LibertadDePrensa. Una prensa libre es esencial para promover la paz y la justicia

Al menos 32 periodistas han muerto asesinados en lo que va de año en todo el mundo, una media de dos a la semana, según un balance con el que la Federación Internacional de los Periodistas (FIP) quiere recordar que la amenaza sobre los informadores y los medios de comunicación persiste, en un ambiente marcado en muchos casos por la impunidad.

La libertad de expresión es un derecho fundamental, según establece el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:

«Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión».

Un día como hoy, hace 25 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamaba el Día Mundial de la Libertad de Prensa. La iniciativa de 1993 por parte de los países miembros de la Unesco tenía como objetivo apoyar a la democracia en todas sus vertientes: “Fomentar la libertad de prensa en el mundo al reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática”.

El Día Mundial de la Libertad de Prensa que se celebra el 3 de mayo, fue instaurado en conmemoración de la Declaración de Windhoek, documento que contiene principios sobre la defensa de la libertad de prensa, redactado en 1991 durante una reunión de periodistas africanos impulsada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Desde mayo de 2017 a la fecha han sido asesinados 23 periodistas; en Brasil, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras y México que realizaban su labor periodística a través de medios digitales, periódicos, televisión y radio.

El acto más importante del día de hoy es la entrega del Premio Mundial de la Libertad de Prensa UNESCO – Guillermo Canoy, uno de los premios más prestigiosos en el mundo del periodismo. Esta actividad académica se desarrolla cada año por Naciones Unidas y la Unesco en países distintos, y este año el premio se ha concedido en Ghana, país del oeste africano. El ganador ha sido Mahmoud Abu Zeid (más conocido como Shawkan), un fotoperiodista egipcio que lleva dos años detenido por fotografiar una actuación en el Cairo.

Pero no solamente se coarta la libertad de prensa matando periodistas, también se “disciplina” a los medios y periodistas con regulaciones, decretos del ejecutivo, proyectos de ley que estrangulan económicamente y afectan la independencia editorial; discriminación en la distribución de la publicidad oficial, censura, demandas judiciales, ataques legales, físicos y cibernéticos contra periodistas y medios de comunicación, todo a merced de frenar la difusión de la información.

Así lo pronuncio en un comunicado el presidente de la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) Gustavo Mohme en el día mundial de la Libertad de Prensa. En nuestro país la apertura del gobierno de Mauricio Macri al periodismo fue en forma desigual. Las entidades periodísticas internacionales miran con gran preocupación el estado de los medios de comunicación en Argentina.

Desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri, cerraron varios medios de comunicación, como la Agencia DYN, Buenos Aires Herald, Diario La Razón y la revista El Gráfico. Todos medios con historia, no creados en el gobierno de Cristina Kirchner. Luego en crisis Radio Rivadavia, el canal C5N, Radio El Mundo, Editorial Atlántida, Radio del Plata, Radio 10, Radios Pop, Mega, Vale y TKM sumado a los Canales CN23 y 360 y un castigo ejemplar a los medios vecinales del Registro de Medios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

¿Qué significa para la población cuando un medio periodístico cierra? No basta con miles de redes sociales contando historias, la deformación que en los últimos años se le ha dado al periodismo es brutal. Una redacción tiene periodistas que se formaron para tal fin, es un trabajo y es una responsabilidad para el que escribe y la editorial. El gobierno no sólo no logra poner fin al cierre indiscriminado de fuentes laborales periodísticas, sino que utiliza una herramienta que me atrevo a denominar como el ¨hostigamiento de guantes blancos¨ que pasa de la burda pelea del kirchnerismo con el periodismo, rompiendo ejemplares de diarios por televisión, al estrujamiento fiscal como forma de condicionamiento.

