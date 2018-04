Privacidad en las redes sociales, edad mínima y como eliminar mensajes

Las redes sociales nos ofrecen muchas posibilidades: contactar con amigos, gente de otra parte del mundo, culturas, relaciones a larga distancia, mayor contacto y dinamismo de movimientos culturales entre usuarios. Las redes sociales son una herramienta de ocio, que pueden ser muy divertidas, pero que hay que utilizarlas con sentido común. El no conocer las opciones que se nos ofrece, puede llevar a cometer errores. Uno de los aspectos a tener en cuenta, es el de la privacidad. Sin embargo esto trae variados riesgos, y por un abuso de la red o mal uso de la misma, puede generar consecuencias de las que no somos conscientes.

Facebook, Instagram, Whastsapp, todas están anunciando importantes cambios en sus términos de servicios. Actualmente, la edad mínima para acceder a otras plataformas como Facebook, Instagram o Snapchat es de 13 años.

Por su parte, WhatsApp, que es propiedad de Facebook, estará más amparada a nivel de responsabilidades legales.

El masivo servicio de mensajería, propiedad de Facebook, a partir de ahora permitirá a los usuarios RECUPERAR la multimedia que han eliminado anteriormente, incluyendo imágenes, GIF, documentos o mensajes de voz.

Sin embargo, parece que sólo los usuarios de Android podrán beneficiarse de esta nueva actualización.

La última versión de WhatsApp para Android (2.8.113) permitirá a los usuarios volver a descargar archivos multimedia antiguos de los servidores de la empresa. Pero parece que sólo se remonta hasta cierto punto – más allá de eso los usuarios recibirán un mensaje sugiriendo pedir al remitente que vuelva a enviar los mensajes en cuestión.

De forma preocupante, parece que WhatsApp almacena el contenido multimedia en sus servidores incluso después de que los usuarios lo hayan eliminado de sus dispositivos.

De acuerdo con las nuevas leyes que entrarán en vigor el próximo mes en los Estados Unidos, WhatsApp estará obligada a cumplir con las directrices de retención de datos que establecen que no debe conservar los datos personales más tiempo del que sea proporcional a su servicio.

Curiosamente, WhatsApp ya ha hablado sobre la privacidad para asegurar a los usuarios que el contenido de sus mensajes no puede ser interceptado ni por WhatsApp, Facebook o cualquier otra persona debido a la encriptación segura de extremo a extremo.

Pero eso no ha impedido que se hayan añadido nuevas funciones en los últimos meses para dar a los usuarios más control sobre cómo utilizan la aplicación de mensajería más popular del mundo.

Los usuarios ahora pueden borrar mensajes en chats grupales.

Cómo eliminar un mensaje de WhatsApp

La función de eliminación de mensajes de WhatsApp se denomina “Eliminar para todos” y actualmente está disponible en los chats de grupo.

Cualquier mensaje que elimines correctamente para todos será reemplazado por “Este mensaje fue eliminado” en los chats de tus destinatarios.

Del mismo modo, si ves “Este mensaje fue eliminado” en un chat, significa que el remitente ha eliminado su mensaje para todos.

Así es como se hace:

> Abrir WhatsApp e ir al chat que contiene el mensaje que se desea eliminar

> Mantener pulsado el mensaje. Es posible seleccionar más mensajes

> Clickear en “Eliminar” en la parte superior de la pantalla > “Eliminar para todos”

Para poder eliminar un mensaje en un grupo, es necesario contar con la última versión de WhatsApp instalada en el dispositivo iPhone o Android. Además, los destinatarios también deberán tener instalada la última versión.

Como borrar mensajes

Aunque ya que guardaba los archivos sin descargar durante 30 días en su servidor antes de eliminarlos, es ahora cuando se puede recuperar toda clase de documentos como vídeos, imágenes, audios o gifs. Así lo aseguran desde Wabetainfo, quienes han podido recuperar mensajes de hace tres meses.

No se trata de un «botón» al uso, sino la capacidad de recuperar imágenes, vídeos, gifs o audios que hayamos borrado de la memoria del teléfono, pero no el mensaje donde nos enviaron ese archivo. Es decir, que si borras de tu smartphone por accidente la fotografía de la boda de tu amigo que te pasaron por el grupo de WhatsApp, hasta ahora no podías recuperarla a no ser que alguien te la volviera a enviar. Ahora solo tendrás que volver a pinchar encima de la imagen para volverla a descargar.

Cambios en Gmail

Gmail

Se prevé que en cuestión de semanas, Google lance el rediseño de Gmail, cambio que afectarán principalmente la interfaz de la actual versión web del servicio de correo electrónico y también incluirán algunas funcionalidades nuevas. Con el paso del tiempo, Gmail se convirtió en uno de los servicios más utilizados de Google, superando incluso a otros gestores de correo como Yahoo, y con algunos cambios demorados, ahora es el turno de una actualización más profunda.

La firma de Mountain View ya envió a varios usuarios de su paquete G Suite, la inminente llegada de “una nueva experiencia a Gmail”, sin dar más detalles de la renovación. Sin embargo, según explica Google en el mensaje, “la actualización traerá un diseño más limpio y actual a la interfaz de la versión web, pero los cambios estéticos no serán las únicas novedades”.