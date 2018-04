Guineana, ex Me Peinó Miguel, presenta su disco “Simio” el 3 de mayo en Niceto Lado B

En compañía de los hermanos Lucas y Tomás Argomedo (bajo y batería), Guineana, proyecto solista de Ana Vidal, presenta “Simio”. Con influencias de bandas y solistas como Aquelarre, Led Zeppelin, Flopa Lestani, Spinetta, Red Hot Chili Peppers, Alice in Chains, “Simio” se muestra fuerte y crudo, con canciones que se apoyan en el folclore desde una base rítmica imbatible. Abre la noche “AZETA” el proyecto de rap de Alma Zambrano, una artista con mucho que decir.

Ana Vidal tocó el bajo durante siete años en Me Peinó Miguel y formó parte en otros proyectos como No hay tu tía, Corteza y Tangos. “Simio” incluye composiciones íntimas y canciones de la artista que estaban guardadas: “El contexto de composición fue en el desborde de alguna emoción, no sintiéndome muy ágil con la palabra directa elegí tomar este atajo, que son las canciones”, dice Ana.

“Simio” es su primer disco y fue grabado en estudio El Attic por Diego Arizmendi y Pato Claypole (Los Natas, Poseidótica, Los Espiritus, Kapanga, Don Vilanova, entre otros) y masterizado en Quick Sun Records por Max Scenna (premiado Grammy Latino 2008 e ingeniero de sonido en Camino Abbey Road 2016 y 2017). Este primer trabajo cuenta con la participación de Igna Pérez (Weste) en teclados y Fernando Kabusacki en guitarras. “El sonido del disco fue muy trabajado y premeditado, como en general es el proceso de grabar un disco, pero para mí las canciones siempre fueron de sonido originalmente crudo y no puedo dejar de escucharlas así”.

