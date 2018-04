Ahora sabemos en que pierde el tiempo la Policia de la Ciudad

Uno se imagina que la moderna Policia de la Ciudad está gestionando su lucha contra el delito y la mafia organizada o está gestionando la detención de motochorros o peligrosos delincuentes… Se equivocan lectores, pierden el tiempo en detener con tres efectivos a un pibe de 12 años que no le pudieron descubrir absolutamente nada de nada. Bien Larreta, vamos bien, si se puede. Sin un verdadero plan contra el delito no hay Ciudad ni presupuesto que aguante.

La imagen habla por si sola, la policia de la Ciudad cada día da más lastima ajena. Un chico llorando en el piso mientras dos efectivos de la Policía de la Ciudad lo reducen y se lo llevan es contundente. Uno se pregunta ¿que hace la policia deteniendo a un pibe de 12 años? esta imágen la compartió una usuaria de Twitter, junto al relato de los testigos que aseguraban que su “delito” había sido agarrar una SUBE que encontró tirada en el piso. Desde la fuerza, en cambio, desmintieron la acusación y dieron otra versión de los hechos.

El usuario los agarró infraganti, a la Policia.

@agxstin_ali

21 abr.

Testigos mismos afirman que encontró la Sube en la puerta del kiosco, la agarró y se fue corriendo, así, sin más, los policías lo increparon, lo sometieron y lo esposaron, al grito de los viejos conchetos diciendo que se lo lleven por haber robado y algunos deseando la muerte…

No llega a los 12 años, y no mató a nadie, no robó a nadie, se encontró algo como cualquier persona y se fue, sin más, ¿Creen que es necesario que le griten que lo tienen que matar a la par que lo meten en un patrullero? Es imperdonable esto hermano.

Testigos mismos afirman que encontró la Sube en la puerta del kiosco, la agarró y se fue corriendo, así, sin más, los policías lo increparon, lo sometieron y lo esposaron, al grito de los viejos conchetos diciendo que se lo lleven por haber robado y algunos deseando la muerte…

Todo ocurrió el 12 de abril pasado, alrededor del mediodía, en el barrio porteño de Palermo. “No llega a los 12 años, y no mató a nadie, no robó a nadie, se encontró algo como cualquier persona y se fue, sin más, ¿creen que es necesario que le griten que lo tienen que matar a la par que lo meten en un patrullero? Es imperdonable esto”, manifestaba la usuaria en su perfil de la red social.

La detención se produjo después de que una mujer de 73 años denunciara que tres menores la habían interceptado en la calle y forcejeado con ella para quitarle la cartera. Dijo que la habían tirado al piso y que después se fueron corriendo con su tarjeta SUBE. Lo increible esque la señora de 73 no exitió nunca, puras patrañas de los efectivos con unos pibitos que jugaban en la calle. Vamos que se puede. Uno después se pregunta por que la Policia tiene la fama de ser ultracorrupta.

Los efectivos pudieron individualizar a los chicos, de 10, 12 y 15 años, todavía en la zona. Los detuvieron y los trasladaron al Instituto Inchausti, a cargo de la Justicia de Menores. La sumatoria de tarifazos contra la clase media, más las cagaditas de la mala gestión dan como resultado lo que sabemos todos.