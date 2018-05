Muestra: Piel

Artista: Gaba de Dios

Inauguración: 7 de mayo de 18:30 hasta las 21hs. Performance 20 hs.

Duración: del 7 de mayo al 22 de junio

Lugar: Fundación Beethoven, Av. Santa Fe 1452

Piel

La artista Gaba de Dios (luego de 11 años de silencio) presenta su muestra

Piel en el espacio Fundación Beethoven , una muestra que explora la sinestesia y el melodrama.

La muestra está curada por Roberto Scafidi.

En el marco de la inauguración cerrara la muestra una performance de la artista y la banda invitada de Benito Laren.

PIEL

La belleza está en el ojo del que contempla y en la obra, que es contemplada y transforma al espectador. Transformar lo común, vulgar, resignificando e iluminando la materia crasa, dotándola de poesía. La delgada línea que separa la cualidad humilde de los materiales para transmutarlos y animarlos de una luz que quiere ser espiritual, mística. Dueña de una sensibilidad extrema, de claroscuros eléctricos pero benévolos, intensa y exploradora de márgenes, Gaba nos ofrece un recorrido de cierta felicidad, donde se hablan en contrapunto, dialécticamente, la tradición, representada por los marcos (algo oscuros, algo ajados, signos de una nobleza erosionada por el uso y el tiempo) que, a veces contienen, otras son desbordados por, el color, la luz y el brillo de la modernidad (post) de las plásticas perlas. Estas pasan de ser células amontonadas de una belleza banal y anónima a cambiarse en piel y textura de la unión de los opuestos. Los marcos, vestigios apolíneos, derruidos por la vida, rescatados del olvido, y las perlas, dionisíacas, lujuriosamente humildes, plenas de luz y color, novísimas. Son notas en un pentagrama visual (el marco, el continente). A veces racimos armónicos de notas, a veces largos silencios apenas salpicados, otras veces como melodías más extensas y voluptuosas, siempre paisajes visuales y sonoros que se ofrecen a la contemplación y el ensueño. Música de gotas de lluvia, volutas de incienso, hilo dorado del cual la artista se aferra para ascender a la luz de un orden íntimo, personal y regenerador que generosamente nos comparte.

Roberto Scafidi, abril 2018.

Minibio Gaba de dios (Córdoba Capital, 1968)

Artista emergente dentro del under porteño en los años ochentas, habiéndose recibido de creativa publicitaria inicia su recorrido dentro de las artes visuales. A partir de 1995 esta artista multidisciplinaria explora temáticas como la moda, la identidad, la media, la fama y la sociedad de consumo. Desde sus primeras obras indaga sobre la propiedad intelectual, la apropiación (gabana non dolce, gaba sans sweet, gaba de dios) y crea una empresa ficticia (Fashiondrome, 1998) con todo su desarrollo de marketing, logotipo, publicidades, slogan y donde nacen sus primeros backlights. El cuerpo de obra se componía por esculturas de prendas para no usar y una performance, un desfile en donde las modelos vendían identidades. La estética parafraseaba al cine de ciencia ficción con una hechura berreta de poca calidad al estilo made in china. En 1999, crea Beatiful in pain (nombre y slogan) una performance colectiva en formato desfile donde famosos vestidos de homeless deambulaban por la pasarela del lugar más menemista de la época, el Divino Buenos Aires, al compas de los lentos más trillados de los ochentas, acompañados por un video de un atardecer en el mar, pixelado, que hablaba de una franja de gente que se iba formando durante la guerra de Malvinas, absorbiendo mensajes disfrazados de la televisión en series extranjeras en y comerciales de CocaCola, donde “todo es así” de la cultura exitista, de la sociedad de consumo y su caída. En el 2004 comienzan las fotonovelas de objetos que relatan microhistorias así como un mix inter -discursivo con fotogramas de distintas películas. En el 2004 también se interesa por la voz cruda del a capela como desnudo emocional ejecutándola a través de performances. En el 2007 comienza a utilizar el arte desde la ritualización sagrada, también en performances y obras plásticas. Su material de predilección son las perlas plásticas por su característica de transparencia, limpieza, y por ser símbolo de la búsqueda espiritual (la perla nace de una lastimadura en la ostra, y es el resultado de una sanación). En el 2011 hubo un cambio de identidad artística que es obra en sí misma, es el pasaje a Gaba de Dios. En el 2012 comienza a escribir poemas y relatos literarios Realizo exposiciones en el Centro Cultural Recoleta, Proa, La Casa Rosada, fluctuando entre lugares fuera del circuito formal como discotecas y centros de arte. Reside y trabaja en la Ciudad de Buenos Aires. [email protected]