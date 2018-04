Toma de colegios: Quedó suspendido el “Instructivo” para toma de colegios

La Dra. Elena Liberatori, titular del Juzgado de primera instancia Contencioso Administrativo y Tributario n.° 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires suspender la aplicación de la resolución 643/MEGC/18, que aprueba las “Pautas para la Convivencia Escolar” para el caso de toma de establecimiento escolar.

El nuevo Instructivo fue elaborado sin cumplir con la normativa vigente que señala la obligatoriedad de la debida participación de la comunidad educativa y las entidades de defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por tanto, se procedió a la suspensión de la resolución hasta que estas normativas constitucionales y legales sean debidamente cumplidas.

Quedó probado que, en la resolución ministerial, no se oyó o tuvo en cuenta de manera alguna a la comunidad educativa ni a ninguna otra institución dedicada a la defensa de los derechos de la infancia y adolescencia.

Autoridades del ministerio señalaron en su oportunidad que el Instructivo de septiembre del 2017, difundido por correo electrónico oficial, no fue emitido por ese ministerio y que era apócrifo. Por ello, iniciaron una investigación interna que a la fecha (5 meses después) no se encuentra resuelta y no ha tenido avance alguno.

Cabe destacar, que la magistrada indicó que desde el Ministerio de Educación no se realizaron acciones tendientes a dejar sin efecto las denuncias penales a los estudiantes, hechas a consecuencia del documento cuya existencia negaron.

Fuente iJudicial