Dellecarbonara: “Este lunes empezamos un plan de lucha en el Subte por salario, contra el tarifazo y por condiciones laborales”

Claudio Dellecarbonara, miembro del Secretariado Ejecutivo del sindicato del Subte (AGTSyP), informó esta tarde que “este lunes comenzaremos un plan de lucha. Vamos a rechazar la vergonzosa paritaria que firmó la UTA, que implica un aumento del 15 % en tres cuotas, cuando todos sabemos que la inflación de este año será superior al 20 % y hay quienes dicen que llegará a 25 %. También vamos a rechazar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que le sacó la personería gremial a nuestro sindicato para dársela justamente a un gremio minoritario en el sector como la UTA, lo cual ahora queda perfectamente claro por qué fue: un fallo al servicio del Gobierno y de la empresa privatizada, contra los trabajadores. Asimismo, vamos a rechazar el tarifazo del Subte que se discutirá este jueves en audiencia pública, y reclamaremos por nuestras condiciones laborales, cuando venimos de tener seis compañeros muertos en los últimos años”.

Dellecarbonara continuó: “Sabemos que el ataque no es solo contra nosotros sino contra todo el pueblo trabajador, con tarifazos, despidos y techos a las paritarias. Por eso queremos llamar a todas las organizaciones sindicales, estudiantiles y de usuarios de subte a llevar en común estos reclamos, pero particularmente hacemos un llamado a que el día jueves hagamos juntos una gran protesta en el Subte contra el tarifazo en el boleto, culminando con un fuerte rechazo en la audiencia pública a este nuevo negociado de Metrovías y el macrismo”.

Finalmente, Dellecarbonara señaló que “desde nuestro punto de vista las medidas de esta semana tienen que continuarse con un plan de lucha escalonado, porque sabemos que el Gobierno y Metrovías no nos regalarán nada que no conquistemos con la lucha. Si es estos días no hay respuestas, llevaremos a las asambleas del Subte propuestas para votar medidas más duras para la semana que viene”.

Cronograma de las medidas: Lunes, apertura de molinetes en Estación San Pedrito Línea A de 7 a 9; martes paro en la Línea A de 5:30 a 7:30; miércoles apertura de molinetes en la Estación Rosas de la B de 7 a 9; jueves, paro en la Línea B el jueves de 5:30 a 7:30.