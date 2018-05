Alerta en el Hot Sale 2018: diez consejos para los consumidores

Comparar precios, imprimir ofertas o chequear los detalles del producto son algunas de las recomendaciones. Qué tener en cuenta a la hora de concretar una compra y cómo reclamar ante incumplimientos.

En estos días se realizan las jornadas Hot Sale de comercio electrónico y, como en otras ocasiones, es una oportunidad para que los consumidores puedan repasar qué tener en cuenta antes de realizar una compra.

Desde Defensa al Consumidor destacaron 10 tips con recomendaciones y explicaron que frente a un inconveniente con una oferta, el consumidor debe notificar de inmediato a la empresa y solicitar una respuesta. En caso de no obtener una solución, podrá ingresar a la web y reportar el incumplimiento.

Si la problemática aparece con posterioridad a la compra, por ejemplo si el producto no tiene un correcto funcionamiento y la garantía no responde, el consumidor debe solicitar turno y dirigirse a una Sede comunal para presentar una denuncia.

10 Tips para consumidores

1. Se pueden cancelar las compras realizadas por Internet dentro de los 10 días contados a partir de la entrega del producto. Los gastos de envío son a cuenta del vendedor.

2. Antes de comprar, imprimir o tomar una foto de la oferta, para tener un registro de las condiciones de la misma y poder exigir su cumplimiento.

3. Una oferta pública es un contrato legal del vendedor con el consumidor. Una vez abonado el producto, el comercio no puede aducir falta de stock.

4. Las promociones con tarjetas de crédito se realizan según términos y condiciones. Hay que informarse si existen topes máximos o días especiales de descuentos.

5. Todas las empresas que intervienen en el canal de comercialización son solidariamente responsables si hay inconvenientes con un producto en garantía.

6. Al definir una fecha de entrega, si la empresa no cumple, pasados los 15 días se puede reclamar un resarcimiento del 1% por cada día de demora.

7. Si la compra se realiza a través de una web de subastas, revisar la reputación del vendedor y elegir siempre a los que estén mejor calificados.

8. Chequear siempre las especificaciones técnicas del producto, marca, origen, modelo. Se ofrecen en el mercado productos que a la vista son idénticos pero su valor es muy diferente.

9. Chequear que el producto que se quiere comprar tenga stock. Si el vendedor informa que se acabó, no continuar.

10. Antes de comprar, comparar precios en al menos dos comercios y desconfiar de los precios excesivamente bajos.

Cómo hacer una denuncia:

http://www.buenosaires.gob.ar/defensaconsumidor/como-denunciar

Hacer un reporte de una promoción engañosa

http://www.buenosaires.gob.ar/tramites/solicita-una-inspeccion