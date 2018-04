Jugar con fuego: Las Tarifas de gas se pagaran en cuotas con intereses

El Gobierno nacional, encabezado por Cambiemos, acordó este jueves con sus aliados de la UCR y la Coalición Cívica mantener los aumentos dispuestos para las tarifas de gaspero disponer un pago en cuotas que se hará efectivo en los tres bimestres “de menor consumo, o sea el último bimestre de 2018 y los dos primeros de 2019”.

La reunión se realizó ya sin la presencia del presidente Macri, pero participaron Peña y el vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui, por parte del Gobierno, y por el Poder Legislativo el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó; el titular del bloque Pro, Nicolás Massot, el jefe del interbloque Cambiemos, Mario Negri, y el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López. De ese partido, pero ahora también como secretario de Fortalecimiento Institucional, estuvo Fernando Sánchez. También se quedó el gobernador Cornejo.

Al cabo del encuentro oficiaron de voceros los diputados Mario Negri y Nicolás Massot. El primero explicó que se acordó mitigar los efectos del aumento realizando una suerte de “aplanamiento” de las facturas de gas correspondientes a los dos bimestres de mayor consumo: mayo- junio, y julio-agosto, pudiendo posponerse el pago del último aumento en tres cuotas bimestrales. Eso será para las facturas emitidas entre el 1 de julio y el 31 de octubre, siendo ese el período de mayor consumo. “Las cuotas se pagarán en los tres bimestres de menor consumo, el último bimestre de 2018 y los dos primeros de 2019”, explicó Negri, aclarando que eso será optativo por parte del consumidor.

Las boletas serán un 100% más caras que las del invierno pasado, lo que significa que un hogar de Capital Federal que usa gas para cocción, agua caliente y dos estufas, pagará entre $1.800 y $2.000 por mes, si es que las temperaturas no bajan demasiado porque si disminuyen el consumo será mayor al del año pasado y el importe será más alto.

Alvaro González, vicepresidente del bloque de diputados nacionales del PRO, afirmó que el presidente Mauricio Macri encabeza un gobierno que no quiere “que la gente la pase mal”, en referencia a la política tarifaria que ocupa el centro de la atención en estos días. “El modelo anterior regalaba las tarifas y provocó un desfinanciamiento del Estado y un gigantezco déficit fiscal. La tarea pasa por achicar el déficit, pero no es un gobierno necio, que no escucha”, remarcó a la prensa González, ante la posibilidad de que sean replanteados algunos aumentos.

El Gobierno acordó el “aplanamiento de las facturas de los dos bimestres de mayor consumo” de gas, o sea mayo-junio y julio- agosto, y dispuso que se “podrá posponer el pago del último aumento en tres cuotas bimestrales para todas las facturas emitidas entre el 1 de julio y el 31 de octubre, meses de mayor consumo y que generaba preocupación”, explicó Negri.

“Hicimos una propuesta desde la UCR consensuada en Cambiemos, y de las 3 propuestas que hicimos dos fueron aceptadas: el aplanamiento de las tarifas durante el año y postergar los cambios en lo que hace a la tarifa social”, precisó por su parte en declaraciones a la prensa el gobernador de Mendoza y titular del Comité Nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, quien estuvo en dos reuniones: la primera, con el presidente Mauricio Macri, y la segunda los referentes parlamentarios de Pro, la UCR y la CC-ARI de Elisa Carrió.

Por su parte, el Frente Renovador, salió muy duro a contestarle al Gobierno por las tarifas: “Este es un gobierno usurero”. Camaño, Solá y Arroyo criticaron la solución acordada para el pago de la factura de gas. “No hay que convertir a los usuarios en deudores”, cuestionó la jefa del bloque. “El Gobierno ha pateado para adelante el problema, no ha solucionado el tremendo colapso que causan las tarifas altas e irrazonables, que en muchos casos llegan a ser confiscatorias de los ingresos de muchos ciudadanos”, cuestionó Camaño, jefa del bloque.

Para Bossio, las medidas sobre tarifas son “una provocación”, “Con la nueva propuesta, los argentinos pagarán más cara la tarifa”, advirtió el referente del bloque Justicialista. Dijo que “los desastres que provoca el Gobierno se profundizan”.