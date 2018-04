Inauguración en el Sivori: miércoles 25 de abril

Obras de artistas argentinos producidas entre los años 60 y nuestros días que examinan aproximaciones artísticas ligadas a la ecología.

Con curaduría de Sebastián Vidal Mackinson, Ecologías toma como eje la fluida y porosa relación entre arte y naturaleza. Reúne obras de Gabriel Baggio, Erica Bohm, Martín Bonadeo, Jimena Croceri, Nicolás García Uriburu, Víctor Grippo, Carlos Ginzburg, Gabriela Gutiérrez, Leandro Katz, Donjo León, Tomás Maglione, Juan Pablo Renzi, Juan Carlos Romero y Edgardo A. Vigo. Fotografías, secuencias fotográficas, instalaciones, serigrafía, un video, un instrumento musical, una caja con botellas, conforman esta exhibición

Erotismo, misterio, cuerpo y textualidad en la obra de Susana Rodríguez

Con curaduría de Teresa Riccardi, se exponen alrededor de 40 piezas –dibujos, pinturas y esculturas– realizadas entre los años 1977 y 1984. Las Escrituras ponen en evidencia la necesidad de crear un código nuevo, en plena tensión entre lo oculto y lo manifiesto. Así, la artista concibe una escritura plástica secreta, un conjunto de significantes formales cuyo principal sentido será el misterio: un diálogo constante entre presencias y ausencias.

Inauguración: miércoles 25 de abril, 18:30 h

Av. Infanta Isabel 555, frente al Rosedal

Cierre: domingo 17 de junio

Horarios de visita: martes a viernes 12 a 20; sábados, domingos y feriados, 10 a 20 h

Buenos aires, 20 de abril de 2018. El Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico presentan la exposición Ecologías, el miércoles 25 de abril a las 18:30 en Av. Infanta Isabel 555, frente al Rosedal.

Sobre la muestra

Hacia mediados de la década del 60, la extensa relación arte-naturaleza muestra un nuevo pliegue: la práctica artística comienza a accionar directamente sobre la naturaleza como un señalamiento de convivencia más cordial y respetuosa hacia el hábitat natural.

Ecologías “se hace eco de esta fructífera relación exhibiendo un conjunto de obras que formulan aproximaciones más conscientes hacia nuestro entorno natural y alojan modelos culturales particulares, algunas de ellas compuestas por saberes locales, expresiones populares y vernáculas” sostiene Sebastián Vidal Mackinson, curador del Museo Sívori. Reúne piezas de artistas argentinos producidas entre fines de la década del sesenta y nuestros días que exhiben obras y registros de acciones desarrolladas en el Centro de Arte y Comunicación (CAYC) y en otros espacios más cercanos en el tiempo. “Sin desatender la espesura de los contextos históricos de producción, esta muestra diagrama sobre la relación fluida y porosa entre arte y naturaleza bajo una mirada ecológica”, destaca.

La exposición toma como punta de lanza las acciones llevadas adelante por Nicolás García Uriburu. Pionero de una mirada crítica sobre nuestra relación con el entorno natural, García Uriburu realiza una primera acción radical el 19 de junio de 1968, en el marco de la Bienal de Venecia: coloreó de verde las aguas del Gran Canal con fluoresceína (un sodio fluorescente inocuo usado por la NASA) y así acciona artísticamente respecto de la toma de conciencia sobre la degradación del medio ambiente por acción del hombre. “Esta intervención, que cumple su 50ª aniversario, marcó el comienzo de una serie en contra de la contaminación de las aguas, desarrollada en diversas ciudades. Portfolio (Manifiesto) (1973) y Coloración del Riachuelo, 1810-2010. 200 años de contaminación (2010) son piezas capitales para entender su preocupación respecto del tratamiento del agua”.

En Ecologías, “la denuncia, el señalamiento, la construcción manual, la transmisión de saberes, la contemplación, la imposibilidad de contener el agua y el tiempo, la transformación, la instrucción y la indicación se hacen presentes como operaciones que se vuelven visibles. Se instalan en el espacio de acuerdo a los cuatro elementos naturales (agua, aire, fuego, tierra) como una manera de dar organicidad a su lectura, como indicadores para su reflexión”, finaliza el curador.

