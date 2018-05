Junior Achievement y HSBC trabajan juntos por la alfabetización financiera

Dando continuidad al trabajo conjunto HSBC Argentina y Junior Achievement se suman a la iniciativa global “JA More Than Money” que busca promover fuertemente la alfabetización financiera en los jóvenes.

Buenos Aires, Argentina, 17 de mayo de 2018. Según Gallup, casi dos tercios de los adultos del mundo (2 de 3) son analfabetos financieramente; para ser más precisos, el 44% de los jóvenes hasta 35 años y el 37% de los adultos de 35 a 50 años (S&P FinLit Survey, 2014) ignoran conceptos económicos básicos como la inflación, el interés o el ahorro, y son incapaces de tomar decisiones inteligentes financieramente.

Dada la magnitud de la problemática del analfabetismo financiero y la evolución de la economía mundial, creemos que las personas deben estar equipadas con los conocimientos y las habilidades para administrar el dinero y tomar decisiones inteligentes que no sólo redundarán en su bienestar, también facilitarán a las entidades la gestión de sus riesgos y fortalecerán el sistema en su conjunto.

Es por esto que HSBC y Junior Achievement Argentina, se suman juntos a la iniciativa global “JA More Than Money” (JA Más Allá del Dinero), para promover fuertemente la alfabetización financiera en los jóvenes. La iniciativa busca brindar herramientas y educación financiera a jóvenes de casi 30 países de todo el mundo y alcanzará a más de 660 jóvenes en Argentina, con acciones en Buenos Aires, Mendoza, Salta y Santa Fe.

El proyecto se centra en promover aprendizajes basados en habilidades de gestión del dinero, bienes, servicios y mercados globales; que mejoren su situación frente a la toma de decisiones. A través de actividades prácticas, conceptos de educación financiera y espíritu emprendedor, los estudiantes aprenden herramientas básicas para comenzar un negocio y tomar decisiones inteligentes sobre administración del dinero, el ahorro y la inversión.

El proyecto refleja también las nuevas tendencias en educación financiera y emprendimientos que estimulan el deseo de impactar positivamente en la comunidad y la economía. Según el informe Essence of Enterprise 2017 de HSBC, el 25% de los empresarios dice que el impacto económico positivo fue un factor clave en la decisión de iniciar un negocio y el 23% dice que quería tener un impacto positivo en su comunidad. El proyecto fomenta estas aspiraciones al introducir las bases del emprendimiento en los estudiantes a una edad temprana, destacando la importancia de las empresas y su impacto en la sociedad.

En Argentina la iniciativa se llevará adelante a través del dictado de distintos programas con base en la “educación financiera”, alcanzando a más de 660 alumnos en 4 provincias, y trabajando con alrededor de 50 voluntarios corporativos de HSBC.

HSBC se consolida así en 2018 como uno de nuestros principales partners en todo el territorio con fuerte compromiso de acción contra el analfabetismo financiero para mejorar el futuro de los jóvenes, sus familias y sus comunidades.

#InspirandoJóvenes #AprenderAEmprender #EducaciónFinanciera #JAMoreThanMoney #HSBC

Acerca de Junior Achievement:

Junior Achievement (JA) es una de las ONG más grandes del mundo sirviendo a la juventud, activa a los jóvenes para los empleos del futuro. A través del aprendizaje práctico y combinado en educación financiera, preparación para el trabajo y emprendimiento, empoderamos a los jóvenes para que hagan crecer sus ideas emprendedoras, perfeccionen sus habilidades laborales, administren sus ingresos y aseguren mejor calidad de vida para ellos, para sus familias y para sus comunidades.

Con más de 100 países miembros, la red de JA Worldwide se encuentra potenciada por cerca de 470.000 voluntarios y mentores, quienes sirven a más de 10 millones de jóvenes alrededor del mundo cada año. Su misión es inspirar y preparar a los jóvenes para el éxito, generando el espíritu emprendedor, valores, habilidades y educación económica.

En Argentina opera desde 1991 y cuenta con oficinas en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Salta, Tucumán y Jujuy.

En Argentina ha alcanzado con sus programas a más de 900.000 alumnos de entre 5 y 23 años provenientes de instituciones educativas públicas y privadas de todo el país.