1º de Mayo: duras críticas al Gobierno y a la oposición peronista en el acto del Frente de Izquierda

La Plaza de Mayo fue nuevamente escenario para el acto del Frente de Izquierda en conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores. En el cierre, a cargo del diputado nacional y dirigente del PTS Nicolás del Caño, se plantearon fuertes críticas tanto al Gobierno como a la oposición peronista.

Del Caño señaló que “Macri y su Gobierno opinaban que después de octubre podían avanzar como una topadora, y para eso acordaron con los gobernadores firmar el pacto fiscal, que implicaba el robo a los jubilados. Pero lo que no esperaban era la irrupción de los trabajadores que se movilizaron masivamente el 14 y el 18 de diciembre. Ahora tienen una nueva crisis: las tarifas no se pueden pagar. ¡Y hasta se dieron cuenta los que les votaron todas las leyes, como los integrantes del bloque Argentina Federal y el Frente Renovador de Massa!”. Y agregó: “Ahora rechazan los tarifazos y hacen cálculos electorales pensando en el 2019, pero sepamos que si llegan a gobernar el país van a aplicar recetas de ajuste y entrega como ya lo hacen en las provincias donde gobiernan”. El diputado del Frente de Izquierda hizo un llamado a la concurrencia a realizar “una gran campaña nacional contra los tarifazos y la nacionalización integral del sistema energético y el transporte público, bajo gestión de los trabajadores y el control de los usuarios populares”.

En otro tramo de su discurso, Del Caño cargó contra sectores de la oposición: “Varios dirigentes peronistas, como Agustín Rossi, llaman a la izquierda para que integremos un gran frente opositor para vencer a Macri en las urnas el año que viene. ¡No vamos ni a la esquina con los que votaron el robo a los jubilados, los presupuestos de ajuste, entrega y tarifazos y el arreglo con los buitres! Pero tampoco vamos con los que, como el kirchnerismo, quieren gestionar el capitalismo, los que durante doce años mantuvieron el modelo sojero y bancaron el esquema de las privatizadas que impuso Menem”.

Por su parte, Myriam Bregman, diputada porteña del PTS-FIT, se refirió a la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito y fustigó: “Hoy el Congreso está tratando esta ley por la que venimos peleando. Pero alertamos y convocamos a la más amplia movilizaciónporque no podemos dejar el destino de nuestro derecho a no morir en la clandestinidad a los que lejos están de ser ’representantes del pueblo’, como los senadores, verdaderos representantes de los poderes feudales de sus provincias. El Frente de Izquierda es el único que tiene el derecho al aborto en su plataforma política, por eso a todas esas mujeres, a todas esas jóvenes que hoy salen a la calle les decimos: ¡nuestro compromiso de lucha está con ustedes!”. La concurrencia protagonizó entonces un “pañuelazo”, levantando miles de pañuelos verdes, el símbolo de la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito.

Además de Néstor Pitrola, Romina del Plá y Rubén Sobrero, también Claudio Dellecarbonara del Subte se refirió en su discurso a las conducciones sindicales y se preguntó: “¿Dónde están las dirigencias sindicales? ¿Qué están haciendo? No quieren que los trabajadores volvamos a pelear como en diciembre, donde ganamos las calles a pesar de la represión policial. Más que nunca planteamos la necesidad de un paro nacional activo, de un plan de lucha para acabar con el tarifazo e imponer un salario mínimo equivalente a lo que cuesta una canasta familiar, asi como la reincorporación inmediata de todos los compañeros y compañeras despedidos”.

Junto a ellos también hicieron uso de la palabra Alejandro Crespo, del Sutna, Juan Carlos Giordano y Mercedes Trimarchi, de Izquierda Socialista.