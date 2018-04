Cabify, Uber y taxistas. Un problema aún no resuelto para la Ciudad de Buenos Aires

De Nuestra Redacción:

A raíz de los hechos de publico conocimiento vividos por la actriz Oriana Sabattini

Palermonline se propuso investigar la convivencia en las calles de estos tres grupos. Los resultados fueron alarmantes. Como funciona la “cacería” implementada por Taxistas. En exclusiva publicamos el texto de la nota presentada al Jefe de Gobierno por trabajadores de CABIFY.

A Pesar de la declaración formal y pública del Jefe de Gobierno asegurando tajantemente y en reiteradas oportunidades que UBER es ilegal y CABIFY no lo es, la realidad en las calles de Buenos Aires dista bastante de subsumirse a esa simple premisa.

La evolución en el sistema de movilidad que representaron la llegada al país de ambas multinacionales, aun con diferencias en cuanto a la ilegalidad o ilegalidad de su operatoria, como tal resulta un hecho innegable y así lo confirma el hecho que miles de pasajeros se hayan volcado masivamente a esos servicios por sobre los TAXIS.

Y en esa realidad, aflora el verdadero conflicto de intereses aún no resuelto.

Durante años los Taxistas monopolizaron el servicio privado de transporte de pasajeros en la Ciudad de Buenos Aires, con una calidad de prestaciones que de modo alguno se encontraba a la altura de las expectativas del ciudadano de la Capital Federal de la Nación, pero, que, aun así, resultaba redituable por servirse de un usuario virtualmente “cautivo”, de cara a las serias limitaciones del sistema de transporte público de pasajeros.

Al amparo de esa exclusividad o monopolio crecieron o “engordaron” al mismo tiempo que decayeron abruptamente por acostumbramiento en lo que refiere a la calidad del servicio. Lejos quedaron aquellos tiempos inmortalizados por la novela Rolando Rivas Taxista. La realidad es que más allá de lo que establezca la rigurosa reglamentación existente en la CABA en esta materia, el servicio prestado por los taxis, al menos desde la percepción del ciudadano promedio de la Ciudad de Buenos Aires, es poco menos que paupérrimo.

En este marco se inscriben hechos de gravedad que rara vez son denunciados por la misma dinámica el servicio, pero que son vox populi entre los usuarios tales como abusos en el cobro de tarifas (“paseos”, relojes adulterados), deficiente estado de los vehículos, falta de higiene o aseo en el chofer o el auto, negativa a realizar el viaje, entre otras muchísimas postales que representan la triste cotidianeidad de ese servicio.

Renglón aparte merece la situación, tantas veces abordada por las autoridades pero nunca solucionada y que figura en todos los manuales de turismo del mundo civilizado (esos que se les entrega a los viajeros en sus respectivos países de residencia antes de viajar), de los abusos cometidos por los TAXISTAS habitúes de las paradas en terminales aeroportuarias, fluviales o de autobuses, llámese. Ezeiza, Retiro, Aeroparque, Buquebús entre muchas otras.

Hecha esta breve introducción, podemos entender con un poco mas de claridad el porqué de la gravísima situación vivida por Oriana Sabattini el ultimo 11 de abril a manos de los “gordos” del sindicato de Taxistas de Peones de Taxis y otras agrupaciones afines.

Sin embargo, el resonante caso relatado por esta bella actriz y modelo argentina dista mucho de ser el único.

Palermonoline pudo acceder a pruebas concretas de la existencia de prácticas mafiosas de persecución y ajusticiamiento de organizaciones de taxistas en contra de conductores de ambas compañías UBER y CABIFY, sin reparar en la supuesta legalidad o ilegalidad en que pueda encontrarse cada conductor en particular.

Conductores de Cabify puntualmente se acercaron a la redacción de este medio y nos relataron infinidad de hechos de vandalismo y violencia sufridos, aun cuando sus vehículos se encuentran autorizados para trabajar por la mismísima Secretaría de Transporte del GCBA, mismos que la empresa de capitales españoles pretende ocultar para no ver afectadas sus ganancias.

Asimismo, nos acercaron una copia de la nota presentada al Sr. Jefe de Gobierno que más abajo transcribimos que realmente nos puso “la piel de gallina”.

Durante la entrevista nos relataron que conviven a diario con este conflicto pero los hechos más graves han ocurrido de madrugada y en especial en la zona de “Plaza Cortázar” y alrededores más conocida como “Plaza Serrano” donde un grupo de aproximadamente 20 taxistas de la parada de esa Plaza se encargan de eliminar – literalmente – “a la competencia” a través de disparos de proyectiles o armas de fuego dirigidos a las lunetas de los vehículos, cuando no a través del corte de cubiertas y la amenaza del “no te queremos volver a ver mas por acá”, o “te rompemos todo el auto”. Aeroparque, Costanera Norte y Av. Niceto Vega son otras de las “zonas rojas virtualmente copadas por taxistas.

