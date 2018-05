“Si él se lo mete en el cuerpo y en el alma, va a llegar a la presidencia de la Nación”, fue la frase concreta con la que el expresidente y actual senador nacional por La Rioja Carlos Saúl Menem postuló a su candidato peronista a sentarse en el sillón de Rivadavia de la Casa Rosada.

“Olé, olé, olé, olé, Menem, Menem”. El cántico fuera de protocolo irrumpió en el Salón Illia, donde rodeado de su familia y de exfuncionarios de su gestión, el expresidente y senador nacional Carlos Menem presentó su autobiografía, titulada “Mi vida y mi historia política”. Lo hizo acompañado del jefe del interbloque Argentina Federal, Miguel Pichetto, a quien llenó de elogios y hasta alentó como candidato a presidente.

El exmandatario reapareció en la Cámara alta horas después de que la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmara su procesamiento en la causa por la voladura, en 1995, de la Fábrica Militar de Río Tercero, donde murieron siete personas y unas 300 resultaron heridas.

A los 87 años, y con mandato en la Cámara alta hasta 2023, Menem repasó el camino que lo llevó a ser presidente de la Nación por dos períodos consecutivos. “Que un riojano llegara a la Presidencia era algo impensado. Nadie creía en eso. El único que lo creía era yo”, dijo, y desató risas.

El legislador resaltó el legado de los caudillos riojanos Facundo Quiroga y Ángel Vicente “Chaco” Peñaloza. “Los dos corrieron el mismo destino. Los dos fueron asesinados”, recordó, y continuó: “A mi todavía no me llegó el turno. He sufrido persecución, cárcel y hasta el destierro, pero estoy dispuesto a seguir el camino de la política”.

Menem sostuvo que “en la política hay que procurar el bien común, no de unos pocos”. “Yo le he puesto en marcha y en alguna medida lo he conseguido. Pese a los errores, he podido seguir moviéndome en la política. Hice las cosas medianamente bien y por eso triunfé”, se jactó.

Pero gran parte de su alocución se la llevó Pichetto, a quien se refirió en varias oportunidades como “presidente de la Cámara de Senadores”. “Ojalá que muchos jóvenes tomen como ejemplo a este compañero del interior”, comentó Menem, y luego fue más allá: “Espero que el próximo presidente surja de ustedes, pero yo confío en él”.

El exgobernador de La Rioja destacó que Pichetto -retraído ante semejantes elogios- “conoce cuáles son las necesidades de nuestra Patria”, y agregó: “Yo lo aliento a que no afloje. Si se lo mete en el alma y en el cuerpo, va a llegar a la Presidencia, no tengo dudas. Puede contar conmigo”.

El rionegrino antes había alabado también a Menem, a quien definió como “un hombre que se hizo a sí mismo, que en toda su historia política tuvo una alta sensibilidad humana”. “Cuando proyectó su aspiración de ser presidente, él inventó todo”, lanzó el jefe del bloque Justicialista, y puso como ejemplo que “él entendió lo que era el arte de la comunicación”.

En primera fila, filmó con su celular todo el acto Zulemita Menem, hija del senador. También estuvieron su hermano, el exsenador Eduardo Menem; su sobrino, el exdiputado Adrián Menem; César Arias, también exdiputado; el exsecretario General de la Presidencia Alberto Kohan; y el exjuez de la Corte Suprema Rodolfo Barra.

Otros de los presentes fueron Alberto Lestelle -exsecretario de Lucha contra el Narcotráfico-; Alberto Rodríguez -exjefe de Gabinete-; Félix Borgonovo -exsecretario Legal y Técnico-; Ana Kna Kessler -exsecretaria de Pymes-; y el “bombista” de Menem Carlos Tula, entre otros.