas las edades. A pesar de que no seas un bailarín profesional, tú con Just Dance puedes sólo divertirte, puedes aprender varias coreografías sin ser un experto”, comentó emocionado el representante chileno de cara a la Just Dance® World Cup.

La Just Dance World Cup se jugará en una doble eliminatoria en la que un contrincante será eliminado tras 2 derrotas. Para los Cuartos de Final, los resultados se basarán en la mejor puntuación de la ronda, es decir, el concursante con la mejor puntuación ganará. A continuación, un jurado profesional dará la posibilidad de puntos extra a los participantes, que puede hacer que remonten el marcador.

Conoce un poco más sobre Pedro “Morales360bkn” Morales,