Las pruebas al respecto son contundentes, sin embargo, no son muchos los conductores que se animan a denunciar a esta mafia, crecida y alimentada al amparo de corruptas entidades gremiales, funcionarios y miembros de las fuerzas de seguridad.

Párrafo aparte merece la organización autodenominada “Taxistas Unidos” cuya representación se arroga Marcelo Boeri, quien, según la información y pruebas que nos han acercado, sería la que impulsa y lleva adelante en conjunto con el gremio que los nuclea, esta suerte de cacería o ajusticiamiento por mano propia de lo que ellos consideran como “transporte ilegal”

Y aquí es cuando la Prensa cobra protagonismo como “el cuarto poder”. Siendo la voz de los que no la tienen; hablando y predicando con la pluma que muchas veces cobra más fuerza que las armas.

Otro aspecto que hasta ahora nadie parece tener en cuenta es la seguridad del pasajero.

¿Quién la garantiza hoy en día? ¿CABIFY?, el Gobierno de la Ciudad? ¿Quién resulta responsable de este descontrol?

Palermonline trató en vano de obtener la versión de la empresa de Transporte Española, que hasta la fecha no se ha pronunciado. Choferes de esa empresa, sin embargo, mencionan “off de récord” que la empresa no quiere “hacer olas” al respecto, lo que traducido en “buen romance” implica que pretenden ocultar esta clase de hechos que, de tomar estado público, afectarían seriamente su situación de actual crecimiento y expansión en Buenos Aires.

Por este medio instamos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a tomar cartas en el asunto y velar por la convivencia pacífica entre estos actores sociales y por sobre todo asegurar el libre derecho a trabajar de quienes estén en condición de hacerlo, así como la libertad de elección de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires por quienes debe velar.



CABA 13 de abril de 2018

Señor Jefe de Gobierno:

Hacia fines del año 2016 y en un contexto marcado por hechos de violencia entre taxistas y conductores de la empresa UBER, desembarcaba en Buenos Aires, otra aplicación de transporte llamada CABIFY, con la consigna de brindar una alternativa de servicio moderno, accesible y eficiente, adecuándose además a la reglamentación exigida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que Ud. encabeza.

Oportunamente, nos consta, existieron reuniones entre el Área de Transporte del GCBA y la empresa CABIFY en la que se debatieron y delinearon las condiciones en que eventualmente seria autorizada la actividad, de forma de no repetir la experiencia negativa de la empresa de capitales holandeses.

Como resultado de dichos encuentros se estableció que CABIFY podía desarrollar legalmente su industria en la Ciudad de Buenos Aires, bajo la figura de REMIS, en la medida que cumpliera todos los requisitos reglamentarios, técnicos e impositivos, establecidos en la legislación vigente, tanto nacional como local.

A la fecha somos miles los conductores que desarrollamos esta digna actividad y a los que se nos exige, contar con licencia profesional, contratar un seguro especial para pasajeros, no poseer antecedentes penales, tributar impuestos, entre otros requisitos que por supuesto cumplimentamos brindando un servicio que además el consumidor valora.

La Constitución Nacional reza en el art. 14 que todo ciudadano goza del derecho a trabajar y ejercer toda industria licita y Cabify lo es.

Hoy día, lamentablemente, debo decirle señor Jefe de Gobierno, quienes pretendemos ejercer esta actividad como sustento económico de nuestras familias no podemos hacerlo por la situación de zozobra e inseguridad constante a la que nos vemos expuestos.

Se cuentan de a decenas – solo en la Ciudad de Buenos Aires- y principalmente en los barrios del corredor norte y centro como Nuñez, Belgrano, Palermo, Caballito y Villa Crespo, los hechos delictuales claramente intimidatorios que padecemos a manos de taxistas consistentes en Amenazas, Aprietes, corte de cubiertas, rotura de lunetas, daños a los vehículos entre otros ilícitos que ocurren a toda hora del día y muchas veces a la vista de las autoridades que deben cuidarnos.

Vemos especialmente con preocupación una seguidilla de hechos sufridos por compañeros que – encontrándose con pasajeros dentro- reciben certeros disparos de armas de aire comprimido provenientes de otro vehículo, que destruyen los cristales traseros de nuestros autos a modo de amedrentamiento con el riesgo que ello supone para el pasaje. Algunos de los responsables han podido ser identificados por nosotros y pertenecen al gremio de los taxistas.

