Aranguren sube tarifas desde un Excel. Ahora sube el pan.

Aranguren sube tarifas en la soledad de un frio Excel, El castigo de la clase media será inevitable. La gente no compra puntualmente todos los días el pan, sino que empieza a gastar entrando en el fin de semana, del jueves en adelante, haciendo una compra que satisfaga los tres días y así poder reacomodar sus finanzas. Aranguren el mariscal de la derrota, está es una película que los Argentinos ya vivimos y que volveremos a ver. EL Mariscal se va pero los precios aumentados quedan para siempre. El ajuste general en las tarifas de los servicios se ubica en el primer cuatrimestre del año entre un 70% y un 75% del costo al público de la luz, el gas y el agua, esta simple cuenta ubica a elseñor Mariscal Aranguren en la posición más incomoda, en relaidad el está muy comodo aumentando en soledad desdeun ecel las tarifas, mientras los asalariados ven una caida real de ingresos, una serie de Netflix que capítulo a capítulo siempre termina mal.

Preocupados por la escalada de precios, panaderos consultados por Palermonline Noticias dijeron que trataron de evitar un traslado de los aumentos hacia la mercadería, pero no pudieron porque este último incremento en la bolsa de harina se sumó al de otras materias primas que utilizan a diario como la levadura, la grasa y la margarina, y a los tarifazos de luz y gas. El 75% del costo de la elaboración de la harina lo representa el cereal. Desde el sector de los panaderos dicen que “la industria del pan de todo el país viene sufriendo una pérdida continua de rentabilidad, que venimos alertando desde co­mienzos del pasado año. Muchos industriales ni siquiera van a poder afrontar sus pagos, transformándose en un costo adicional imposible de absorber y que repercutirá en el precio del pan y de los demás productos que se elaboran en la panadería artesanal, con la consiguiente caída en las ventas”.

Hay un combo explosivo en toda la situación general con las tarifas y eso se traslada a los precios del pan, porque no hay otra manera de soportarlo. En un contexto inflacionario que también ajustó precios a lo largo y ancho del país y parece no detenerse. “La harina se disparó del todo y no tenemos manera de seguir aguantando con estos precios”, dijo un Panadero de la Calle Arevalo y Gorriti. “La Harina de trigo que usamos es un polvo obtenido mediante la molienda del trigo. Es una de las harinas más comúnmente empleada para todo lo que hacemos en la panadería”.

Se puede obtener harina de distintos cereales. Aunque la más habitual es harina de trigo (cereal proveniente de Asia, elemento habitual en la elaboración del pan), también se hace harina de centeno, de cebada, de avena, de maíz (cereal proveniente del continente americano) o de arroz (cereal proveniente de Asia). Existen harinas de leguminosas (garbanzos, judías) e incluso en Australia se elaboran harinas a partir de semillas de varias especies de acacias (harina de acacia).

El denominador común de las harinas vegetales es el almidón, que es un carbohidrato complejo.

En Europa suele aplicarse el término harina para referirse a la de trigo, y se refiere indistintamente tanto a la refinada (blanca) como a la integral, por la importancia que ésta tiene como base del pan, que a su vez es un pilar de la alimentación en la cultura europea. El uso de la harina de trigo en el pan es en parte gracias al gluten. El gluten es una proteína compleja que le otorga al pan su elasticidad y consistencia.

Precio de Mercado Libre

Harina Cabodi 000 X 50 Kg $ 650

Harina 0000 Molino Central Norte X 50 Kg $ 690

Harina 000 Cañuelas X 50 Kg $ 640

Harina 0000 Morixe X 50 Kg $ 600

Harina Premium Molino Central Norte 0000 X50 Kg.- $ 720

La oposición insistirá está semana tratar sus proyectos sobre tarifas. Los más duros volverán a intentar una sesión especial, mientras que el peronismo no kirchnerista apelará al tratamiento de su proyecto propio en comisión. De momento, el oficialismo puede bloquear ambas instancias. A través de instancias distintas la oposición tratará esta semana de avanzar contra los aumentos de tarifas, en la continuidad de una embestida que arrancó el lunes pasado con la presentación de un proyecto para retrotraer los valores a enero pasado presentado por el bloque FpV-PJ, que intentó tratarlo, junto a otras iniciativas, en la fallida sesión del miércoles.

Está película ya la vimos muchas veces, siempre termina con muertos de hambre o muertos en protestas, pero termina mal.

Queres más aumentos… Cambiemos es fracasemos

Desde 2011, Argentina se encuentra en la misma situación, ya que el crédito apara sector privado no financiero se encuentra estancado y actualmente alcanza sólo el 15,3% del PBI. Esto representa una pérdida de competitividad no solamente en el mercado interno con los productos que vienen del exterior, sino la falta de creación de puestos de trabajo.

El crédito a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) representa apenas el 3% del PBI (unos $ 312 mil millones), un nivel que se encuentra entre “uno de los más bajos del mundo, incluso si se compara con países con PBI per cápita menores a Argentina”, según indica el estudio del CEU. Mientras que el crédito a las PyMEs en Chile llega al 20% del PBI, en Colombia el 23,3% y en México el 8,1%.