La sociedad deberá estar alerta a los cambios que sucederán en los próximos meses con la prensa en la República Argentina. Cabe destacar que el presidente Mauricio Macri, en agosto de 2016 firmó el tratado de Chapultepec (documento de la organización de los estados americanos, que defiende la libertad de prensa) donde se compromete a defender la libertad de expresión, asunto que quedaría en desamparo.

Teniendo en cuenta ese derecho, el Día Mundial de la Libertad de Prensa es una oportunidad para:

celebrar los principios fundamentales de la libertad de prensa; evaluar la situación de la libertad de prensa en el mundo; defender los medios de comunicación de los atentados contra su independencia, y rendir homenaje a los periodistas que han perdido la vidas en el cumplimiento de su deber.

La Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, la agencia que encabeza la conmemoración de este día, ha elegido este año como lema el de «Los frenos y contrapesos al poder: medios de comunicación, justicia y estado de derecho». Se centrará en cuestiones de los medios y en la transparencia del proceso político, la independencia y la alfabetización mediática del poder judicial, y la responsabilidad de las instituciones estatales frente al público. El día también será una oportunidad para examinar los desafíos actuales de la libertad de prensa en línea.

#LibertadDePrensa

El tema de este año pone, además, de relieve el papel de la prensa en el desarrollo sostenible, como guardián de la transparencia y el estado de derecho. También pretende cubrir otros temas como los vacío legales en cuanto a la libertad de expresión en la Red y los riesgos de regular el discurso en línea.

Para cumplir con la Agenda de Desarrollo Sostenible necesitamos a los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación. La libertad de prensa es esencial para la velar por la transparencia y responsabilidad de las instituciones que se requieren para cumplir con las metas del Objetivo 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.

LO PEOR PARA LA LIBERTAD SON LAS PERSONAS MUY MENTIROSAS QUE NO TIENEN PALABRA

Máximo Merchensky, evangelizador e Inquisidor y funcionario que atenta contra la libertad de prensa y la democracia en Sudamérica, con un estilo peligroso desde que asumió el cargo de Subsecretario de Comunicación del GCABA del Gobierno de Horacio Larreta.

QUE PASA CON LOS MEDIOS EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. UN TERRORISTA DE CUELLO BLANCO QUE ATENTA CONTRA LA LIBERTAD DE PRENSA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.

Un peligro para los Porteños, un peligro para la libertad de prensa.

“la guerra por los recursos” entre pequeños 58 medios de comunicación vecinales de la Ciudad de Buenos Aires y el enigmático evangelizador e Inquisidor Máximo Merchensky, un evangelizador e Inquisidor de la mentira total y absoluta, con un estilo más refinado que Joseph Goebbels, recordemos que Paul Joseph Goebbels fué un político alemán que ocupó el cargo de ministro para la Ilustración Pública y Propaganda del Tercer Reich entre 1933 y 1945, su herramienta letal, la mentira.

Recordemos que la medida aplicada por Máximo Merchensky fué una medida completamente parcial, injusta, arbitraria y con una carga política económica para beneficiar con recursos concretos a los grandes Medios Nacionales y sus amigos. En la cocina de los Medios Vecinales y grandes medios se lo llama a Merchensky “El Bernardo Gui” moderno, recordemos que Bernardo Gui o Bernardo Guidoni fué un Inquisidor de Toulouse que entre 1307 y 1323 envió a la hoguera a mujeres consideradas brujas y obviamente las asesinó a fuego lento. 700 años después Merchensky escribió una guía práctica para inquisidores modernos de como destruir a los que piensan diferente a él, en su medio “El Tapir” http://eltapir.org.

¿De que se trata está guerra por los recursos en la Ciudad Porteña?

El pasado 7 de diciembre, la Legislatura porteña sancionó la Ley N° 5.919 que establece el 6 de diciembre como el “Día de los Medios Vecinales de Comunicación Social”, con el objetivo de “fomentar y promover sus actividades de comunicación y divulgación de información, así como su rol social, cultural y político”, reconociendo nuestra importancia dentro del mapa comunicacional porteño.

