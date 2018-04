Otra vez Rosebar fuera de control, peleas drogas y alcohólicos a las piñas

Un grupo de jóvenes destrozó las puertas de Rosebar el boliche de la calle Honduras 5440, 5362, Buenos Aires y la vía. Fue a la madrugada del sábado, pero pasa todos los fines de semana, sin que los dueños le pongan un coto a la violencia permanente.

Según vecinos de Palermo, la pelea se inició dentro del Rosebar entre dos grupos de jóvenes y siguió en la calle. En la entrada también se cruzaron con el personal de seguridad del lugar, que quedó en medio del enfrentamiento. Uno de los jóvenes logró sacar las vallas ubicadas en la puerta de la disco Rosebar, que algunos creen que es parte de una gran banda de narcotraficantes, teniendo en cuenta que están en una zona netamente fiscal de dudosa habilitación. Según a testigos la policía se presentó en el lugar tras lo ocurrido, lo extraño que llegaron una hora despúes del llamado al 911. lo que indicaría que hay una conectividad entre Rosebar y el jefe de calle.

Según un parroquiano habitúe de RoseBar le dijo a Palermonline Noticias “Le Siguen vendiendole escabio, falopa, etc. hay fila en el baño para comprar lo que quieras y después se descontrolan, rompen todo, la empresa se tiene que hacer cargo a quien le vende tanto alcohól y otras cosas”.

OTRA DE PALERMO BRONX

En el día Jueves 12/4 estacione el auto en Godoy Cruz (2043) entre Costa Rica y Nicaragua (Palermo) a las 8 de la noche, para ir a rosebar a un after por el cumpleaños de un amigo. Según cuenta la Policía, los vecinos comenzaron a llamar a la Policía y Transito porque mi auto que comenzó a sonar la alarma alrededor de las 8:30 de la noche. La policía fue dos veces al lugar por los llamados, con la gente de “transito”, pero como el auto estaba bien estacionado sin problemas y no figuraba como robado, le explicaban a los vecinos que no se lo podían llevar ni tocarlo. Luego de próximos llamados, (porque la alarma siguió sonando entre las 8 y 12 de la noche de manera intermitente), volvieron a llamar para decir que el auto estaba con la ventaniilla “rota”. Cuando la policía llegó al lugar, estaba el auto hecho bolsa! Parece que un VECINO hizo lo siguiente: – En primer lugar rompió la ventanilla del auto y rompió la fusilera del auto, sacando todos los fusibles y tirándolos. – Como eso no fue suficiente para apagar la alarma, al no poder abrir el capot desde adentro del auto (como se puede en la mayoría de los autos, este focus se abre solo con la llave), con una “barreta” rompió todo el capot, parrilla, una óptica (suponemos que para poder desconectar la batería), pero no logró hacerlo!! y dejo todo lo que rompió tirado en la calle! – y no suficiente con semejante daño, con algún elemento punzante, rayo/corto toda la pintura de la parte trasera del auto (puertas, guardabarros, etc). Bien de gente maldita! Cuando llegue al lugar (a la 1:30 aprox), había un policía que amablemente se quedo a cuidar el auto para que no aprovechen a robarle cosas y me explicó lo sucedido, ya la alarma había parado. Me contó que esa noche había pasado con otro auto también por la zona, y que es “normal” que pase en la zona de Palermo…Porque es así, se quedó a cuidar un auto QUE NO HABÍAN ROBADO, porque lo que hicieron fue solo pura maldad, porque dentro del auto no se llevaron NI UN CHICLE, estaba todo en su lugar, solo rompieron cosas en el interior lamentablemente. No tengo redes sociales como para viralizar el hecho, pero me gustaría que se sepa porque le puede pasar a cualquiera en esa zona (o cuadra), ya que UN LOCO ANDA SUELTO! ¿Que le pasa a la gente de Palermo (Capital) que hace esas cosas? yo vivo en Longchamps provincia, y esto acá nunca lo escuche y no creo que pase. ¿Se imaginan si yo en lugar de ser un visitante de Palermo fuera realmente un vecino de esa cuadra que deje el auto en la puerta de mi casa? ¿que tendría que hacer con ese vecino? La Policía me dijo que la única manera de tratar de identificarlo, es si hacia la denuncia para que revisen las cámaras, pero la verdad luego de lo ocurrido y a esa hora, solo quería volver a mi casa con mi familia, porque se que igual ese vecino va seguir haciendo LOCURAS sin que nadie haga nada