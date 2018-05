Dolar. La suba del dolar otra vez impacta en los precios

El Gobierno se mostró insolvente ante la crisis. Todo lo que hizo resultó a contramano. Fue como regar el jardín mientras hay tormenta, definió un experto en corralitos de la City Porteña. La suba del dolar otra vez impacta en los precios y en un círculo vicioso mal manejado. Por un lado al Gobierno se le está haciendo cuesta arriba abastecer con dólares la demanda de divisas. Las fuertes ventas de la semana pasada respondieron a la demanda de inversores extranjeros que querían huir de Lebacs para no quedar abrochados por el impuesto a la renta financiera.

En el primer día hábil de mayo el dolar lechuga verde marcó un nuevo récord en la city manteniendo su rally alcista para cerrar con $ 21,52 en las pizarras de bancos y casas de cambio. En ese contexto, la entidad que comanda Federico Sturzenegger perdió este miércoles de u$s 504,5 millones y ya suman u$s 7.280,6 millones los que sacrificó al pueblo Argentino desde que asumió

La confirmación del jefe de gabinete, Marcos Peña, de utilizar el veto presidencial para cualquier ley que frene el rumbo de la quita de subsidios. El país es un caos total en capitulos. Todos los días despiden gente. Todos los días aumentan los productos, por la suba del dolar y por las dudas.

En este contexto, el criminal económico Domingo Cavallo, ex ministro de Economía de los ex mandatarios Carlos Menem y Fernando De la Rúa, criticó la gestión económica del Gobierno y advirtió por la emisión de deuda del Banco Central a través de Lebac. “Les mandé unos de mis libros porque uno de los déficit más grandes de la gestión es que no entienden nada de historia”, dijo el creador del corralito cuestionó la intervención del BCRA en el mercado tras la disparada del dólar y aseguró que “no tiene que meterse en el funcionamiento” del mismo.

No hay confianza

La Argentina es el país emergente que más salida de capitales tiene. Todos los países de la región tienen fuga de fondos de inversión. Pero ninguna de la magnitud de la Argentina.

Punto a punto por que este Gobierno esta finalizado.

El Central vendió USD 2.100 millones en tres días.

El dólar mayorista, el que interesa al mercado, subió 3%.

Las reservas perdieron USD 625 millones (ahora están en USD 55.998 millones)

Los exportadores de granos no están vendiendo dólares porque especulan con la suba de un tipo de cambio mejor en medio de esta volatilidad.

Las nuevas tarifas de luz y gas, quedará esterilizado por la suba de la inflación.

La compra de dólares del Banco Central supuso quitar pesos de circulación y encarecer las tasas de interés a niveles impagables. El efecto sobre el consumo será negativo.

El 2001 está cada día más cerca. Corralito a la vista.