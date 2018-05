Comenzó el Diálogo de escritores argentinos en la Feria del Libro de Buenos Aires

En su sexta edición, comenzó una de las propuestas culturales más destacadas de la Feria para difundir la literatura argentina. Del 2 al 4 de mayo se darán cita diferentes voces del país, con toda su diversidad cultural y generacional. Un encuentro para pensar y debatir la literatura nacional actual desde algunos de sus géneros desde el policial a la crónica.

En la Sala Domingo Faustino Sarmiento a las 20.30 se inauguró el diálogo con la participación de Laura Alcoba quien indagó junto a Paula Jiménez, acerca de la historia detrás de sus libros, su idioma de origen y escritura, y las emociones atravesadas a lo largo de sus obras.

En la charla, Laura Alcoba expresó sus sentimientos encontrados a la hora de escribir sus libros en francés, y luego haberlos leído traducidos en su idioma natal. “Para mí es un orgullo haber sido convocada como escritora argentina. Mi primer libro La casa de los conejos, lo escribí en francés y luego, cuando lo leí traducido por Leopoldo Brizuela, comprendí que era un libro argentino. Ese libro viene de acá, de una historia que yo llevaba conmigo y fue un retorno a la memoria desde el cuerpo.”, expresó Laura al abrir el diálogo. Y en relación al idioma y su país natal compartió: “El francés fue la lengua que me ayudó a expresarme y a traer todo lo que tenía en la memoria visual de mi historia. Pero cuando me preguntaron sobre en qué categoría quería que estuviera mi libro, pedí que no fuera ni como novela, ni relato sino como “pequeña historia argentina”.

La literatura argentina vuelve a convocar a narradores, poetas y ensayistas para protagonizar una jornada de lecturas, mesas redondas y actividades de intercambio de cultural. Hoy se realizó la primera de tres jornadas dedicadas a destacar experiencias y tradiciones locales y latinoamericanas.

El jueves 3 de mayo se podrá disfrutar de la mesa redonda El policial y la novela negra: el misterio de la trama, dedicada a uno de los géneros de mayor suspenso en la literatura popular. El mismo día participarán también autores de diferentes provincias de argentina para dialogar acerca de El cuento, ese género argentino.

Además, mesas sobre poesía y relatos de viajes serán géneros destacados con actividades para agendar. Entre los invitados que participarán de las mesas estarán: Federico Bianchini, Sylvia Iparrraguirre, Hebe Uhart, Orlando Van Bredam, Carlos Dámaso Martínez, Rogelio Ramos Signes, entre otros.

Acerca de Fundación El Libro

Entidad civil sin fines de lucro, está constituida por la Sociedad Argentina de Escritores, la Cámara Argentina del Libro, la Cámara Argentina de Publicaciones, el Sector de Libros y Revistas de la Cámara Española de Comercio, la Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines, y la Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines. En el año 1974 se formó un Comité Ejecutivo integrado por varias instituciones afines al libro. Este Comité organizó la primera Feria Internacional del Libro “Del autor al lector”, y luego las sucesivas; hasta que en 1984 se adoptó la forma jurídica de Fundación. Entre sus actividades más reconocidas a nivel mundial se encuentran la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, las Jornadas Profesionales del Libro y la Feria del Libro Infantil y Juvenil.