Una piba de 13 años fue violada en el Puente Jorge Newbery a las 11 de la mañana

Puente Consejal Pedro Bustos. Sin luz, sin que funcione el domo de vigilancia, sin policias, sin gobierno. Una piba de 13 años fue abusada sexualmente por un hombre en el Puente Jorge Newbery, en el barrio porteño de Colegiales, según informaron el viernes fuentes policiales. En este preciso momento (9 y media de la mañana), límite entre Comunas 13 y 14. Obviamente sí apareció un policía de la Ciudad colocando una franja de clausura (al pedo porque el candado está roto), ahora están arreglando el domo de la cámara de seguridad, salieron todos los vecinos a reclamar, debajo del puente duerme gente. Zona de suma peligrosidad porque hay banditas de delincuentes. Se revolvió el avispero. Triste que una nena de 13 años tenga que ser violada para que el Gobierno de la Ciudad se ponga en movimiento (espero que no sea sólo hoy). “Quédate quieta y no digas nada”, le dijo el agresor según contó la menor, que no dio más datos.

La menor es vecina de Georgina Barbarossa, quien contó que el hecho ocurrió el jueves a las 11 de la mañana cuando la nena caminaba rumbo a su casa por la calle Newbery desde la Avenida Cabildo, tras ir al colegio y concurrir a un local de comidas rápidas. Al llegar a la calle Amenábar “fue sorprendida desde atrás por una persona de sexo masculino que la tomó del cuello”. Entre tanto la política de Larreta es un chasco total y los vecinos dicen “No tenemos a quien pedirle ayuda”.

La conductora y otros vecinos del barrio de Colegiales se presentaron el jueves por la noche en la comisaría 31 para reclamar mayor seguridad. Lo incréible de todo es que en la esquina de la comisaría 31 funciono durante más de 10 años un “kilombo” donde se ofertó menores de edad, inmigrantes ilegales y drogas, evento oportunamente denunciado por la ONG Alameda.

Tras indicarle “quedáte quieta, no digas nada”, el sujeto la abusó. El padre de la menor denunció el hecho e interviene la Fiscalía Criminal y Correccional 54 a cargo de Claudia Katok. Si calló en Claudia es lo miso que nada, pobre familia.