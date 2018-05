Palermo y Villa Crespo en Gallery Day, un sábado con arte para disfrutar la Ciudad

El sábado 5 de mayo llega el primer Gallery Day del año, con el apoyo del Gobierno de la Ciudad. El circuito con el que se inicia el ciclo 2018 incluye los barrios de Palermo y Villa Crespo y contará con la participación de 21 galerías, talleres y espacios de arte abrirán sus puertas de 15 a 19 h para que puedas recorrerlos y vivir una tarde distinta.

En esta edición, los CHECKPOINTS –o puntos de acreditación- se encontrarán en:

Galería Hache | Loyola 32

Espacio Soler | Soler 5072

Espacio de Arte Milo Lockett | Cabrera 5507

¡Actividad libre y gratuita!

Allí, las orientadoras de Gallery ayudarán a los GalleryFriends a armar sus recorridos para la tarde brindando información acerca de qué espacios y exposiciones pueden visitarse y cuáles son todas las actividades especiales que ofrece Gallery durante el día.

ACTIVIDADES ESPECIALES:

Gallery Tours | Visitas guiadas gratuitas a cargo de un historiador del arte:

15:30 h sale de

Espacio de Arte Milo Lockett [Cabrera 5507],

Soler Espacio de Arte [Soler 5072].

16.30 h sale de

Zmud [Bonpland 721]

[Duración aproximada de cada visita: 90 minutos. No requieren inscripción previa]

Música en vivo y AfterGallery en HACHE.

A las 19 h se realizará un #AfterGallery imperdible en HACHE Galería (Loyola 32) con la compañía de cerveza Stella Artois.

Allí contaremos con la presentación musical en vivo del nuevo disco de Dani Umpi. Los shows están auspiciados y producidos por Otras Formas, el sello discográfico que edita discos de artistas visuales que también hacen música. Más info en www.otrasformas.com.

[Duración aproximada del show: 1 hora]

ESPACIOS PARTICIPANTES

Entre los 20 Gallery Members que podrán visitarse el sábado 5 de mayo se encuentran las galerías integrantes de Meridiano, la cámara argentina de galerías de arte contemporáneo:

Ruth Benzacar [Juan Ramírez de Velazco 1287], que presenta la exposición “Ficción primitiva” de Mariana Tellería; Nora Fisch [Av. Córdoba 5222] con “Doble de cuerpo” de Alberto Goldenstein y Raúl Flores, curada por Ariel Authier y “Honduras” de Julián Terán; Gachi Prieto [Uriarte 1373] con el cierre de la exposición “Mientras estoy durmiendo” de Nino Cais; HACHE [Loyola 32] presenta “Una rosa es una” de Ivana Vollaro con curaduría de Santiago García Navarro; Quimera [Güemes 4474] con el cierre de la exposición colectiva “Leña del arbol caído”; Zmud [Bonpland 721] con el cierre de la exposición “Fabers” de Gabriel Baggio y “Sol de Noche” de Viviana Abelson; Pabellón 4 [Ramírez de Velazco 556 PB] con “Malas elecciones habitacionales” de Jorge Opazo, Marcela Oliva y Amanda García; UV estudios [Humboldt 401] con la inauguración de la exposición “Laguna Matata” de Fernanda Laguna, Lolo y Lauti; Granada Gallery [Godoy Cruz 1644] con el cierre de la exposición “Castillos en el Aire” de Mariana Espeche.

También recomendamos esta oportunidad para visitar la selección de obras de artistas consagrados internacionales como Jeff Koons, Damien Hirst, Takashi Murakami, Pablo Amoedo, Nicolas Garcia Uriburu, John Hewitt, entre otros exhibidas en la Galería BMA – Bolmani Modern Art (Honduras 5550) especializada en arte de post – guerra y contemporáneo.

En esta ocasión contaremos con la participación de tres nuevos espacios. Uno de ellos es la Galería UNION especializada en arte urbano (Costa Rica 5929) y MUNTREF Centro de Arte y Naturaleza (Avenida Sarmiento 2725) y el lanzamiento de DEARTE.COM.AR, una galería de arte online que realizará su presentación con un evento de pintura en vivo.

En Espacio Soler se presentará una inauguración con obras inéditas de Diana Dowek.

También podrán visitarse los talleres de Laura Lambré y Cristina Dartiguelongue (Casa – Taller ORO); Galería Forma, el espacio de arte contemporáneo ArtePar de la Fundación Par; y los espacios de arte Milo Lockett, Daín Usina Cultural, Soler y Casa O.

Más información, espacios participantes y mapa en www.gallery.com.ar

Sobre Gallery

Gallery es un evento impulsado en 2001 por la revista Arte al Día que propone un recorrido por las galerías y espacios de arte de la Ciudad de Buenos Aires a través de tres circuitos: Palermo/Villa Crespo, Recoleta/Retiro y Distrito de las Artes. En las once ediciones anuales de Gallery Days y Gallery Nights se pueden recorrer más de 80 espacios, aprender sobre arte, escuchar música en vivo, participar de concursos y actividades exclusivas y disfrutar de una bebida de cortesía de nuestros sponsors.

Gallery sostiene gracias al apoyo incondicional de empresas como Grupo OMINT, Palacio Duhau – Park Hyatt Bs. As., Hotel Panamericano y Fundación Andreani y a la colaboración de Meridiano y Otras Formas. Nuestros media partners son Diario La Nación, Muchnik & Co y Distrito Arte y cada encuentro se condimenta convidando a los asistentes con cervezas de Stella Artois.

