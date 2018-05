Golpe cambiario: La semana abré con desconfianza para la economía argentina

La historia del cuco: el legendario fantasma que asusta a todo el mundo, les presentamos al dolar, ese cuco tan Argentino, el cuco es nuestro villano favorito. El cuco “el dolar” viene del término portugués côco, que es un “fantasma que lleva una calabaza vacía, a modo de cabeza”, y que asusta a los Argentinos, especialmente a la clase media, que un día vota una cosa y luego sale corriendo al Banco a retirar sus dolares, pisotiando y olvidando lo que votó hace dos años.

La semana abré con problemas para la economía argentina. A pesar del préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciado por el presidente Mauricio Macri el martes pasado, la moneda local siguió perdiendo valor en relación al dólar, que cotizó este viernes 11 de mayo a 24,50 pesos, rompiendo un nuevo récord.

El día jueves el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se reunió con la titular del FMI, Christine Lagarde, y anunció que las negociaciones estaban avanzando. “Hemos concordado en que nuestro objetivo común es que estas conversaciones lleguen expeditamente a una conclusión”, expresó un comunicado de la entidad financiera.

El presidente Mauricio Macri ha dicho que la Argentina el 13.03.2018 en declaraciones ante los hombres del campo que “El desafío no es crecer un año, sino 20 años en forma consecutiva y para eso tenemos que apostar a cosechar lo más valioso que tenemos, que es el diálogo, que lo hemos representando en las mesas productivas, como la mesa de la carne, la leche o la forestal”. ¿Esta semana, pensará lo mismo?

Elisa Carrió, denunció este domingo que existe un “golpe cambiario” orquestado para destituir al presidente Mauricio Macri y, en ese orden, aseguró que en la UIA (Unión Industrial Argentina) “hay hijos de p…”.

Hoy Lilita carrió le entró sin pelos en la lengua a esa misma clase que los votó, “Hay fundadores y oportunistas de todos los tiempos. Se ve hoy claramente en la Argentina los que juegan con la Patria y los que vuelven al golpe cambiario para destituir a un presidente y cambiar y volver al corporativismo corrupto. La historia se repite”, “En la condición humana hay hijos de p en las villas y hay hijos de p en la UIA”.

Críticas similares enarboló Elisa Carrió, quien criticó la estrategia de Jaime Durán Barba, que “ordena no comunicar”.

Según las consultoras que de consultoras no tienen nada decian en el informe de enero de 2018 el consenso prevé que la Argentina crecerá otro 3% este año y luego lo hará a un ritmo aún mayor entre 2019 y 2022. Estamos en Mayo en medio de una corrida bancaria producida por los mismos que votaron a Cambiemos.

Para decirlo más crudamente, las clases media en estas semanas fueron al banco a retirar sus dolares o pasar sus ahorros en pesos a dolares, es decir, ¿lo hacen por que? ¿creen en el modelo? lo hacen por que ya no creen en el Presidente y su famoso modelo.

La chiche tira bombas

La conductora de televisión volvió a mostrarse decepcionada por el Gobierno de Mauricio Macri, por el que hizo “mucho para que gane”. Al igual que la semana pasada, Mirtha Legrand criticó al macrismo, en este caso por los tarifazos y la delicada situación económica que viven los argentinos.

“Dije que estoy decepcionada, pero realmente me da tristeza, me da lástima. Es como que hubieran tirado todo a la borda, que no les importara. ¿Cómo no tiene solución ésto? ¿Ellos no se dan cuenta de lo que la gente está viviendo, cómo le ha bajado el apoyo al Presidente? Tienen que tomar nota de todo, tienen que darse cuenta, no pueden ser insensibles. Algo tienen que hacer, ¿se pidió plata porque se fundía el país?”, se preguntó este sábado.

Legrand también apuntó contra la comunicación del Gobierno y el jefe de Gabinete: “Habla Marcos Peña y dice que está todo bien. MENTIRA, no está todo bien, digan la verdad”. Críticas similares enarboló Elisa Carrió, quien criticó la estrategia de Jaime Durán Barba, que “ordena no comunicar”.

Marquitos

Marcos Peña y las turbulencias económicas: “Perdimos un escalón de confianza”

El Jefe de Gabinete se refirió a la situación financiera del país. “El exceso de entusiasmo nos llevó a cometer errores”, reconoció. Además, le contestó al ex presidente del Banco Nación Carlos Melconian. Por otra parte, el jefe de Gabinete hizo referencia a las declaraciones del ex presidente del Banco Nación Carlos Melconian, aunque evitó nombrarlo: “No estuvimos paveando dos años”, afirmó.

CONTEXTO

La entidad que conduce Federico Sturzenegger vendió el viernes 11 US$ 1.102 millones y ya liquidó casi US$ 9.000 millones desde marzo.

