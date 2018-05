Tasas a 40%. La irresponsabilidad del Carry Trade: Acciones argentinas cayeron hasta 8 % en Wall Street.

Tasas a 40% una medida extrema del Banco Central, una medida extrema. En criollo es más fácil la bicicleta financera que producir productos y servicios.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunció hoy que habrá un ahorro de US$ 3.200 millones en el gasto público este año, producto de la modificaciones de las metas fiscales que llevarán al déficit financiero del 6% proyectado a 4,9% del PBI.

“El déficit financiero de Argentina bajará de 6% a 4,9% este año y esa reducción significará un ahorro de US$ 3.200 millones”, aseguró Dujovne en conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda.

El ministro también remarcó que “se reducirá la meta de déficit fiscal de 3,2% proyectado para este año al 2,7%, y el déficit primario bajará de 3,8% a 2,7%”.

Subrayó que “el gasto público del primer cuatrimestre cayó 6,2% interanual y creció muy por debajo de la tasa de inflación: se retrocedió al nivel de 2013, desandando años de despilfarro como 2014 y 2015”.

Asimismo, aseguró que las provincias alcanzarán este año equilibrio fiscal al pasar de un déficit de 0,4% del PBI el año pasado a un superávit de 0,2%.

También subrayó que Argentina tendrá este año “menos necesidad de salir a tomar deuda” en los mercados de capitales, como consecuencia de la reducción del déficit que supondrá un ahorro de US$ 3.200 millones.

En tanto, Dujovne afirmó que “el aumento de tasas” de interés dispuesto esta mañana por el Banco Central, de 33,25% a 40%, “va a restarle volatilidad al mercado cambiario”.

La irresponsabilidad del Carry Trade en Argentina es una estrategia utilizada en el mercado de compraventa de divisas por la que un inversor vende una cierta divisa con una tasa de interés relativamente baja y compra otra diferente con una tasa de interés más alta. Hoy nadie se hace cargo de esta política monetaria, que le ha salido mal, horrible al equipo del Minserio de Economía. Carry Trade fué pan para hoy hambre para mañana. La idea es sencilla. La inversión en divisas supone comprar una divisa para simultáneamente vender otra, o lo que es lo mismo, nos financiamos en una divisa e invertimos ese dinero en otra. El inversor de esta forma apuesta a que una de las divisas se va a apreciar (divisa de inversión) respecto a la otra (divisa de financiación). No hay que confundir el carry trade con el arbitraje. Con el arbitraje se gana siempre una utilidad, con el carry trade sólo si nada cambia.

Los mercados emergentes son las economías de los países que están en pleno desarrollo, muchos de los cuales están experimentando un rápido crecimiento y una fuerte industrialización, pero pueden tener una caída muy rápida.

Nicolás Dujovne, hablará hoy desde las 9:30. Fuentes de esa cartera indicaron a Palermonline Noticias que se espera que hable de cuestiones vinculadas al déficit fiscal y posiblemente tiren la pelota a fuera del campo de juego y que se diluya “el efecto del jueves negro” el fin de semana. Dujovne fue uno de los protagonistas de la conferencia de prensa del 28 de diciembre, en la que junto con el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Finanzas, Luis Caputo; y el presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, en la que se anunció una corrección de las metas de inflación. Se llevó de una franja de entre 8 y 12% a un 15% para este año

El término mercado emergente fue establecido por la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial (IFC), que trabaja para desarrollar el sector privado en los países en vías de desarrollo.

En los últimos años, los mercados emergentes (también conocidos como países emergentes) han llamado bastante la atención de los inversores debido a su creciente participación en la economía mundial. Una demografía favorable y las altas expectativas de crecimiento económico han hecho que las inversiones en los mercados emergentes sean atractivas a pesar del alto riesgo que conlleva invertir en ellos. Pero todo lo que brilla no es oro y en Argentina lo que brilló un día puede transformarse rapidamente en un estallido o corrida de mercado.

Las mayores caídas las registraron Grupo Financiero Galicia cayó 8,75% (a US$ 52,34 la acción); Pampa Energía, -7,31% (a US$ 51,21 por título); Petrobras, -7,49% (a US$ 10,38); y Edenor, -6,1% (US$ 48,74).

Ningún título argentino zafó de la ola de ventas. Los bancos fueron incluidos, en la continuidad de una tendencia que se viene dando desde hace varios días. Banco Macro registró una caída de 4%, Grupo Galicia perdió mucho más, 8,7% y BBVA Francés 3,5%. Estas entidades habían realizado ampliaciones de capital el año pasado con éxito, lo que en ese momento daba cuenta del interés de los inversores. Por su lado, la petrolera mixta YPF registró un rojo algo superior al 5 por ciento. Ocurrió luego de que se produjeran ventas masivas de esos títulos. Pampa Holding y Edenor fueron las empresas más afectadas.

En lo que va de la semana, Pampa ya acumula una caída de 10,6% y Macro 10%, mientras que Supervielle sufre un derrumbe de aproximadamente un 19 por ciento. De esta forma, las acciones argentinas sintieron a pleno el contagio de la corrida contra con el peso, demanda de dólares que se registra en el mercado local, que llevó al peso a devaluarse hasta un valor de 23 unidades por dólar en el mercado mayorista.

La decisión de los inversores de abandonar activos argentinos con rapidez se esparció también a los bonos y finalmente a las acciones.



Clasificación de los países emergentes

Aunque no existe un sistema de clasificación definitivo, de forma general se considera como mercados emergentes a determinados países de África, Asia, Europa del Este y América Latina, divididos en dos grupos.

Por una parte están los BRIC, que son los cuatro mercados emergentes más importantes: Brasil, Rusia, India y China. Estos países tienen en común que tienen enormes poblaciones, son ricos en recursos naturales y sus economías tienen un enorme potencial de crecimiento. En conjunto, tienen el 42 % de la población mundial y el 23 % de la producción total mundial de bienes y servicios.

Por otra, están los No-BRIC. Aquí se incluyen países que también están experimentando un rápido crecimiento e industrialización pero no alcanzan ni los niveles de población ni el potencial de crecimiento que tienen los BRIC.

El proveedor de índices bursátiles e índices de referencia MSCI, establece los siguientes países emergentes:

De América: Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

De Europa: República Checa, Grecia, Hungría, Polonia, Rusia y Turquía.

De África: Egipto y Suráfrica,

De Asia: China, India, Indonesia, Corea, Malasia, Filipinas, Taiwán, Tailandia, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

Además de los mercados emergentes, también hay otro nivel que está por debajo. Son los llamados mercados frontera. Son las economías de países que son más pequeños y menos desarrollados que los emergentes. En ocasiones pueden tener tasas de crecimiento más altas, pero también pueden presentar mayores riesgos e incluso grandes barreras a la entrada de inversión extranjera.