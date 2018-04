Elección del look: dime qué ropa usas y te diré cómo eres

Look es un término de origen inglés que literalmente significa ojeada general, aspecto general o apariencia general y que en español, en francés, y en otros idiomas, es corrientemente utilizado para designar el aspecto, y/o el estilo de vestir de una persona.

La elección de un look no es solamente optar por una remera en lugar de otra. Se trata de reflejar la personalidad en un estilo de vestimenta. En el ámbito de la moda, se utiliza para expresar un concepto con el fin de expresar las tendencias o; cambio de estilo o un nuevo aspecto estético como un nuevo look.

Pautas para saber qué personalidad tenés según la ropa que usas.

La historia de la moda refleja la evolución cronológica de las prendas de vestir. La moda es el arte del vestido, de la confección de prendas sobre la base de parámetros funcionales y estilísticos, tanto en ropa como accesorios (sombreros, guantes, cinturones, bolsos, zapatos, gafas).

La ropa que uno usa habla mucho de la personalidad. En la elección de una remera o un pantalón se juega más que la prenda en sí misma. Se trata de reflejar externamente lo que se es por dentro. Una especie de lenguaje no verbal que exhibe las características de nuestro temperamento.

Hay estilos de personalidad al vestir que reflejan las características internas de cada sujeto y que “hablan de su forma de ser y de su cabeza”.

La elección de un estilo de vestimenta está relacionado con las identificaciones inconscientes y con su opuesto, la diferenciación.

Una persona puede elegir qué ropa lucir acorde a una identificación con su padre o con su madre o hermanos. O bien puede buscar un look opuesto al de ellos con el fin de diferenciarse. Pero todas esas elecciones se dan por transmisiones inconscientes.

Al estilo What not to wear , popular programa de la televisión británica en el que dos asesoras de imagen ayudaban a los postulantes a mejorar su aspecto dependiendo de su personalidad y su estilo de vida, Ducos afirmó que el asesor de imagen debe entender cómo es la persona para poder sugerirle prendas respetando su estilo y por lo tanto, su personalidad.

Aquí una lista de las mismas.

Personalidad clásica: para la especialista en imagen aquellas personas que tienen un estilo de personalidad clásico buscan prendas que perduren en el tiempo a raíz de su calidad. Y sobre todo eligen conjuntos que duren en el tiempo.

Personalidad natural: la ropa les entra por el tacto. Es decir, por texturas suaves. Eligen por sobre todo, la comodidad. Son personas a las que no les interesa lo que dirán otros de su look sino sentirse bien.

Personalidad creativa o ecléctica: a estas personas les encanta llamar la atención. Mezclan texturas y juegan con la ropa. Madonna y Gwen Stefani son legítimas exponentes del género. Se las caracteriza como creadores de tendencias tales como el Hippie Chic, el bohemio y el Palermo Hollywood.

Personalidad dramática: le gusta llamar la atención pero desde el dramatismo. Esto, para Ducos, se expresa en la elección de líneas asimétricas y picos. Otra característica es la mezcla de colores estridentes que no combinan, como el violeta con el rojo. Este estilo es muy años 90 y las hombreras no escapan a esto.

Personalidad minimalista: busca pasar desapercibida. Opta por telas y cortes sencillos. Colores apagados y combinaciones monocromáticas. Sin embargo, es considerado un estilo de transición. Ducos sostuvo que estás personas buscan ocultar o tapar su verdadera personalidad y apenas llegan a la consulta se dan cuenta e intentan cambiar el estilo.

Personalidad sexy: buscan seducir y agradar a todo el mundo. Eligen colores fuertes, prendas al cuerpo, adherencias y transparencias. Un ejemplo es Samantha, la femme fatal de la popular serie Sex and the city. Victoria Onetto podría ser un típico ejemplo nacional.

Personalidad romántica: tiene que ver con rasgos de personalidad aniñados, ingenuos e infantiles. Es un estilo muy naif que se identifica con los colores pastel. Los elegidos con los frunces, las mangas farolito, los encajes, moños, lazos y cintas.

Personalidad lady: este estilo es muy femenino pero conservador. Elige modelos años 50. Le encanta los trajecitos sastre pero entallados. Una exponente es la famosa Charlotte, también de la serie Sex and the City.