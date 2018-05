En el Día del Trabajador, Dilma Rousseff presentó libro en la Feria del Libro de Buenos Aires

La ex mandataria de Brasil se presentó a sala llena este martes 1º de mayo en la sala Jorge Luis Borges. Con motivo de la conmemoración del Día del Trabajador y la presentación de su libro Lula, la verdad vencerá, Rousseff encabezó uno de los actos más convocantes de la Feria.

La ex presidenta de Brasil Dilma Rousseff estuvo presente en la 44ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires para presentar su libro Lula, la verdad vencerá y dialogar acerca de la liberación de Lula da Silva y la situación sociopolítica de su país. Coordinado por Nicolás Trotta -rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, UMET- y organizado por CLACSO, la universidad UMET y Página/12, el acto se desarrolló en la sala Jorge Luis Borges con una concurrencia masiva y una duración de 3 horas.

Participaron del acto el expresidente de Colombia Ernesto Samper, el exgobernador de la Ciudad de México Cuauhtémoc Cárdenas, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la Presidente de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto, El Presidente de Suterh Víctor Santa María, el Senador Nacional Pino Solanas, el Ex Gobernador de Buenos Aires Felipe Solá, la Diputada Nacional Victoria Donda, El Secretario de CTA Hugo Yasky, El Secretario de Clacso Pablo Gentili, la Editora de la editorial Boitempo Ivanna Jinkings, el Intendente de Merlo Gustavo Menéndez y el Arzobispo de Buenos Aires Gustavo Carrara.

Dilma Rousseff fue la encargada de cerrar el acto y expresó: “Lula está siendo condenado por una convicción, está preso porque habla mucho y lo hace críticamente. Lula es un símbolo de muchas cosas y, entre ellas, de otro mundo posible”. También le dedicó unas palabras a cada uno de los presentes en la mesa. “Imagino desde el fondo del corazón lo que debe haber sido la osadía de las Madres y las Abuelas que fueron a marchar a la Plaza de Mayo para reclamar por los amenazados y los torturados”, le dijo a Estela De Carlotto. Luego de desarrollar su postura frente a la situación de Brasil hoy, expresó que “libre o preso, Lula será elegido Presidente de Brasil”.

Todos los presentes se solidarizaron con el ex presidente Lula en cada uno de sus discursos. El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel expresó: “Lula es un preso político de un delito que nunca cometió. Debemos llamar al mundo a la reflexión y luchar por la libertad, por la liberación de Lula”. A su vez, varios de los disertantes manifestaron su indignación ante la imposibilidad de Lula de recibir visitas como la de Pérez Esquivel. “Le tienen miedo a un Nobel de la Paz visitando a un presidente porque hay una persecución a las fuerzas progresistas de América Latina”, expresó el expresidente de Colombia Ernesto Samper.

Por su parte, Víctor Santa María agregó: “Esto tiene que ver con la libertad de nuestras ideas. Los poderosos no se bancan que los pueblos tengan dignidad, que un trabajador sea presidente y tenga éxito”. Cuando fue su turno, Estela de Carlotto se dirigió a Dilma como “una gran mujer y querida amiga” y concluyó: “No podemos irnos de este mundo sin dejar cosas que sirvan a nuestros pueblos. Hay que seguir soñando con la patria grande. Usamos bastón porque no nos arrodillamos, no hay que bajar los brazos”.

Acerca de Fundación El Libro

Entidad civil sin fines de lucro, está constituida por la Sociedad Argentina de Escritores, la Cámara Argentina del Libro, la Cámara Argentina de Publicaciones, el Sector de Libros y Revistas de la Cámara Española de Comercio, la Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines, y la Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines. En el año 1974 se formó un Comité Ejecutivo integrado por varias instituciones afines al libro. Este Comité organizó la primera Feria Internacional del Libro “Del autor al lector”, y luego las sucesivas; hasta que en 1984 se adoptó la forma jurídica de Fundación. Entre sus actividades más reconocidas a nivel mundial se encuentran la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, las Jornadas Profesionales del Libro y la Feria del Libro Infantil y Juvenil.