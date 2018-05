El jengibre y sus propiedades curativas

El jengibre es una planta de la familia de las zingiberáceas, cuyo tallo subterráneo es un rizoma horizontal muy apreciado por su aroma y sabor picante. La planta llega a tener 90 cm de altura, con largas hojas de 20 cm

El doctor Hugo Goldberg habló sobre las particularidades de esta raíz milenaria.

El jengibre es uno de los remedios naturales más completos que existen. Así lo explica el Doctor especialista en Fitoterapia, Hugo Goldberg que habló sobre las propiedades curativas de esta raíz milenaria. Desde hace más de 3500 años, en áreas soleadas y tropicales como la India, Nepal, Asia y Malasia, se utiliza esta planta como estimulante del sistema inmunológico y por sus propiedades antivirales y antinflamatorias.

Con un valor nutricional de 335 calorías cada 100 gramos, el jengibre es ideal para combatir la gripe, aliviar las migrañas, los dolores menstruales, reumáticos, tendinitis y los trastornos gástricos. Es recomendado para aquellas mujeres embarazadas que sufren náuseas y para abrir el apetito. No es aconsejable su consumo en exceso y, dadas sus propiedades anticoagulantes, no se puede ingerir hasta siete días antes de una cirugía. Lo máximo aconsejado es no exceder los 1,5 g por día. Además, el especialista habló sobre la cúrcuma y develó que en la India, país en el que más se ingiere esta especia, hay un porcentaje muy bajo de personas con Alzheimer. Al parecer, impide la formación de tejidos degenerativos.

QUE MAS

Previene los trastornos estomacales

Agua de jengibre en ayunas prepararás tu estómago para metabolizar mejor lo que comas.

Tu piel lucirá radiante

Una infusión de jengibre en ayunas es suficiente para presumir de una piel deslumbrante.

Los antioxidantes, minerales y vitaminas que contiene son perfectos para alimentar nuestro cutis.

Es un gran antiinflamatorio

Una alternativa al ibuprofeno, paracetamol. Consulta siempre a tu médico si llegaras a suspender estos productos

Ayuda a regular los niveles de azúcar

El agua de jengibre en ayunas es el recurso natural más eficaz para luchar contra la diabetes. Las propiedades del tubérculo son tales, que nos permiten llevar la glucosa a su punto ideal.

Alivia el malestar del embarazo

Las náuseas matutinas, cambiará si consumes agua de jengibre todas las mañanas. Los síntomas desaparecerán o disminuirán.

Acelera el metabolismo tomando agua de jengibre en ayunas

Facilita la absorción de los nutrientes de los alimentos, al tiempo que funciona como diurético.