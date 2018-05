Día Internacional de la Luz en el Planetario Galileo Galilei

El Comité Ejecutivo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) decidió establecer el Día Internacional de la Luz para promover la importancia que ha tenido a lo largo de la historia del ser humano y para reconocer cómo este fenómeno natural afecta nuestras vidas en más de un aspecto. En 2018 se celebra el 16 de mayo.

El Planetario de Buenos Aires Galileo Galilei participa de este evento internacional presentando a lo largo de toda una semana propuestas diversas que abordan este tema.

El papel que juega la luz como parte fundamental del desarrollo de la humanidad es de suma importancia. Este fenómeno ha estado en nuestras vidas desde el principio y ha progresado con la inteligencia humana que ha encontrado diferentes formas para adaptarlo y usarlo a nuestro favor, tanto en el ámbito científico como en el campo del arte. Reconocer su valor y su importancia, pretende ser uno de los motores que nos hagan ser más conscientes de sus efectos y su correcto uso.

La UNESCO invita a llevar a cabo actividades coordinadas alrededor del planeta con la finalidad de contribuir a diferentes áreas del desarrollo.

El Planetario extiende la celebración y propone una semana temática con diversas propuestas.

Las clases abiertas y las Experiencias con Luz ya son todo un éxito y para cerrar esta semana los invitamos a compartir una conferencia y una gran noche de Observación.

-Viernes 18 de mayo. ENCUENTROS DE CIENCIA EN EL PLANETARIO presenta EL RAYO LASER A LUZ DE LA CIENCIA.

Dr. Darío Mitnik y Dr. Diego Arbó.

El 16 de mayo de 1960 Theodore Maiman logró encender el primer “rayo láser”. En esos momentos no se sabía bien para qué podría servir. Tal es así que se lo llamaba “una solución en busca de problemas”.

En la actualidad, el láser es parte de nuestra vida cotidiana y prácticamente no pasamos un sólo día sin utilizarlo. Por eso,en esta charla no te vamos a contar en qué lo utilizamos, sino qué es ese tipo especial de luz y en qué lo usan los científicos.

(Actividad gratuita. Requiere inscripción en www.planetario.gob.ar).

-Sábado 19 de mayo. LA NOCHE DE JÚPITER.

La luz nos permite descubrir gran parte de las maravillas del cielo, vamos disfrutarlas.!!!! Programamos un final de fiesta para esta semana temática. Observaremos con los telescopios el fenómeno más destacado del mes. Júpiter, el planeta más grande del Sistema Solar se ubica en dirección opuesta al Sol en el cielo, y a su mínima distancia de la Tierra en todo 2018: 658,2 millones de kilómetros de nuestro planeta. Alcanzará una impactante magnitud visual de -2.5, y un diámetro aparente de 44.7 segundos de arco. Inmejorables condiciones para observar y compartir una brillante velada astronómica.

(Actividad gratuita- NO requiere inscripción. Se suspende por lluvia o nubosidad abundante).