También nos genera preocupación y Zozobra la cuestionable labor de una agrupación autodenominada “Taxistas Unidos Argentinos” que, en lo que ellos consideran una lucha por sus derechos, han elaborado – rememorando a los momentos mas trágicos de nuestra historia reciente- una lista que actualmente incluye los dominios de mas de 10.000 vehículos con datos tales como titular, domicilio, tipo y color del auto, zona donde fue visto trabajando e incluso caracterización, perfil, nacionalidad y hasta profesión del conductor ( médico, policía, ex taxista, chofer etc.), sugiriendo la forma en que el mismo debe ser tratado por otros taxistas ( por ejemplo, “se puede hablar”, “es rebelde”, es “canchero” y otra terminología que prefiero no reproducir.

Confieso señor Jefe de Gobierno – y lo invito a Ud. a que lo haga- que la sola lectura de esa lista en la que taxistas y mafiosos se vanaglorian de poseer datos de inteligencia provenientes de bases de datos de compañías de seguros, SACTA y otras, nos hiela la sangre.

También estamos hablando de la misma organización que comanda persecuciones y Tribunales populares de vehículos de CABIFY o UBER que consideran ilegales, las cuales no pocas veces terminan en vuelcos o accidentes de gravedad con daños irreparables.

Párrafo aparte merece la situación de las MAFIAS existentes en las paradas oficiales y no oficiales de Taxis; Aeroparque, Plaza Cortázar, Av. Niceto Vega , Costanera Norte, Buquebus, Retiro, son sólo algunos ejemplos de ellas. (No sólo resulta ilusorio poder trabajar normalmente allí y sus alrededores para CABIFY, también lo es para los miles de taxistas que desempeñan su labor honestamente.)

Basta revisar la historia reciente para comprobarlo. Las Mafias existieron y lamentablemente existen, perjudicando no sólo a los trabajadores honestos sino también a los usuarios y vecinos en general que representan en ocasiones un público cautivo a merced de estos delincuentes.

Sabemos que su gobierno y el del presidente Macri no comulga ni negocia con las Mafias y es por eso que nos animamos a exponerle esta situación.

Hoy Ud. está escuchando a una sola persona y no a cientos de ellas porque muchos tenemos miedo. Miedo de estar solos por la conducta cobarde de Cabify que pretende ocultar estos hechos a costa de nuestra integridad física; miedo de las mafias que operan en la Argentina no desde hace poco tiempo; miedo de los aprietes, las amenazas, las patoteadas, los cuchillos que destrozan las cubiertas, las piedras, las persecuciones…. los tiros.

Quien le habla también fue víctima de estos hechos delictivos; de esta suerte de tribunal de la Inquisición que persigue, juzga y dicta sentencia en un proceso de ejecución sumaria en el que prima la violencia.

Debemos destacar al respecto que no son hechos comunes de inseguridad sino parte de un plan sistemático de amedrentamiento impulsado por organizaciones de Taxistas para eliminar a lo que consideran una “competencia desleal”

Tan grave es la situación que compañeros han visto en riesgo a sus familias por el solo hecho de trasladarlas en su propio vehículo por estar “marcado” en esta suerte de lista negra elaborada por Taxistas).

Nos preguntamos con preocupación señor Jefe de Gobierno, si realmente es tan grande la distancia que separa a un disparo de aire comprimido al que ya estamos acostumbrados, con un disparo de arma de fuego)

Los conductores de Cabify nos estamos organizando en una Asociación por eso puedo hablarle en representación de todos ellos, e incluso de aquellos que por miedo prefirieron el silencio, que no son pocos.

Por lo brevemente expuesto le solicitamos a Ud. en su carácter de Máxima autoridad del Poder Ejecutivo que con carácter de Urgente:

Instruya al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Policía de la Ciudad para que adopten en forma inmediata las medidas correspondientes que garanticen las condiciones de seguridad mínimas para el desarrollo de nuestro trabajo, en especial durante el horario nocturno y en los barrios y zonas criticas mencionadas.

Instruya al señor Procurador General de la Ciudad y/o al señor Ministro de Justicia y Seguridad a que realice de oficio la pertinente denuncia penal que permita la investigación de los gravísimos hechos aquí denunciados y sobre los cuales nos comprometemos a aportar toda la prueba que se encuentre a nuestro alcance.

Instruya al Secretario de Transporte en lo concerniente al control de la actividad de las paradas de Taxis que operan con impunidad en varios puntos de la Ciudad.

Sin perjuicio de lo anterior le pedimos convoque a una Mesa de Dialogo conformada por representantes de la empresa CABIFY, representantes de los conductores o trabajadores, representantes de la Secretaria de Transporte y un delegado por parte de la Asociación de Taxistas, a fin de arribar a un principio de acuerdo político en relación a la situación planteada.

Señor Horacio Rodriguez Larreta, todavía estamos a tiempo de hacerlo, lo valoramos como persona y Funcionario Público y en tal sentido confiamos en que tomará la decisión correcta. No esperemos a que sea demasiado tarde….

Trabajadores de Cabify