Mirtha Legrand: “Estoy decepcionada”, “es como que me hubieran defraudado, yo me siento defraudada”.

“repercusiones mediáticas” de Almorzando con Mirtha Legrand. No es cuestión de audiencia porque se puede conseguir. Tener presencia en medios de comunicación no es cuestión de grandes cosas. Se trata de saber transmitirlas en los medios, en eso Mirtha Legrand es una bomba atómica difícil de remontar en peluquerías, centros de jubilados y bares. La millennials Mirtha sigue siendo noticia son muchas generaciones y Mirtha es conocida como generación del milenio en vivo. Tombolini en su raid mediático habló con la señora…

Tombolini: -Me permito hacerte una pregunta: la luz hay que pagarla en cuotas; los sueldos suben más despacito que los precios, yo te hago una pregunta a vos… ¿No estás un poquito decepcionada?

Legrand: -¿Me preguntás si estoy un poquito decepcionada? Sí, sí… estoy decepcionada. A mí me tomó de sorpresa. A mí como a millones de argentinos. Yo hice mucho para que este gobierno ganara.

Tombolini: -Por eso te lo pregunto.

Legrand: -Y es como que me hubieran defraudado, yo me siento defraudada. Esto va a salir en todos los portales. Yo me siento defraudada, digo la verdad. ¿Sabés qué? Me da como rabia, me da fastidio, que se hayan dejado avasallar así, que no hayan sabido manejar la situación. Yo creo que se pudo haber manejado. Hay buenos economistas.

Tombolini: -Yo soy economista, doy clases en la facu.

Legrand: -Y la doctora Carrió también está decepcionada, también… Por algo acudió rápidamente a la Casa de Gobierno y a Olivos, ayer.

Tombolini: -Se enojó con los supermercados también. Sería interesante…

Legrand: -Yo no voy a los supermercados, pero una persona de mi entorno que va me dice que remarcan, que están con la maquinita remarcando todo el tiempo.

Mas sobre el dolar

En el barrio de Palermo consultamos a Leo Anzalone: “Espero que no utilicen el desastre económico para instalar la ‘necesidad’ de la reforma laboral”.

El dirigente de Ser fue entrevistado por Sergio González en FRECUENCIA 106.5, sobre la situación económica por la que atraviesa el país. También se analizó la coyuntura política mencionando que “en la posición hay indicios de unidad”.

En su programa de los sábados, Sergio González , le realizó una extensa entrevista a Leo Anzalone. El dirigente de Ser se refirió a la situación económica, la que calificó como “muy preocupante”. En ese sentido continuó diciendo que “se expuso la fragilidad del modelo macrista, el mercado, que era un aliado del gobierno, le mostró que de aliado tiene poco”.

Ante la pregunta sobre las medidas adoptadas por el Banco Central, el dirigente porteño explicó que “no se cuanto tiempo les va a durar” y se mostró preocupado por los anuncios realizados por los ministros Nicolás Dujovne y Luis Caputo a quienes calificó como “títeres de (Marcos) Peña”.

“En plena crisis dicen que van a bajar la meta del déficit fiscal, que no significa otra cosa que un brutal ajuste, mucho mayor que el que vienen llevando a cabo. Lo que van a hacer es dejar nuevamente a un montón de gente sin laburo” explicitó Anzalone y agregó “lo que me da miedo es que el gobierno utilice todo lo que está sucediendo para instalar la ‘necesidad’ de la reforma laboral”.

Respecto a la política y al rol opositor Anzalone destacó que “en la posición todavía estamos muy fragmentados pero hay indicios de que eso está cambiando, tenemos que hacernos esa autocritica, pero hay indicios de humildad y de empezar a juntarnos, la oposición está entendiendo cual es su rol y si bien falta madurar el sentido de unidad, hay futuro juntos”.

Sobre el papel de Ser, el dirigente mencionó que “se están tendiendo puentes” con otros sectores para “interpelar a los vecinos, mostrarles una alternativa valida, salirnos del microclima, y dar una opción que trascienda lo electoral, para ser una verdadera opción política al gobierno de (Horacio Rodríguez) Larreta”.

Preguntado sobre candidaturas, quien encabezara las listas de Ser en las elecciones pasada comentó que “no perdemos un segundo en discutir eso todavía, tenemos que aportar lo que somos, lo que queremos representar que no es más ni menos que una idea de ciudad, una idea de país, una profunda conciencia social, nuestra juventud, nuestras ganas, a un proyecto que pueda complementarnos”.

Para finalizar, Anzalone llamó a organizarse para superar lo que estamos viviendo “lo importante no es lugar que ocupemos, sino que opción queremos ser, juntémonos, organicémonos, porque cuando nos oprimen, la única forma de superarlo es con organización”.