Casi dos meses después, Máximo Merchensky, Subsecretario de Comunicación Social, a través de la Resolución N° 813/2018 rebajó en un 17% el valor de la pauta publicitaria que nos corresponde a los medios vecinales de acuerdo con la Ley N° 2587, con una década de vigencia, y que tiene como objeto regular la contraprestación publicitaria de los Medios Vecinales con el Gobierno de la Ciudad.

Actualmente 269 medios vecinales porteños reciben 5 de cada 100 pesos que el Gobierno de la Ciudad invierte en materia de publicidad. Con el objetivo de reducir el presupuesto, el Subsecretario Merchensky avasalla la sustentabilidad de los Medios Vecinales con descuentos ilegales e inconstitucionales.

Por esta razón, 58 Medios Vecinales presentamos una acción de amparo colectivo, con el patrocinio del Observatorio del Derecho a la Ciudad.

La causa quedó radicada en el Juzgado de 1ra Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 11, caratulada Serres, Luis Alberto Y OTROS C/ GCABA S/AMPARO – OTROS”, Expte. N° A1899-2018/0.

En la demanda se sostuvo que la Resolución N° 813/2018:

1) Viola la Ley N° 2.587 que regula la contraprestación publicitaria de los Medios Vecinales de Comunicación Social y su Decreto Reglamentario Decreto N° 333/2009.

2) Lesiona los derechos culturales reconocidos en el art. N° 32 de la Constitución de la Ciudad y en la Ley N° 2.176. La protección de los Medios Vecinales y su sustentabilidad económica garantizada por la Ley N° 2.587 tiene por objeto proteger también otros derechos culturales de los habitantes de la Ciudad, como el derecho a la democracia cultural, el derecho de acceso a la diversidad y pluralidad de opiniones, el derecho a la protección y difusión de la identidad pluralista y la historia de la ciudad, el derecho a la superación de las barreras comunicacionales, el derecho a la libertad de prensa y expresión en su faz colectiva, etc.

3) Los legisladores de la Ciudad quisieron otorgar certidumbre a los Medios Vecinales, eliminar la discrecionalidad por parte del GCBA y garantizar la actualización permanente de los montos de acuerdo con las fluctuaciones del mercado. La Resolución N° 813/2018 destruye estos derechos.

4) La Resolución N° 813/2018 constituye una violación flagrante del principio de no regresividad en materia de derechos humanos al modificar el sistema tarifario de pautas institucionales para los Medios Vecinales reduciendo los montos percibidos afectando la permanencia de la labor de cada uno de ellos y su sustentabilidad. Esto es un retroceso de los derechos adquiridos por los Medios Vecinales hace más de 10 años.

Los medios Vecinales piden Justicia, pero ¿qué significa Justicia?

La palabra Justicia proviene del latín justitia que significa justo. La justicia es un concepto que se empezo a emplear años antes de Cristo, para manifestar la equidad ante un juzgado y un verdugo que dictaba condena, justa o injustamente, asi pues, fueron creandose los cimientos de un concepto que se ha elaborado y diseñado para cada cultura de una manera diferente. De forma concreta, podemos asegurar que la justicia es una constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde.

Dale, dale con el look,

pero no te mires como captain cook,

dale, dale con el look,

pero no te mires como captain cook.

para vos lo peor es la libertad,

para vos lo peor es la libertad.

Estoy rodeado de viejos vinagres, todo alrededor!

estoy rodeado de viejos vinagres. todo alrededor!

No te olvides de posar

en la disco o en el bar,

no te olvides de posar

en la disco o en el bar.

para vos lo peor es resbalar,

para vos lo peor es resbalar.

Estoy rodeado de viejos vinagres, todo alrededor!

estoy rodeado de viejos vinagres. todo alrededor!

Juventud, divino, tesoro!

juventud, divino, tesoro!