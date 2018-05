Santiago Bausili el elegido para negociar con el FMI ¿Quien es?

Educado en las exclusiva escuela Newman y la Universidad de San Andrés. Es un hombre con la capacidad negociadora, requisito indispensable hoy en día para cualquier ejecutivo, director, o quien ostente un cargo de alta responsabilidad en una empresa ó un país como Argentina, donde este rol es clave. El crédito a negociar sería por u$s 30.000 millones, lo que no me gusta a nivel de comunicación fina es el número 30.000. En Argentina es una número horrible, como de mala suerte, como que es un número completamente horrible, ni para usarlo. NO hace falta aclarar nada.

La habilidad de negociar debe dejar de tratarse como un estilo personal, y pasar a ser una ciencia. Este es el curriculum. Queda claro que el negociador nace y se hace. Algunos ya engloban en su personalidad muchas de estas condiciones para negociar bien, pero aún así, deben trabajar sus habilidades y entrenarse. Los que no tienen esta suerte, tienen más trabajo por delante, pero igualmente pueden llegar a convertirse en un negociador de primera. Ahora Argentina presenta a este jugador que definirá cuanta deuda va a tomar la gente de a pié.

Santiago Bausili es Licenciado en Economía por la Universidad de San Andrés.

Es Secretario de Finanzas del Ministerio de Finanzas y fue Subsecretario de Financiamiento del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas entre enero y diciembre de 2016.

En el ámbito privado se desempeñó en Chase Securities de Nueva York entre 1996 y 2001 como analista y asociado, fue vicepresidente de Latin America Debt Capital Markets entre 2001 y 2004. Asimismo entre 2005 y 2007 fue vicepresidente de Latin America Derivatives Marketing de JP Morgan, Nueva York.

Por otro lado se desarrolló como director en el área Latin America DCM and Treasury Solutions del Deutsche Bank, en Nueva York entre 2007 y 2013 y en Buenos Aires entre 2013 y 2015.

La Secretaría de Finanzas tiene entre sus objetivos entender en la ejecución de las políticas y medidas relativas a los aspectos crediticios de la política financiera y el endeudamiento externo e interno de la República Argentina, interviniendo en las negociaciones inherentes al tema con entes financieros, nacionales, extranjeros, públicos y privados y el Fondo Monetario Internacional (FMI) y tomando a su cargo las relaciones con la comunidad financiera internacional y la coordinación de las representaciones en el exterior.

Asimismo, debe coordinar la administración de la deuda pública y elaborar las proyecciones presupuestarias del endeudamiento público; y establecer las políticas de administración de los activos financieros del Estado Nacional. Tiene a su cargo la dirección y supervisión del Sistema de Crédito Público, como así también el diseño de las acciones tendientes a la preservación del crédito público.

Finalmente, asesora en la elaboración y seguimiento del régimen impositivo que involucre al crédito público de la Nación y entiende en el análisis de la estructuración financiera del plan de inversión pública con el fin de preservar el crédito público de la Nación.

QUE DICEN DE EL… EN EL BARRIO: Newman Newman Newman

“Es cheto… para que te diera bola mínimamente tenías que ser del palo, relomo, gorditas ni bola. Un pibe prolijo de familia, pelo corto y prolijo, prolijo, bronceado, lenguaje típico de cheto, los autos de papá, las vacaciones en Punta del Este y Pinamar, usar jeans Wrangler, con medias de nylon celeste, remeras Lacoste y Bee Ges”. Así lo definió una hoy regordeta mamá de familia con tres pibes, empresaria y amiga de Palermonline Noticias. La Gordita amiga dijo de él dijo… “no es mal tipo”, “espero que no salveeee”, lo definió su vieja compañerita del Newman.

La realidad es que a la Argentina siempre le fue de regular a estallido social negociar con el poderoso FMI. Vecino de Palermo Unios. Nos vemos en la próxima corrida. Santa Fé y Salguero capital de la corrida Palermitana.

EL barrio manda.