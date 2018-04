Fuerte tormenta en Buenos Aires.

Según se informó SMN, las tormentas se desplazarán hacia el norte durante el día y se estima que la lluvia siga, al menos, durante las próximas 72 horas. Según el servicio meteorológico nacional hubo ráfagas de viento cercanas a los 100 kilómetros.

El SMN, prevé un domingo con cielo nublado, tiempo inestable con precipitaciones, vientos moderados del este y una temperatura que fluctuará entre los 18 y 22 grados.

La tormenta, que incluyó fuertes vientos y caída de granizo, provocó todo tipo de inconvenientes. Se volaron techos, cayeron árboles y se anegaron calles. En zona oeste hubo un tornado. Varias localidades del conurbano están sin luz.

Calles anegadas, ramas caídas, numerosos usuarios sin luz, semáforos fuera de servicio y luminarias callejeras apagadas fueron algunas de las múltiples consecuencias del intenso temporal de lluvia, viento, y ocasional caída de granizo que azota desde esta madrugada al área metropolitana de Buenos Aires.

Los momentos más intensos del temporal se registraron alrededor de las 3 de la madrugada y poco después de las 6:30, cuando la lluvia dejó sin visibilidad a las calles y avenidas de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

Pasadas las 6 de la madrugada, las calles de la Ciudad de Buenos Aires se encontraban anegadas y los autos circulaban con dificultad. Los peatones debían refugiarse en paradas de colectivos o bajo los toldos de los comercios mientras los azotaba la copiosa lluvia. Por momentos, las precipitaciones cedían, para comenzar con igual intensidad minutos después.

Según indicaba el Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) en su página web, pasadas las 8 había 100.315 usuarios de Edenor y 35.300 usuarios de Edesur sin suministro.

Que dijo el Jefe Comunal Alejandro Perez

Fuerte tormenta sigue azotando a nuestro barrio, desde la madrugada personal de la comuna recorre las calles y parques verificando inconvenientes. Se trata de un trabajo en equipo con el area de emergencias de la ciudad, la policia, CLIBA, Mantelectric, defensa civil, pluviales y la subse de gestion comunal. Numerosos arboles han sido afectados por los intensos vientos y se los estan interviniendo para que nuestro barrio vuelva a la normalidad en pocas horas.

Paralelamente se produjo un brusca baja de la temperatura, aunque persistieron las condiciones de humedad ambiente que se viene prolongando desde hace varios días en la región.

Una intensa actividad eléctrica fue la característica visual de la tormenta, iluminando en forma intermitente el cielo.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que hasta las 8 se había registrado la caída de 84 milímetros de agua y mantuvo el alerta hasta el mediodía.

Quiero aclarar sobre las teles a las que les sale agua en Aeroparque, que es una publicidad no convencional de las Cataratas del Iguazú. Si no les gustó la idea, las podemos techar. Estamos abiertos siempre al diálogo. #Tormenta pic.twitter.com/ZywwaBpv3P — Miauricio Macri (@panamacri) 29 de abril de 2018

Cerca de las 3.30 de la madrugada, un rayo cayó en el medio de la fiesta Buenos Aires Trance, que se realizaba en el barrio La Paternal al aire libre y en el medio de la tormenta. El incidente produjo el derrumbe del escenario y la voladura de pantallas gigantes.

El comunicado completo:

Debido a las continuas contradicciones de los diferentes “pronósticos” meteorológicos, y ante la imposibilidad de cualquier previsión certera, seguiremos adelante con el día y horario planeado para la reprogramación del Buenos Aires Trance XV @ Estadio Malvinas Argentinas – Sábado 28 de Abril de 22 a 7 am. Priorizando los artistas con mayor compromiso y dificultad para cualquier posible suspensión total o parcial los horarios de hoy quedan de la siguiente manera.

22:00 a 23:00 Javier Bussola

23:00 a 00:30 Astrix

00:30 a 02:00 Ace Ventura

02:00 a 03:00 Alpha Portal

03:00 a 04:30 Simon Patterson

04:30 a 06:00 Christopher Lawrence

06.00 a 07.00 The Joker

*Lo único en lo cual todos coinciden en que no habrá fuertes vientos motivo por el cual suspendimos la edición anterior, es decir que NO SE SUSPENDE POR LLUVIA – SI POR TEMPORAL (que ponga en riesgo a la concurrencia, personal o artistas).

RAVEPARTIESCORP !!!!!