Buenos aires, 20 de abril de 2018. El Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico presentan la exposición Escrituras. 1977-184, de la artista Susana Rodríguez, el miércoles 25 de abril a las 18:30 en Av. Infanta Isabel 555, frente al Rosedal.

“La obra de Susana Rodríguez convoca una consigna: desafiar lo establecido, elaborar sistemas de grafías que se construyen en el tiempo y preguntarse por su sentido. ¿Qué es una Escritura? Ni resultado visual de la lengua ni transcripción de las ideas: escribir es fundar, significar, volverse signo”, asegura Agustina Fiorillo, integrante del equipo del Museo Sívori.

Susana Rodríguez realiza sus primeras Escrituras en 1977. “Estos trabajos en lápiz sobre papel se caracterizan por registros de bandas horizontales donde las grafías muestran dibujos orgánicos encastrados en la línea como si se tratara de un reglón”. Estas piezas, junto a los rollos de gran formato se presentan en 1978 en la galería Praxis de Buenos Aires y en galería Arte Aplicada de San Pablo, Brasil. “A partir de este momento, Rodríguez se vincula a la escena paulista. Su obra mantiene en estos años cierta linealidad de registro sucesivo que comienza a mostrar pliegues y vacíos.”

En 1981 produce la serie Mutaciones. Allí abandona sorpresivamente las escrituras del registro de bandas suspendiendo elementos figurales en el plano del papel. “Sobre el renglón, pleno o vacío, se van plegando los significantes: fragmentos de un relato entretejido, autónomo y en movimiento. Rodríguez elabora un relato visual que se sucede en el tiempo. Texto y tejido, que comparten su raíz etimológica, se unen en la lectura inmediata.”

A principios de la década del 80 aparecen los quiebres expresivos, “un sistema decidido a experimentar lo imposible: el silencio resuena y la ausencia deja una huella. Esta experiencia se inscribe nuevamente en lo orgánico, en lo que está vivo, con una plasticidad capaz de replegarse una y otra vez. La experiencia no deja nunca de inscribirse. Así, en 1982 la artista viaja a México y elabora la obra Raíces (1982), una pieza seminal donde comienza a desarrollarse el viaje, la distancia y el despliegue de una erótica orgánica que definirá su obra en los años siguientes. En esta época se agrupa una serie de obras donde prima la abstracción de los signos que se pliegan densamente en el papel”.

Simultáneamente, Rodríguez produce obras en papel donde la figura femenina adquiere una presencia central. “Exhibidas a través del fragmento, sus obras mantienen un efecto de tensión entre lo que se manifiesta y lo que se sustrae. Piernas de mujeres con cabezas de flores se descubren como enigmas en espacios en blanco, desde una poética del recorte y el registro”.

A partir de 1983, con el advenimiento democrático, las Escrituras sobre el Erotismo (1983-1984) alcanzan nuevas formas. “En cada enfoque se condensa el relato, como cápsulas escénicas que avanzan hacia el detalle. La cuadricula organiza el relato narrativo del color y del collage.”

Sobre la artista

Susana Rodríguez nace en Buenos Aires. Es profesora superior de Grabado egresada de la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón. En 1988 realiza una residencia en Rockefeller Foundation, en Bellagio, Italia. Al año siguiente, se especializa en Litografías en Sao Paulo, Brasil. Asistió a los talleres de los artistas Luis Felipe Noé, Aída Carballo y Jorge Demirjian. Expuso individual y colectivamente en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Tucumán, San Pablo, Nueva York, Florida, y Miami.

Obtuvo, entre otras, las siguientes distinciones: Premio Adquisición de Grabado en el Salón Nacional (1977); 3er Premio Grabado, Salón XXV, San Fernando, Prov. de Bs. As. (1981); 3er Premio Salón Nacional de Grabado de Bs As. (1991); Gran Premio de Honor de Grabado en el Salón Nacional en Bs As. (2001); Gran Premio de Grabado del Museo Guaman Poma en Entre Ríos (2007); Primer Premio de Grabado en el Salón Pampeano de Artes Plásticas, en Santa Rosa, La Pampa (2012); Mención en el Premio Trabucco, Academia de Bellas Artes (2012); Premio Konex de Grabado en Buenos Aires (2012).

En 2012, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la nombró Personalidad Destacada de la Cultura.